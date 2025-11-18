Hindustan Hindi News
सर्दियों में स्टाइलिश लुक देंगे ये कश्मीरी आउटफिट्स, गर्माहट के साथ कम्फर्ट का भी रखेंगे ख्याल

Tue, 18 Nov 2025 10:43 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में स्टाइल और लुक के साथ सेहतमंद रहने के लिए बॉडी को गर्म रखना भी बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप विंटर सीजन के लिए वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ कुछ ट्रेडिशनल भी सर्च कर रहे हैं तो इन सर्दियों में अपने लुक को चेंज और स्टाइलिश बनाने के लिए कश्मीरी फैशन का ट्रेडिशनल और यूनिक स्टाइल अपना सकते हैं। ये कश्मीरी आउटफिट आइडियाज, ना सिर्फ आपको स्टाइल देंगे बल्कि गर्माहट के साथ कम्फर्ट का भी अहसास करवाएंगे।

ओवरसाइज कफ्तान

अगर आप सर्दियों में कंफर्ट और स्‍टाइल दोनों एक साथ चाहते हैं, तो कश्मीरी ओवरसाइज कफ्तान ट्राई कर सकते हैं। जिसमें मुख्य रूप से फेरन (Phiran) शामिल है। यह एक पारंपरिक लंबा, ढीला गाउन होता है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा ऊनी कपड़ों (जैसे स्वेटर, ऊनी सूट) की परतों के ऊपर पहना जाता है। यह कड़ाके की ठंड से बचाने के साथ आजकल लड़कियों के बीच फैशनेबल विंटर आउटफिट भी हो गया है। आप इसमें मरून या वार्म येलो जैसे रंग ट्राई करें, जो दिन के फेस्टिव इवेंट्स या ब्रंच के लिए एकदम सही रहते हैं। ये आपको रिलैक्‍स्ड और स्‍टाइलिश दोनों लुक देंगे।

मॉडर्न ट्विस्ट के लिए लॉन्ग कोट के साथ कश्मीरी स्टोल

लंबे वूलन ओवरकोट (ब्लैक, कैमल या ऑलिव ग्रीन) के साथ अंदर हाई-नेक स्वेटर पहनें। जिसे आप जींस या वूलन स्कर्ट के साथ पेयर कर सकती हैं। इसके साथ कंधे पर कश्मीरी कानी शॉल लपेटें। एंकल बूट्स या कश्मीरी कढ़ाई वाले मोजरी, के साथ आपका यह विंर लुक इंस्टा रील्स के लिए परफेक्ट हो सकता है।

ट्रेडिशनल कश्मीरी कुर्ता-पजामा सेट

वेलवेट या वूलन कुर्ता (हाथ की कढ़ाई वाला) के साथ सलवार या चूड़ीदार और पश्मीना दुपट्टा पहनें। ऊपर से शॉर्ट फेरन या जैकेट सिर पर कश्मीरी कसीदा टोपी, शादी या लोकल फंक्शन के लिए आपका यह कश्मीरी लुक बेस्ट रहेगा।

स्वेटर ड्रेस विद पश्मीना लेयरिंग

घुटने तक के वूलन स्वेटर ड्रेस के साथ नीचे वूलन स्टॉकिंग्स और लॉन्ग बूट्स देखने में बेहद स्टाइलिश लगते हैं। इस आउटफिट के साथ कश्मीरी पश्मीना स्टोल को लूज तरीके से लपेटें। अपने लुक को पूरा करने के लिए कान में बड़े झुमके, माथे पर बिंदी लगाएं। हिल स्टेशन घूमने के लिए आपका यह लुक परफेक्ट रहेगा।

खान ड्रेस

खान ड्रेस पठानी सूट का ही दूसरा नाम है, जिसे पारंपरिक तौर पर पुरुष पहनते हैं। इसमें लंबा, सीधा कट वाला कुर्ता और ढीली सलवार पहनी जाती है। आजकल खान ड्रेस पर कई डिजाइनर्स आरी कढ़ाई, ज़रदोजी वर्क और खूबसूरत डिटेलिंग का इस्‍तेमाल कर, इसे और भी आकर्षक बना रहे हैं।

