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समर रिफ्रेशिंग लुक के लिए ऑर्डर करें कॉटन कुर्ता सेट्स के 8 विकल्प वो भी आधे दाम पर

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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समर फ्रेंडली कॉटन कुर्ता सेट्स की तलाश है, तो इस समर सीजन घर बैठे ऑर्डर करें इनके बेहतरीन विकल्प वो भी आधे से कम दाम में!

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क्या आपको भी समर सीजन अलग-अलग तरीके के कॉटन कुर्ता सेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो इस बार इन्हें ट्राई करें। यहां हम आपके लिए लाए हैं, कुर्ता सेट्स के कुछ बेहतरीन विकल्प वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर। इन सभी कुर्ता सेट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, जिन्हें आप बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। कॉटन से तैयार ये कुर्ता सेट्स एक कंप्लीट आउटफिट ऑप्शन हैं, इनके साथ दुपट्टा भी आएगा! ये एक ऐसी आउटफिट है जिसे मिनटों में स्टाइल किया का सकता है। अगर आपको आरामदायक मगर फैशनेबल कपड़े पसंद हैं, तो कॉटन कुर्ता सेट्स जरूर ट्राई करें।

समर रिफ्रेशिंग लुक के लिए ऑर्डर करें कॉटन कुर्ता सेट्स के 8 विकल्प वो भी आधे दाम पर

Indo Era का कॉटन कुर्ता सेट एवरीडे स्टाइलिंग के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ आर्ट सिल्क का दुपट्टा आएगा, जो इस आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट देगा। इसका लाइट कलर समर रिफ्रेशिंग है, जो हिट अट्रैक्ट नहीं करता और आपकी बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखता है। इस समय इस आउटफिट पर 80% का ऑफ मिल जाएगा, ये मौका हाथ से न जाने दें।

Nermosa का प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट एक हल्का और आरामदायक आउटफिट ऑप्शन है। इस पर आकर्षक फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। ये फ्लोरल प्रिंटेड अनारकली कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट का कांबिनेशन देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और आरामदायक है।

Arayna का कॉटन प्रिंटेड कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक और इसपर बने प्रिंट और पैटर्न दोनों आपको इस आउटफिट का फैन बना देंगे। कंफर्ट जोन में स्टाइलिश दिखना है, तो ये कुर्ता सेट जरूर ट्राई करें। कंज्यूमर्स ने इसके कंफर्ट और स्टाइल को काफी अप्रिशिएट किया है। वर्किंग महिलाओं के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है।

Klosia के इस खूबसूरत अनारकली कुर्ता सेट का लुक आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस इसपर बने अट्रैक्टिव प्रिंट और पैटर्न इस कुर्ता सेट के आकर्षण का केंद्र हैं। आप इसे ऑफिस वियर से लेकर छोटे-मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स पर आराम से कैरी कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 67% का छूट मिल रहा है।

Amayra के इस कॉटन फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता सेट की फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, इसे अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसका कलर और डिजाइन दोनों अट्रैक्टिव है और इसे काफी लोगों ने आर्डर भी किया है। अगर आप भी समर फ्रेंडली आउटफिट ढूंढ रही हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें।

कॉटन के इस प्रिंटेड कुर्ता सेट का कलर और डिजाइन महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। अगर आप साधारण से हटकर कुछ अलग रंग ट्राई करना चाहते हैं, तो ये विकल्प परफेक्ट रहेगा। वर्किंग महिलाओं से लेकर कॉलेज गर्ल्स तक, इसे कोई भी स्टाइल कर सकता है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं और सभी पर 83% का ऑफ मिल रहा है। बिना इंतजार किए इसे आज ही ऑर्डर करें।

Nermosa का ये कॉटन कुर्ता सेट सिंपल रिफ्रेशिंग लुक के लिए बेस्ट विकल्प है। मेरी तरह आप भी कंफर्ट जोन में रहते हुए स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो इस तरह के कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इसकी कॉटन फैब्रिक हवादार है, इसलिए गर्मी में इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है। डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

अगर आपको सिंपल एलिगेंट लुक चाहिए तो ये समर फ्रेंडली स्लीवलेस कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहे। ऑफिस जाना हो या कॉलेज इसे अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। वहीं फेस्टिवल्स के मौके पर या अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स में कैरी करने के ये यह बेस्ट ऑप्शन है। तो सोचो मत डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

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Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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