करवा चौथ के लिए हो रहीं रेडी को सिर पर दुपट्टा टिकाने की ये तरकीब जरूर जान लें

How to fix dupatta on head: करवा चौथ की पूजा के लिए रेडी हो रहीं तो अक्सर सिर पर पल्लू रखना पड़ जाता है। अगर अपनी हेयरस्टाइल को खराब नहीं करना चाहती हैं तो दुपट्टे को सिर पर फिक्स करने का ये तरीका जरूर जान लें। जिससे बार-बार पल्लू के खिसकने की चिंता नहीं होगी और पूजा करना आसान रहेगा।

करवा चौथ के लिए रेडी हो रहीं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे कि ट्रेडिशनल लुक के साथ सिर पर दुपट्टा या साड़ी का पल्लू रखना। अब पूजा करते वक्त ये पल्लू बार-बार खिसकता है। जिससे पूजा से भी ध्यान भटकता है और साथ ही हेयरस्टाइल भी बिगड़ जाती है। ऐसे में कुछ टेक्निक को जरूर जान लें। जिनकी मदद से सिर पर दुपट्टा आसानी से टिका रहे और आपका पूरा लुक ना बिगड़े।

पिन से सेट करने का तरीका सिर पर पल्लू या दुपट्टा रख रही हैं और बार-बार खिसकने से बचाना चाहती हैं तो बस टिक टैक पिन की मदद लें। सबसे पहले पल्लू को सिर के जिस हिस्से तक रखना है उससे एक इंच आगे ले आएं। फिर पल्लू को पीछे की तरफ वहां तक मोड़े जहां पर पिन को फिक्स किया जा सकता है। आमतौर पर क्राउन एरिया पर पिन आसानी से टिक जाती है। तो क्राउन एरिया के पास पल्लू को हल्का सा पलट दें और अंदर की तरफ बालों के साथ मिलाकर दुपट्टे या साड़ी को पकड़कर पिन लगाएं। फिर बचे हुए पल्लू को पलटकर आगे कर दें। इससे अंदर की तरफ फोल्ड होकर पिन लगेगी। जो दिखेगी भी नहीं और वहां का फैब्रिक भी नहीं फटेगा।

सेफ्टीपिन की लें मदद दूसरा तरीका भी आसान है। बस पल्लू को सिर पर रखने वाली जगह पर दो से तीन सेफ्टी पिन को अंदर की तरफ सेट कर लें। फिर सिर के जिस एरिया पर पल्लू रखना है। वहां पर पिन या यू पिन को सेफ्टी पिन के अंदर से फंसाकर बालों में फिक्स करें। ये तरीका आसान है और इससे दुपट्टे के फटने के भी चांस कम होते हैं।