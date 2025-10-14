Hindustan Hindi News
किस साइज की बिंदी आप पर सूट करेगी? माथे के हिसाब से जानें कहां लगाकर आएगा लुक!

माथे के हिसाब से हर किसी के चेहरे पर अलग साइज की बिंदी सूट होती है और अलग लुक देती है। आइए जानते हैं आप पर किस साइज की बिंदी ज्यादा सूट होगी।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 08:18 AM
बिंदी भले ही छोटी सी हो, लेकिन भारतीय महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम तो यही करती है। खासतौर से इंडियन वियर पहन रही हैं, तो बिना बिंदी के लुक में वो बात ही नहीं आती। अब सवाल है कि आप कैसी बिंदी लगाती हैं? यहां हम बिंदी के डिजाइन की बात नहीं कर रहे, बल्कि उसके साइज की बात कर रहे हैं। जी हां, बिंदी का सही साइज जानना बहुत जरूरी है। माथे के हिसाब से हर किसी के चेहरे पर अलग साइज की बिंदी सूट होती है और अलग लुक देती है। आइए जानते हैं आप पर किस साइज की बिंदी ज्यादा सूट होगी।

चेहरा गोल है, तो यहां बिंदी लगाएं

अगर आपका चेहरा गोल है, तो आपको बिंदी हमेशा थोड़ी ऊंचाई पर लगानी चाहिए। आप बिंदी को माथे के बीचों-बीच जरा सा ऊंचाई पर लगाएं, इससे चेहरे की शेप लंबी लगती है। वहीं अगर आप आईब्रो के बीच बिंदी लगा लेंगी, तो चेहरा और भी ज्यादा गोल लगेगा।

माथा लंबा है, तो यहां लगाएं बिंदी

अगर आपका चेहरा लंबा है या माथा काफी बड़ा है, तो आपको हमेशा आईब्रो के बीच थोड़ा निचली साइड पर बिंदी लगानी चाहिए। इससे चेहरे में हल्की गोलाई आती है, जिससे चेहरा ज्यादा लंबा नहीं लगता और एक बैलेंस लुक मिलता है।

उम्र ज्यादा दिखानी है, तो बिंदी का ये साइज रखें

अगर आपको अपनी उम्र से थोड़ा ज्यादा बड़ा और मैच्योर लुक चाहिए, तो हमेशा थोड़े बड़े साइज की बिंदी लगाएं। इससे चेहरा काफी भरा-भरा लगता है और थोड़ा मैच्योर लुक आता है।

छोटी बिंदी कब लगानी है?

अगर आपको अपनी उम्र से कम दिखना है, तो हमेशा छोटे साइज की बिंदी प्रिफर करें। ये काफी यंग और सॉफ्ट लुक देती है। अगर आपको सिंपल, यूथफुल लुक पसंद आता है, तो छोटी सी बिंदी आपके लिए परफेक्ट होगी।

(Image Credit: Pinterest)

