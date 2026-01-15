रिसेप्शन ही नहीं हल्दी के कपड़े भी थे खास, बहन की शादी में कृति सेनन का हर अंदाज दिल को लुभा रहा

संक्षेप: Kriti Sanon Looks From Nupur Sanon Wedding: बहन नुपुर सेनन की शादी में कृति सेनन ने अपने मिनिमल लुक से भी फैंस का ध्यान खींच लिया। संगीत, हल्दी से लेकर फेरों और फिर रिसेप्शन में कृति ने लाइटवेट बट वाइब्रेंट कलर आउटफिट चुनें। जिन्हें देखकर आप भी सिबलिंग्स की वेडिंग में रेडी होने का आइडिया ले सकती हैं

कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। शादी की रस्मों और फंक्शन की फोटोज भी सोशल मीडिया पर छाई हुईं हैं। जिसमे बहन कृति सेनन ने अपने लुक से खास अटेंशन चुराईं। दरअसल, 2026 वेडिंग सीजन में अगर आप भी सिबलिंग की शादी में रेडी होने वाली हैं, तो कृति के इन लुक्स से इंस्पायर हो सकती हैं। लुक को मिनिमल रखने के साथ आउटफिट के वाइब्रेंट कलर हर किसी का अटेंशन चुरा रहे थे। संगीत नाइट से लेकर हल्दी, मेहंदी और रिसेप्शन में कृति सेनन के लुक्स अट्रैक्टिव दिखे।

रिसेप्शन में पहनी मखमली साड़ी कृति सेनन ने बहन नुपुर सेनन के शादी के बाद हुए रिसेप्शन में मखमली साड़ी से हर किसी का दिल चुरा लिया। खूबसूरत ऑलिव ग्रीन कलर की मखमली कपड़े से बनी साड़ी के किनारों पर गोल्डन हैवी बॉर्डर को अटैच किया गया था। जिसके साथ हॉल्टर नेकलाइन वाले छोटू से ब्लाउज ने कृति के लुक को खास बना दिया। वहीं इस शोख, वाइब्रेंट कलर की साड़ी संग कृति ने मिनिमम ज्वैलरी कैरी की। कानों में झुमके के साथ ही साड़ी की डिजाइन भी खास थी। कमर पर ब्यूटीफुल रैप और नीचे फ्लेयर डिजाइन के साथ रेडी इस रेडी टू वियर साड़ी के बैक पर कॉर्सेट ऐड किया गया था। वहीं सेंटर पार्टीशन हेयर कर रेडी कृति बहन के रिसेप्शन में बड़ी बहन के रोल में पूरी जिम्मेदारी निभा रही थीं। बता दें कि कृति की मखमली साड़ी मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई है।