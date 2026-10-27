करीना कपूर के 5 ऐसे लुक्स जिन्हें देखकर हो जाएं करवा चौथ पर रेडी, सब करेंगे तारीफ
करवा चौथ पर हर बार की तरह हैवी ब्राइडल लुक की बजाय सिंपल रेडी होना चाहती हैं तो कपड़ों से लेकर ज्वैलरी और मेकअप के लिए करीना कपूर के लुक से इंस्पिरेशन लें। एक दो नहीं पूरे 5 बार करीना के लुक करवा चौथ की पूजा के लिए परफेक्ट हैं।
करीना कपूर ओजी स्टाइल क्वीन है। सिंपल और गॉर्जियस दिखना है उनके लुक्स को कॉपी करें। करवा चौथ के लिए ऐसे सिंपल लुक की तलाश में हैं,जिससे आप ओवर भी नजर ना आएं और रेडी होने के बाद कंफर्ट के साथ स्टाइल भी दिखे तो करीना कपूर के इन लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। रेड बांधनी सूट हो या फिर बांधनी प्रिंट वाली साड़ी करीना कपूर के लुक्स दिमाग से नहीं उतरते। गॉर्जियस करीना कपूर एक दो नहीं पूरे 5 बार ऐसे रेडी हो चुकी हैं जिन्हें देखकर आप करवा चौथ पर आराम से इंस्पायर हो सकती हैं।
रस्ट ऑरेंज कुर्ता सेट
ट्रेंडी और एथिनिक लुक चाहिए तो करवा चौथ पर रस्ट ऑरेंज कलर वियर करें। करीना कपूर का ये शार्ट कुर्ता विद फारसी सलवार का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। जिसे फुल ग्लैम हाईलाइटर मेकअप और सॉफ्ट स्मोकी आईज के साथ कंप्लीट किया गया है। साथ में कानों में मीडियम साइज डैंगलर्स को दें, जिससे आपके कुर्ते की एंब्रायडरी हाईलाइट हो और लोग बस आपके लुक्स की तारीफ करें।
बांधनी प्रिंट कुर्ता सेट
सस्टेनेबल फैशन चाहिए तो करीना कपूर की तरह आप भी बांधनी प्रिंट वाले शेडेड कुर्ता सेट को कॉपी कर लें। गोटापट्टी वर्क के साथ कुर्ते के नेकलाइन और बस्ट पर बनी गोटा डिजाइन इसे खास बनाता है। इस तरह के सिंपल लुक करवा चौथ के साथ दूसरे भी कई मौकों पर आसानी से कैरी किये जा सकते हैं। बिना ओवर स्टाइलिंग के सिंपल तरीके से गॉर्जियस दिखना है तो इस लुक को कॉपी करें। लांग कुर्ता विद पैंट को लांग ईयररिंग्स और साइड पार्टीशन हेयर के साथ स्टाइल करें। न्यूड लिप्स और बोल्ड आई मेकअप आपके इस सिंपल लुक को स्पेशल बनाने में मदद करेगा।
बांधनी साड़ी और ग्रीन नेकलेस
शादी के टाइम की वो पुरानी बांधनी साड़ी टाइमलेस पीस है और करीना कपूर की तरह आप साड़ी को स्टाइल के साथ कैरी करें। बांधनी साड़ी को वेलवेट ब्लाउज के साथ पेयर करें और साथ में ग्रीन नेकलेस वियर करें। जिससे आपकी रेड साड़ी और ग्रीन नेकलेस दोनों हाइलाइट हों। लेकिन स्टाइल का रूल तो करीना से ही सीखें। लेयर्ड वाले हैवी नेकलेस पहन रहीं तो कानों में बहुत ही छोटे ईयररिंग्स या स्टड मैच करें। जिससे आपका पूरा लुक बैलेंस नजर आए।
हॉल्टर नेक ब्लाउज से लुक बनाएं खास
करवा चौथ के लिए हर बार ब्राइडल लुक नहीं चाहती तो करीना कपूर के इस लुक से इंस्पिरेशन लें। डीप मरून शेड की साड़ी के साथ हॉल्टर नेक ब्लाउज को पेयर किया गया है। साथ में ईयररिंग्स को आप हैवी रख सकती हैं और बालों में मेसी बन बनाएं। स्मोकी आईज, न्यूड शेड लिपस्टिक और हाईलाइटेड चिक्स चेहरे के फीचर्स उभारने के लिए काफी होंगे।
हैवी दुपट्टा विद हैवी ईयररिंग्स
करीना कपूर की तरह आउटस्टैंडिग लुक चाहिए तो हैवी दुपट्टा और हैवी ईयररिंग्स पर फोकस करें। आपका ये लुक बाकी सब लेडीज पर भारी पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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