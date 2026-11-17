लाल अनारकली में केट मिडलटन का देसी लुक, बंदगले में प्रिंस विलियम; देखें फोटोज
मुंबई में अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स के लिए केट मिडलटन ने लाल रंग की खूबसूरत अनारकली ड्रेस पहनी, तो वहीं प्रिंस विलियम भी डिजाइनर बंदगले में काफी स्मार्ट लग रहे थे। देखें दोनों के शानदार लुक्स की तस्वीरें-
केट मिडलटन के कपड़ों की बात हो, तो उनका हर लुक लोगों का ध्यान खींच लेता है। कभी वह खूबसूरत गाउन में नजर आती हैं, तो कभी अपने सिंपल और क्लासी फॉर्मल लुक से लोगों को इम्प्रेस कर देती हैं। लेकिन इस बार मुंबई में उनका अंदाज थोड़ा अलग था। अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स के लिए केट ने लाल रंग की अनारकली ड्रेस पहनी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उनके इस आउटफिट में लाल और हरे रंग का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा था। खास बात यह थी कि अनारकली पर भारतीय कारीगरी का काम किया गया था। वहीं, प्रिंस विलियम भी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के बंदगले में नजर आए।
लाल अनारकली में छाया केट का देसी लुक
केट ने इस मौके पर डिजाइनर महिमा महाजन की लाल रंग की अनारकली पहनी थी। फुल लेंथ इस अनारकली पर छोटे-छोटे गोल्डन मोटिफ्स बने थे। इसका ऊपरी हिस्सा फिटेड था, जबकि नीचे की ओर घेरदार डिजाइन था। अनारकली के गले, कमर और बाजुओं पर हरे और सिल्वर रंग का काम किया गया था। लाल रंग के साथ हरे रंग की यह डिटेलिंग काफी अच्छी लग रही थी। केट ने इस आउटफिट को जिस अंदाज में कैरी किया, उससे उनका देसी लुक और निखरकर सामने आया।
बनारसी कारीगरी और हाथ की कढ़ाई ने बनाया खास
केट की अनारकली ड्रेस सिर्फ रंग और डिजाइन की वजह से ही खास नहीं थी, बल्कि इस पर की गई कारीगरी भी देखने लायक थी। इसे हैंडवोवन सिल्क जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार किया गया था। आउटफिट पर बनारसी गोल्ड डिटेलिंग के साथ हाथ से कढ़ाई की गई थी। इसमें छोटे-छोटे शीशे के मोती भी लगाए गए थे। इसके अलावा अनारकली का लाल रंग वेजिटेबल बेस्ड डाई से तैयार किया गया था।
डायमंड जूलरी से पूरा किया लुक
अपने इस देसी लुक के साथ केट ने डायमंड जूलरी पहनी थी। उन्होंने गले में लेयर्ड डायमंड नेकलेस और कानों में बड़े ड्रॉप ईयररिंग्स पहने। इसके साथ लाल रंग का मैचिंग क्लच भी लिया। मेकअप की बात करें, तो उन्होंने आंखों को हल्का हाइलाइट किया और लिप्स पर सॉफ्ट शेड रखा। बालों को हाफ अप और हाफ डाउन स्टाइल में रखा था। कुल मिलाकर उनका लुक काफी सटल और एलिगेंट था।
बंदगले में दिखे प्रिंस विलियम
केट के साथ प्रिंस विलियम का लुक भी इस मौके पर काफी अलग था। उन्होंने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का तैयार किया हुआ बंदगला पहना था। इस इंडियन आउटफिट में वह काफी अच्छे लग रहे थे। जहां केट ने अनारकली के जरिए देसी अंदाज अपनाया, वहीं विलियम भी भारतीय कपड़ों में नजर आए। दोनों का यह लुक अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स के मौके पर खास रहा।
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