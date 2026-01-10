कृति सेनन ने बहन के संगीत में ही लुटा दिए पैसे, लहंगे की कीमत उड़ा देगी होश

संक्षेप: Kriti Sanon Stuns in Sister's Sangeet Night: कृति सेनन इन दिनों उदयपुर में जश्न मना रही हैं। कारण है बहन की वेडिंग, नुपुर सेनन के वेडिंग रिचुअल्स की शुरुआत हो चुकी है और संगीत नाइट के डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हैं। जिसमे उनके लहंगे की कीमत सुर्खियों में बनी है।

कृति सेनन इन दिनों बहन नुपुर सेनन की शादी की रस्मों में बिजी हैं। सेनन सिस्टर्स इन दिनों उदयपुर में हैं, जहां कृति सेनन की बहन नुपुर सिंगर स्टेबिन बेन की शादी की रस्में होंगी। 11 जनवरी को होने वाली वेडिंग से पहले ही फंक्शन की शुरुआत हो चुकी है। बीती रात संगीत नाइट के वीडियोज जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिसमे कृति सेनन दिल खोलकर डांस करते दिख रही हैं। वहीं इन सारे वीडियोज में कृति का स्टनिंग लहंगा भी लोगों का ध्यान खींच रहा। जिसकी कीमत सुनने के बाद को किसी के भी होश उड़ सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस डिजाइन के लहंगे को पहनकर रेडी हुईं कृति सेनन कृति सेनन ने बहन की शादी के संगीत नाइट के लिए ब्यूटीफुल मल्टीकलर टोन लहंगा चूज किया था। जिस पर ब्लू, ग्रीन, यलो, रेड, पिंक जैसे मल्टीकलर के धागों से एंब्रायडरी की गई थी। साथ में मिरर वर्क लहंगे से लेकर चोली तक पर दिख रहा था। बता दें कि कृति का ये लहंगा डिजाइनर अभिनव मिश्रा के क्रिएशन से लिया गया है। कृति ने इस लहंगे को ब्यूटीफुली नूडल स्ट्रैप वाली शार्ट कुर्ती के साथ पेयर किया है। जो बगैर दुपट्टे के अट्रैक्टिव लुक दे रहा है।

स्टाइल दिखा कंफर्ट विद स्टाइल कृति ने इस मल्टीकलर लहंगे को परफेक्ट तरीके से स्टाइल किया है। बालों को मेसी हाफ बन बनाकर स्टाइल किया गया है। जिस पर लगी मिरर वाली एक्सेसरीज क्यूट दिख रही है। वहीं गले में चोकर नेकपीस और मिनिमम ईयरिंग्स संगीत नाइट के लिए लुक को परफेक्ट बना रहे हैं। जिसमे कृति जमकर डांस कर रही हैं।