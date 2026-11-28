रीढ़ की हड्डी गले में पहन अवॉर्ड शो में पहुंची Kriti Sanon, गॉर्जियस हसीना को देख पलकें झपकाना भूल जाएंगे
कृति सेनन का शार्प एंड बोल्ड अंदाज बाकी हसीनाओं पर भारी पड़ रहा। जीक्यू अवॉर्ड शो में पहुंची कृति ने क्रिस्प क्रॉप जैकेट और पैंट संग स्पाइन के डिजाइन का नेकलेस पहना। मिस सेनन का ये लुक बेहद गॉर्जियस नजर आ रहा।
GQ अवॉर्ड मेंस ऑफ द ईयर 2026 में कृति सेनन के लुक पर हर किसी की नजरें टिक गई। 26 नवंबर को हुए इस अवॉर्ड शो में वैसे तो कई सारे सेलिब्रेटीज पहुंचे थे। जिसमे करण जौहर, मौनी रॉय से लेकर वामिका गब्बी, सोहा अली तक शामिल हुए थे। लेकिन कृति सेनन का शार्प एंड बोल्ड लुक हर किसी पर भारी पड़ता दिखा। ब्लैक ब्लेजर और पैंट के साथ स्टाइल में फिक्स बालों के साथ उनके नेकटाई की कीमत भी खास है। यहीं नहीं अवॉर्ड फंक्शन में पहुंची कृति को देख लोग उनकी हाइट को लेकर भी बातें बना रहे।
क्रॉप जैकेट और बैरेल पैंट में कातिलाना लुक
कृति सेनन ने अवॉर्ड शो के लिए ब्लैक पैंट एंड जैकेट को चुना। जिसकी खासियत की बात करें तो क्रॉप जैकेट के साथ क्रिस्प व्हाइट शर्ट और साथ में ब्लैक बैरेल पैंट को वियर किया गया है। जिस पर लिटिल गोल्ड डिटेलिंग भी की गई है। लेकिन इस आउटफिट की जान वो गोल्ड रीढ़ की हड्डी के ढांचे वाला नेकलेस है, जो बेसिकली इस आउटफिट के साथ नेकटाई का काम कर रहा है। इसकी बनावट से लेकर कीमत सबकुछ खास है।
हड्डियों के ढांचे वाले नेकलेस बटोर रहा सुर्खियां
दरअसल, इस गॉर्जियस आउटफिट और लुक के साथ कृति ने गोल्ड प्लेटेड हैंड क्राफ्टेड हड्डियों के ढांचे की डिजाइन वाला नेकलेस वियर किया था जो बेसिकली एक नेकटाई की तरह इस जैकेट और पैंट के साथ पेयर किया गया है। वहीं इस नेकलेस की कीमत भी बेहद खास है। रिपोर्ट्स की माने तो इस गोल्डन स्पाइन शेप नेकलेस की कीमत है 1,85,167 रुपये।
कृति सेनन का ये पूरा आउटफिट एंड स्पाइन डिजाइन नेकपीस को MISHO DESIGNS के रेडी टू वियर कलेक्शन से लिया गया है। इस लुक को और भी ज्यादा शार्प बना रहा है प्वाइंटेड ब्लैक हील पम्प्स।
हेयरस्टाइल ने ढाया कहर
वैसे तो ये पूरा लुक कैरी करना हर किसी के बस की बात नहीं। शार्प, टॉल एंड बॉस लेडी लुक कृति सेनन पर पूरी तरह से सूट कर रहा। और इस लुक की जान है हेयर स्टाइल। ब्राउन शेड डार्क लिप शेड, शिमरी ग्लिटरी हाईलाइटर और साइड पार्टीशन लिटिल मेसी अप डू हेयर बन बॉस लेडी लुक देने के लिए काफी है। सॉफ्ट स्मोकी ब्राउन आईज और कृति की शार्प जॉलाइन उनकी खूबसूरती को डिफाइन करने के लिए काफी दिख रही। वहीं कानों में पहने ईयररिंग्स ने लुक में चार चांद लगा दिया है। कृति सेनन के इस लुक्स की फोटोज को स्टाइलिस्ट सुकृति ग्रोवर ने शेयर की है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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