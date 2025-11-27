ब्लैक-गोल्ड ब्रोकेड आउटफिट में कृति सेनन का ट्रेडिशनल चार्म, जिसे देख रुक जाए नजरें!

संक्षेप: कृति सेनन ने अपने ब्लैक-गोल्ड ब्रोकेड एथनिक लुक से एक बार फिर साबित किया कि एलिगेंस उनका सिग्नेचर स्टाइल है। उनका यह लुक हर फेस्टिव मूड के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है, फॉलो करें उनके स्टाइलिंग सीक्रेट्स।

फैशन की दुनिया में कृति सेनन हमेशा अपने एलिगेंट, मॉडर्न और क्लासी अंदाज से सबका ध्यान खींच लेती हैं। एक्ट्रेस का हालिया ब्लैक-गोल्ड एथनिक लुक भी कुछ ऐसा ही है जिसमें पारंपरिक ब्रोकेड आर्ट को मॉडर्न सिल्हूट के साथ खूबसूरती से मिलाया गया है। इस लुक में कृति ने मिनिमल मेकअप, स्टेटमेंट ज्वेलरी और स्ट्रक्चर्ड आउटफिट के जरिए एक ऐसा फ्यूजन स्टाइल पेश किया है जो फेस्टिव, वेडिंग और हाई-फैशन इवेंट्स- सभी के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है। उनकी पूरी स्टाइलिंग में शालीनता और बोल्डनेस का संतुलन दिखाई देता है जो उनके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को और भी निखार देता है। यहां जानें उनके आउटफिट और लुक की खास बातें-

ब्लैक-गोल्ड कुर्ता सेट कृति ने ब्लैक कुर्ता सेट पहना जिसमें गोल्ड-सिल्वर ब्रोकेड पैटर्न बेहद रिच और रॉयल टच देता है। कुर्ता स्ट्रेट और रिलैक्स्ड सिल्हूट में है जिसके फ्रंट पैनल पर खूबसूरत वूवन मेटैलिक डिजाइन बना है। चौड़ी स्लीव्स और स्लीक नेकलाइन इसे मॉडर्न, क्लीन और पॉलिश्ड फिनिश देती हैं। इसके साथ मैचिंग ब्रोकेड पैंट्स इस पूरे एथनिक सेट को फेस्टिव-रेडी लुक देती हैं।

एक्सेसरीज और स्टाइलिंग स्टेटमेंट ईयर कफ– कृति के बड़े, स्कल्प्टेड ईयर-कफ इस लुक की हाईलाइट हैं। यह मॉडर्न ज्वेलरी पीस आउटफिट के मेटैलिक टोन से परफेक्टली मैच करता है।

पोटली बैग– कृति ने एक ब्लैक-सिल्वर पोटली कैरी किया है जो ब्रोकेड पैटर्न के साथ खूबसूरती से मेल खा रहा है।

फुटवियर- मेटैलिक एंब्रॉयडर्ड जुत्ती इस लुक में ट्रेडिशनल ग्रेस जोड़ती है और आउटफिट को ओवरशैडो भी नहीं कर रहीं।