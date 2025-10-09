करवा चौथ के लिए हो रहीं रेडी को सिर पर दुपट्टा टिकाने की ये तरकीब जरूर जान लें karwa chauth style tips 3 ways to fix dupatta on head, फैशन - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनkarwa chauth style tips 3 ways to fix dupatta on head

करवा चौथ के लिए हो रहीं रेडी को सिर पर दुपट्टा टिकाने की ये तरकीब जरूर जान लें

How to fix dupatta on head: करवा चौथ की पूजा के लिए रेडी हो रहीं तो अक्सर सिर पर पल्लू रखना पड़ जाता है। अगर अपनी हेयरस्टाइल को खराब नहीं करना चाहती हैं तो दुपट्टे को सिर पर फिक्स करने का ये तरीका जरूर जान लें। जिससे बार-बार पल्लू के खिसकने की चिंता नहीं होगी और पूजा करना आसान रहेगा।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 08:42 PM
share Share
Follow Us on
करवा चौथ के लिए हो रहीं रेडी को सिर पर दुपट्टा टिकाने की ये तरकीब जरूर जान लें

करवा चौथ के लिए रेडी हो रहीं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे कि ट्रेडिशनल लुक के साथ सिर पर दुपट्टा या साड़ी का पल्लू रखना। अब पूजा करते वक्त ये पल्लू बार-बार खिसकता है। जिससे पूजा से भी ध्यान भटकता है और साथ ही हेयरस्टाइल भी बिगड़ जाती है। ऐसे में कुछ टेक्निक को जरूर जान लें। जिनकी मदद से सिर पर दुपट्टा आसानी से टिका रहे और आपका पूरा लुक ना बिगड़े।

पिन से सेट करने का तरीका

सिर पर पल्लू या दुपट्टा रख रही हैं और बार-बार खिसकने से बचाना चाहती हैं तो बस टिक टैक पिन की मदद लें। सबसे पहले पल्लू को सिर के जिस हिस्से तक रखना है उससे एक इंच आगे ले आएं। फिर पल्लू को पीछे की तरफ वहां तक मोड़े जहां पर पिन को फिक्स किया जा सकता है। आमतौर पर क्राउन एरिया पर पिन आसानी से टिक जाती है। तो क्राउन एरिया के पास पल्लू को हल्का सा पलट दें और अंदर की तरफ बालों के साथ मिलाकर दुपट्टे या साड़ी को पकड़कर पिन लगाएं। फिर बचे हुए पल्लू को पलटकर आगे कर दें। इससे अंदर की तरफ फोल्ड होकर पिन लगेगी। जो दिखेगी भी नहीं और वहां का फैब्रिक भी नहीं फटेगा।

सेफ्टीपिन की लें मदद

दूसरा तरीका भी आसान है। बस पल्लू को सिर पर रखने वाली जगह पर दो से तीन सेफ्टी पिन को अंदर की तरफ सेट कर लें। फिर सिर के जिस एरिया पर पल्लू रखना है। वहां पर पिन या यू पिन को सेफ्टी पिन के अंदर से फंसाकर बालों में फिक्स करें। ये तरीका आसान है और इससे दुपट्टे के फटने के भी चांस कम होते हैं।

विग एक्सटेंशन की लें मदद

मार्केट में और ऑनलाइन आसानी से विग एक्सटेंशन क्लिप मिल जाती हैं। इन्हें आप दुपट्टे में स्टिच कर लें। ये क्लिप बालों में फिक्स की जा सकती है। सबसे खास बात कि इस क्लिप को खुले बालों में आसानी से सेट किया जा सकता है। तो अगर आपका प्लान करवा चौथ पर खुले बालों में रहने का है तो ये क्लिप्स आपकी हेल्प करेंगी।

ये भी पढ़ें:करवा चौथ पर रेडी हो रहीं तो साड़ी संग चुनरी ड्रेप का ये तरीका जान लें
Karwa Chauth

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।