Kavya Maran-Anirudh Wedding: पिंक लहंगे में काव्या मारन, वेष्टी में दिखे अनिरुद्ध!
सिंगर अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी के लुक्स इन दिनों चर्चा में हैं। काव्या ने जहां ब्लश पिंक लहंगे में सबका ध्यान खींचा, वहीं अनिरुद्ध भी आइवरी आउटफिट में काफी स्टाइलिश दिखे।
साउथ के मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और बिजनेसवुमन काव्या मारन की शादी की खबरें सामने आने के बाद से ही फैंस इस कपल के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखा है, लेकिन उनकी शादी की चर्चा सोशल मीडिया पर काफी समय से चल रही थी। अब ग्रीस में हुई इस शादी के लुक्स भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों ने अपने खास दिन के लिए डिजाइनर तरुण तहिलियानी के डिजाइन किए हुए आउटफिट चुने। काव्या का पिंक लहंगा हो या अनिरुद्ध का आइवरी लुक, दोनों की स्टाइलिंग में सादगी के साथ लग्जरी का टच नजर आया।
पिंक लहंगे में बेहद खूबसूरत लगीं काव्या
शादी के दिन काव्या ने ब्लश पिंक रंग का लहंगा पहना। उनके लहंगे पर एक ही रंग के फूलों वाली 3D एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जो उनके लुक को खास बना रही थी। इसके साथ छोटी बाजू वाला फिटेड ब्लाउज था। लहंगे पर लगे सीक्विन, बीड्स और चमकदार डिटेलिंग ने पूरे आउटफिट को रिच लुक दिया। काव्या का यह लुक बहुत ज्यादा चमक-दमक वाला नहीं था, बल्कि इसमें सॉफ्ट और रोमांटिक टच देखने को मिला। हल्के गुलाबी रंग ने उनके ब्राइडल लुक को और खूबसूरत बना दिया।
आइवरी आउटफिट में दिखे अनिरुद्ध
काव्या के पिंक लहंगे के साथ अनिरुद्ध ने आइवरी-बेज रंग का ट्रेडिशनल आउटफिट पहना। उन्होंने ब्लश पिंक सिल्क शर्ट के साथ मैचिंग वेष्टी पहनी। इसके ऊपर उन्होंने बारीक कढ़ाई और ट्रेडिशनल डिजाइन वाली जैकेट कैरी की। वेष्टी पर की गई खास ड्रेपिंग ने उनके लुक को एक अलग अंदाज दिया। अनिरुद्ध ने अपने आउटफिट के साथ कई लेयर वाली नेकलेस पहनी और बेज रंग के लोफर्स से लुक पूरा किया। उनका स्टाइल आम दूल्हों के कपड़ों से थोड़ा अलग और मॉडर्न नजर आया।
डायमंड जूलरी और सॉफ्ट मेकअप से पूरा किया लुक
- काव्या ने अपने ब्राइडल लुक के साथ जूलरी को भी काफी सोच-समझकर चुना। उन्होंने दो लेयर वाला डायमंड नेकलेस पहना, जिसके साथ चेन, ड्रॉप ईयररिंग्स, चूड़ियां और रिंग्स कैरी कीं। उनके लंबे बालों को सॉफ्ट ब्लोआउट स्टाइल में खुला रखा गया था।
- मेकअप की बात करें तो उन्होंने पिंक टोन वाला हल्का मेकअप चुना। इससे उनका पूरा लुक नेचुरल और फ्रेश दिखा। वहीं अनिरुद्ध ने अपनी जूलरी को सिंपल रखते हुए लेयर्ड नेकलेस पहनी।
दूसरे फंक्शन में काव्या का ग्लैमरस अंदाज
शादी के एक दूसरे फंक्शन के लिए काव्या ने बिल्कुल अलग लुक चुना। इस बार वह डस्टी मोचा ब्राउन रंग के आउटफिट में नजर आईं। उन्होंने सिल्वर और रोज गोल्ड एम्ब्रॉयडरी वाला स्लीवलेस, हाई नेक कॉर्सेट स्टाइल ब्लाउज पहना। इस पर बारीक बीडवर्क और टैसल डिटेलिंग की गई थी।
- इसके साथ उन्होंने शीयर फैब्रिक वाली लंबी स्कर्ट पहनी, जिसमें कई लेयर और फ्लोई पैनल थे। यह आउटफिट उनके पहले वाले सॉफ्ट ब्राइडल लुक से काफी अलग था और इसमें ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला।
अनिरुद्ध का दूसरा लुक भी रहा खास
दूसरे फंक्शन में अनिरुद्ध ने भी अपने आउटफिट के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने आइवरी रंग की जैकेट पहनी, जिस पर ऑलिव ग्रीन, ब्राउन और ब्लैक रंगों में पाम ट्री और लैंडस्केप जैसे डिजाइन बने थे। जैकेट के नीचे उन्होंने चॉकलेट ब्राउन रंग की खुली कॉलर वाली एम्बेलिश्ड शर्ट पहनी।
- इसके साथ डार्क ब्राउन रंग की ढीली प्लीटेड पैंट्स, पेंडेंट नेकलेस और टिंटेड सनग्लासेस कैरी किए। काले जूतों ने उनके लुक को पूरा किया। उनका यह अंदाज किसी बीच वेकेशन या रिजॉर्ट पार्टी के लिए भी परफेक्ट लग रहा था।
कौन हैं अनिरुद्ध और काव्या?
अनिरुद्ध रविचंदर देश के जाने-माने म्यूजिक कंपोजर्स में शामिल हैं। वह सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत के भतीजे हैं। वहीं, काव्या मारन एक बिजनेसवुमन हैं। वह फिल्ममेकर और उद्योगपति कलानिधि मारन की बेटी हैं। काव्या सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ और को-ओनर हैं। इसके अलावा वह सन टीवी नेटवर्क में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी संभालती हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें