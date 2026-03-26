सिंपल लुक में भी छा गईं Kiara Advani, ब्राउन बॉडीकॉन ड्रेस में दिखीं क्लासी और हॉट
हाल ही में अवॉर्ड इवेंट में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का लुक छा गया। उन्होंने ब्राउन कलर की लेदर बॉडीकॉन ड्रेस में अपना लुक फ्लॉन्ट किया। चलिए कियारा की खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
एक्ट्रेस कियारा आडवाणी हमेशा अपने स्टाइलिश लुक की वजह से चर्चा में आ जाती हैं। कियारा जब से मां बनी हैं, तब से उनके चेहरे का ग्लो बढ़ गया है। कियारा हर लुक में क्लासी और खूबसूरत दिखती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस अवॉर्ड इवेंट में पहुंचीं और यहां उन्हें रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेर दिया। सभी की नजरें कियारा पर टिक गईं और उनके लुक की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ होने लगी। कियारा ने ब्राउन लेदर वाली बॉडीकॉन ड्रेस कैरी की हुई थी, जिसमें वह स्टाइलिश दिख रही हैं। चलिए आपको उनके लुक के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं।
ब्राउन लेदर ड्रेस
कियारा ने इवेंट के लिए डीप ब्राउन कलर की लेदर ड्रेस पहनी है, जो बॉडी-हगिंग फिट में है। ड्रेस का डिजाइन स्लीवलेस है और इसमें हॉल्टर नेक के साथ डीप नेकलाइन दी गई है, जो पूरे लुक को बोल्ड और एलिगेंट बनाती है। आउटफिट की कटिंग इतनी परफेक्ट है कि यह बॉडी कर्व्स को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही है। कियारा इसमें गॉर्जियस और कॉन्फिडेंट दिख रही हैं।
ये ड्रेस क्यों है बेस्ट
लेदर फैब्रिक लुक को रिच और प्रीमियम बनाता है। कियारा की ड्रेस में बैक साइड में जिप डिटेलिंग है, जो ड्रेस को मॉडर्न टच देती है। ब्राउन कलर ट्रेंडी होने के साथ-साथ यूनिक भी लगता है। बॉडी फिटेड ड्रेसेस अगर बॉडी के कर्व्स को खूबसूरती के साथ फ्लॉन्ट करती है, जो अट्रैक्टिव लुक देता है।
एक्सेसरीज और मेकअप
कियारा ने ब्राउन लेदर बॉडीकॉन के साथ गले में मल्टी-लेयर चोकर नेकलेस पहना है, जो लुक में एक क्लासी टच जोड़ रहा है। हाथों में ब्रेसलेट और हल्के ज्वेलरी पीस भी दिखाई दे रहे हैं। मेकअप की बात करें तो न्यूड टोन मेकअप, स्मोकी आईज और ग्लॉसी लिप्स उनके पूरे लुक को बैलेंस कर रहे हैं। बाल खुले और हल्के वेवी स्टाइल में हैं, जो सॉफ्ट और एलिगेंट लुक दे रहे हैं।
एक्ट्रेस से लें फैशन टिप्स
अगर आपको किसी खास पार्टी में जाना है, तो कियारा का ये लुक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेदर वाली ड्रेसेस आजकल ट्रेंड में हैं। कियारा की तरह आप भी बॉडी फिटेड ड्रेस पहनकर अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा सकती हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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