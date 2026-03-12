ना बिंदी ना सिंदूर ,लाल साड़ी में दुल्हन बनीं एक्ट्रेस कृतिका कामरा, देखें फोटोज
kritika Kamra Gaurav Kapoor Wedding Look: एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने क्रिकेट होस्ट और वीजे गौरव कपूर के साथ अपने क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शादी की। वहीं आफ्टर वेडिंग रिसेप्शन के लिए गेस्ट के बीच पहुंची कृतिका के सादगीभरे ब्राइडल लुक की फोटोज सामने आई हैं।
एक्ट्रेस कृतिका कामरा शादी के बंधन में बंध चुकी हैं और उनका शादी वाले लुक की फोटोज सामने आई हैं। जिसमे उनका ब्राइडल लुक काफी सादगीभरा दिख रहा है। वीजे गौरव कपूर के साथ इंटीमेट सेरेमनी में शादी के बाद कृतिका और गौरव ने वेडिंग रिसेप्शन में गेस्ट को इनवाइट किया था। जहां कृतिका ने शादी के साथ रिसेप्शन में सेम लुक कैरी किया। देखें सुर्ख लाल रंग की साड़ी होने के बाद भी आखिर क्यों नहीं था कृतिका का ब्राइडल लुक।
दुल्हन बनीं कृतिका का सादगीभरा लुक
शादी के लिए रेडी कृतिका ने बेहद सिंपल लुक को कैरी किया। जिसमे दुल्हन वाला कोई शृंगार शामिल नहीं था। कलाईयों में चूड़ी, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी और हाथों में मेहंदी मिसिंग थी। वहीं मेकअप भी काफी मिनिमल था। हालांकि उनकी रेड साड़ी जरूर अट्रैक्टिव दिख रही थी।
सुर्ख लाल साड़ी है खास
बता दें कि कृतिका ने अपने खुद के ब्रांड सिनाबार के कलेक्शन से साड़ी को लिया था। ये ब्रांड चंदेरी साड़ीज को बनाता है। कृतिका ने चंदेरी साड़ी को चुना है। जिसके किनारों पर पतला गोल्ड बॉर्डर है। वहीं ब्लाउज पर मैचिंग गोल्ड लाइनिंग वाली डिजाइन क्रिएट की गई है। स्लीवलेस, डीप वी नेकलाइन ब्लाउज के साथ इस साड़ी को पेयर किया गया है। वहीं गौरव कपूर ने डिजाइनर राघवेंद्र राठौर के कलेक्शन से लिया आइवरी एंड गोल्ड पैटर्न का आउटफिट वियर किया है।
ज्वैलरी ने लुक को बनाया खास
रेड साड़ी के साथ पेयर करते हुए कृतिका ने ग्रीन स्टोन और कुंदन की ज्वैलरी को पहना है। जिसमे चोकर नेकपीस के साथ डबल लेयर डिजाइन के नेकलेस को वियर किया गया है। मैचिंग ईयरिंग्स और हाथों में सिंगल कुंदन कड़ा ज्वैलरी पीस को कंप्लीट कर रहे हैं। वहीं बात करें मेकअप की तो जेट ब्लैक लाइनर और स्टेटमेंट आईब्रोज के साथ न्यूड पिंक शेड लिपस्टिक में कृतिका की नेचुरल ब्यूटी हाईलाइट हो रही थी। वहीं सेंटर पार्टेड ओपन वेवी हेयर के साथ ब्राइडल वाले लुक को कंप्लीट किया गया था।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
