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सिंपल लुक में भी छा गईं Kiara Advani, ब्राउन बॉडीकॉन ड्रेस में दिखीं क्लासी और हॉट

Mar 26, 2026 10:28 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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हाल ही में अवॉर्ड इवेंट में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का लुक छा गया। उन्होंने ब्राउन कलर की लेदर बॉडीकॉन ड्रेस में अपना लुक फ्लॉन्ट किया। चलिए कियारा की खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं।

सिंपल लुक में भी छा गईं Kiara Advani, ब्राउन बॉडीकॉन ड्रेस में दिखीं क्लासी और हॉट

एक्ट्रेस कियारा आडवाणी हमेशा अपने स्टाइलिश लुक की वजह से चर्चा में आ जाती हैं। कियारा जब से मां बनी हैं, तब से उनके चेहरे का ग्लो बढ़ गया है। कियारा हर लुक में क्लासी और खूबसूरत दिखती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस अवॉर्ड इवेंट में पहुंचीं और यहां उन्हें रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेर दिया। सभी की नजरें कियारा पर टिक गईं और उनके लुक की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ होने लगी। कियारा ने ब्राउन लेदर वाली बॉडीकॉन ड्रेस कैरी की हुई थी, जिसमें वह स्टाइलिश दिख रही हैं। चलिए आपको उनके लुक के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं।

ब्राउन लेदर ड्रेस

कियारा ने इवेंट के लिए डीप ब्राउन कलर की लेदर ड्रेस पहनी है, जो बॉडी-हगिंग फिट में है। ड्रेस का डिजाइन स्लीवलेस है और इसमें हॉल्टर नेक के साथ डीप नेकलाइन दी गई है, जो पूरे लुक को बोल्ड और एलिगेंट बनाती है। आउटफिट की कटिंग इतनी परफेक्ट है कि यह बॉडी कर्व्स को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही है। कियारा इसमें गॉर्जियस और कॉन्फिडेंट दिख रही हैं।

Kiara advani

ये ड्रेस क्यों है बेस्ट

लेदर फैब्रिक लुक को रिच और प्रीमियम बनाता है। कियारा की ड्रेस में बैक साइड में जिप डिटेलिंग है, जो ड्रेस को मॉडर्न टच देती है। ब्राउन कलर ट्रेंडी होने के साथ-साथ यूनिक भी लगता है। बॉडी फिटेड ड्रेसेस अगर बॉडी के कर्व्स को खूबसूरती के साथ फ्लॉन्ट करती है, जो अट्रैक्टिव लुक देता है।

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एक्सेसरीज और मेकअप

कियारा ने ब्राउन लेदर बॉडीकॉन के साथ गले में मल्टी-लेयर चोकर नेकलेस पहना है, जो लुक में एक क्लासी टच जोड़ रहा है। हाथों में ब्रेसलेट और हल्के ज्वेलरी पीस भी दिखाई दे रहे हैं। मेकअप की बात करें तो न्यूड टोन मेकअप, स्मोकी आईज और ग्लॉसी लिप्स उनके पूरे लुक को बैलेंस कर रहे हैं। बाल खुले और हल्के वेवी स्टाइल में हैं, जो सॉफ्ट और एलिगेंट लुक दे रहे हैं।

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एक्ट्रेस से लें फैशन टिप्स

Kiara advani

अगर आपको किसी खास पार्टी में जाना है, तो कियारा का ये लुक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेदर वाली ड्रेसेस आजकल ट्रेंड में हैं। कियारा की तरह आप भी बॉडी फिटेड ड्रेस पहनकर अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा सकती हैं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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