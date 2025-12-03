Hindustan Hindi News
'तेरे इश्क में' फिल्म के प्रमोशन में कृति सेनन ने पहने स्टनिंग कुर्ता डिजाइन, लुक्स से लें टिप्स

Tere Ishq Mein: फिल्म 'तेरे इश्क में' फिल्म के प्रमोशन के लिए कृति सेनन हर बार देसी लुक में नजर आईं। एक के बाद एक लेटेस्ट और यूनिक डिजाइन के कुर्ता सेट में रेडी कृति का ये लुक कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन हैं। देख लें लुक्स…

Wed, 3 Dec 2025 10:11 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
कृति सेनन अपने एफर्टलेस फैशन सेंस के लिए फेमस हैं। बोल्ड एंड गॉर्जियस आउटफिट के साथ ट्रेडिशनल लुक में भी वो उतनी ही सुंदर दिखती हैं। इस बार उनका देसी लुक फैशनबेल गर्ल्स को जरूर पसंद आने वाला है। कृति सेनन ने मूवी 'तेरे इश्क में' के प्रमोशन के लिए ब्यूटीफुल कुर्ता सेट्स को कैरी किए। जिसे देखकर वो लड़कियां जरूर रेडी हो सकती हैं। जो देसी लुक हटके अंदाज में चाहती हैं। ग्रीन लेयर वाला कुर्ता हो या फिर कॉपर लूज फिटिंग लांग लेंथ कुर्ता, कृति सेनन का हर कुर्ता डिजाइन काफी यूनिक है। जिसे उन्होंने काफी गॉर्जियस लुक के साथ कैरी किया है।

कृति सेनन लुक्स

ब्राउन कुर्ता सेट में कृति सेनन

कृति सेनन ने मूवी प्रमोशन के लिए ब्यूटीफुल ब्रांज या ब्राउन शेड के कुर्ता सेट को कैरी किया है। लांग लेंथ कुर्ते की फ्री फ्लोई डिजाइन और हाई साइड स्लिट इसे यूनिक बना रही है। वहीं जीरो नेकलाइन और शियर फैब्रिक की फुल स्लीव और स्लीव पर लगे कलरफुल पट्टियां काफी यूनिक दिख रही। इस कुर्ते को साथ में मैचिंग शरारा के साथ पेयर किया गया है। वहीं बालों में मेसी साइड चोटी कृति के देसी लुक को स्टाइलिश, यूनिक और ट्रेंडी बना रही है।

कृति सेनन लुक्स

जैकेट वाले कुर्ते की लेयरिंग

एक दिन पहले ही कृति का एक और स्टनिंग लुक सामने आया था। जिसमे वो ग्रीन कलर के फुल स्लीव लूज फिटेड कुर्ते में नजर आईं। इस कुर्ते के साथ डार्क ग्रीन और गोल्डन जरी डिजाइन के लांग कुर्ता लेंथ जैकेट को पेयर किया गया है। ये लेयर वाला कुर्ता ब्यूटीफुल दिख रहा। जिसे चौड़े हेमलाइन वाले पलाजो के साथ पेयर किया गया है। कृति ने इस लूज फिटिंग के कुर्ते को सेंटर पार्टीशन हेयर और कानों में ऑक्सीडाइज्ड ज्वैलरी के साथ पेयर किया है और कृति का ये लुक कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए बेस्ट है।

कृति सेनन लुक्स

ब्रोकेड कुर्ते ने बटोरी सुर्खियां

वहीं इससे पहले सिल्क फैब्रिक और उस पर बने ब्यूटीफुल सिल्वर ब्रोकेड के जाल डिजाइन वाले फैब्रिक से बने कुर्ता और पलाजो सेट को कैरी किया। इस कुर्ता सेट के साथ यूनिक ईयरिंग्स और स्लीक हेयरट्विस्ट स्टाइल कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए बिल्कुल परफेक्ट लुक है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
