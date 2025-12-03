'तेरे इश्क में' फिल्म के प्रमोशन में कृति सेनन ने पहने स्टनिंग कुर्ता डिजाइन, लुक्स से लें टिप्स

संक्षेप: Tere Ishq Mein: फिल्म 'तेरे इश्क में' फिल्म के प्रमोशन के लिए कृति सेनन हर बार देसी लुक में नजर आईं। एक के बाद एक लेटेस्ट और यूनिक डिजाइन के कुर्ता सेट में रेडी कृति का ये लुक कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन हैं। देख लें लुक्स…

कृति सेनन अपने एफर्टलेस फैशन सेंस के लिए फेमस हैं। बोल्ड एंड गॉर्जियस आउटफिट के साथ ट्रेडिशनल लुक में भी वो उतनी ही सुंदर दिखती हैं। इस बार उनका देसी लुक फैशनबेल गर्ल्स को जरूर पसंद आने वाला है। कृति सेनन ने मूवी 'तेरे इश्क में' के प्रमोशन के लिए ब्यूटीफुल कुर्ता सेट्स को कैरी किए। जिसे देखकर वो लड़कियां जरूर रेडी हो सकती हैं। जो देसी लुक हटके अंदाज में चाहती हैं। ग्रीन लेयर वाला कुर्ता हो या फिर कॉपर लूज फिटिंग लांग लेंथ कुर्ता, कृति सेनन का हर कुर्ता डिजाइन काफी यूनिक है। जिसे उन्होंने काफी गॉर्जियस लुक के साथ कैरी किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ब्राउन कुर्ता सेट में कृति सेनन कृति सेनन ने मूवी प्रमोशन के लिए ब्यूटीफुल ब्रांज या ब्राउन शेड के कुर्ता सेट को कैरी किया है। लांग लेंथ कुर्ते की फ्री फ्लोई डिजाइन और हाई साइड स्लिट इसे यूनिक बना रही है। वहीं जीरो नेकलाइन और शियर फैब्रिक की फुल स्लीव और स्लीव पर लगे कलरफुल पट्टियां काफी यूनिक दिख रही। इस कुर्ते को साथ में मैचिंग शरारा के साथ पेयर किया गया है। वहीं बालों में मेसी साइड चोटी कृति के देसी लुक को स्टाइलिश, यूनिक और ट्रेंडी बना रही है।

जैकेट वाले कुर्ते की लेयरिंग एक दिन पहले ही कृति का एक और स्टनिंग लुक सामने आया था। जिसमे वो ग्रीन कलर के फुल स्लीव लूज फिटेड कुर्ते में नजर आईं। इस कुर्ते के साथ डार्क ग्रीन और गोल्डन जरी डिजाइन के लांग कुर्ता लेंथ जैकेट को पेयर किया गया है। ये लेयर वाला कुर्ता ब्यूटीफुल दिख रहा। जिसे चौड़े हेमलाइन वाले पलाजो के साथ पेयर किया गया है। कृति ने इस लूज फिटिंग के कुर्ते को सेंटर पार्टीशन हेयर और कानों में ऑक्सीडाइज्ड ज्वैलरी के साथ पेयर किया है और कृति का ये लुक कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए बेस्ट है।