ऑनलाइन शॉपिंग करते समय इन 5 सेटिंग्स को रखें ON, वरना खाली हो सकता है आपका अकाउंट
ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कौन-सी सेटिंग्स हमेशा ON रखनी चाहिए? यहां जानिए 5 जरूरी सिक्योरिटी फीचर्स, जो आपके बैंक अकाउंट, UPI और पर्सनल डेटा को साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। साथ ही आप आसानी से शॉपिंग करते रहेंगे।
आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और घर बैठे राशन, कपड़े, जूते, मोबाइल, टीवी, पर्स सबकुछ मंगा लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। जब कोई सुविधा लोगों तक आती है, तो वह साइबर ठगी और फ्रॉड करने वालों के लिए भी पैसे लूटने का अवसर बन जाती है। ऑनलाइन ठगी के मामले आएदिन आप खबरों में पढ़ते होंगे, ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग करते समय भी कुछ सावधानियों को बरतना काफी जरूरी है। आपकी छोटी सी लापरवाही पर्सनल जानकारी, बैंक अकाउंट और आपकी डिजिटल वॉलेट के लिए खतरा बन सकती है। ऐसे में मिनटों में आपका पूरा अकाउंट भी खाली हो सकता है।
ऑनलाइन शॉपिंग के हैं शौकीन तो ON रखें ये 5 सेटिंग्स
साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आपको अपने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स में कुछ सेटिंग्स को ऑन रखना चाहिए। इससे आपका शॉपिंग और बैंक अकाउंट सुरक्षित रहेगा। तो चलिए बताते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते समय किन सेटिंग्स को ऑन रखना चाहिए।
1- टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) रखें हमेशा एक्टिव
ऑनलाइन शॉपिंग अकाउंट की सेफ्टी के लिए सबसे पहले टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को ऑन करें। यह फीचर पासवर्ड के अलावा ओटीपी या ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए आपकी पहचान की पुष्टि नहीं करेगा। इससे अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपका पासवर्ड जान भी लेगा तब भी लॉग इन नहीं कर पाएगा। इसके लिए आप शॉपिंग ऐप के Profile/Account -- Login & Security या Password & Security पर जाएं, फिर Two-Step Verification (2FA) को ON कर दें।
2- UPI ट्रांजैक्शन अलर्ट कभी न करें बंद
कुछ लोग नोटिफिकेशन के कारण UPI ट्रांजैक्शन अलर्ट बंद या म्यूट कर देते हैं। आजकल के स्कैम को देखते हुए ये गलती कभी न करें। इससे हर ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत मिल जाती है। अगर कोई पेमेंट आपने नहीं किया है, तो आप उस पर फौरन एक्शन ले सकते हैं। इससे नुकसान होने से पहले ही चीजों को बचाया जा सकता है।
3- फोन पासवर्ड के साथ ऐप पासवर्ड भी करें सेट
फोन का पासवर्ड आप मजबूत चुनें। स्क्रीन लॉक या बायोमेट्रिक के अलावा स्ट्रॉन्ग पिन रखें। इसके साथ ही कुछ जरूरी ऐप्स जैसे शॉपिंग वाले सभी ऐप या पेमेंट्स ऐप्स पर भी पासवर्ड सेट करें। इससे अगर कभी आपका फोन खा जाता है, तब भी कोई इन ऐप्स का गलत इस्तेमाल करते हुए अकांउट खाली नहीं कर सकेगा।
4- पब्लिक Wi-Fi पर बिल्कुल न करें भरोसा
पबल्कि Wi-Fi साइगर स्कैमर्स के लिए खुला मैदान जैसे होते हैं और वह इस फिराक में रहते हैं कि जैसे ही कोई इस वाई-फाई को यूज करके पेमेंट करेगा तो हम सिस्टम हैक कर लेंगे। पब्लिक Wi-Fi ऑन करके किसी भी शॉपिंग ऐप्स को न खोलें और न ही बैंक पेमेंट करें।
5- शॉपिंग वेबसाइट की सिक्योरिटी चेक
आजकल तमाम शॉपिंग की वेबसाइट हैं, जहां से लोग खरीदारी करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सीधा शॉपिंग साइट्स खुल जाती हैं, लेकिन इस वेबसाइट के जरिए शॉपिंग और पेमेंट करने से पहले सिक्योरिटी चेक करें। उस वेबसाइट के बारे में खोजें और पता करें कि क्या वह वाकई सही है या नहीं। ऐसे में आपकी जानकारी भी जा सकती है और पेमेंट होने के बाद सामान भी नहीं आता।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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