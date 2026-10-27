करवा चौथ पर पत्नी के आगे फीके न पड़ जाएं आप, पुरुष पहनें ये 5 स्टाइलिश ट्रेडिशनल लुक
करवा चौथ पर पुरुष भी अपने लुक को खास बना सकते हैं। पत्नी के साथ ट्रेडिशनल वाइब मैच करने के लिए आप कुर्ता सेट या कुछ एथनिक आउटफिट्स कैरी कर सकते हैं। चलिए आपको कुछ बेस्ट लुक्स दिखाते हैं।
Karwa Chauth Traditional Looks for Men: करवा चौथ पर महिलाएं साड़ी, सूट पहन लेती हैं लेकिन पुरुष सोचते रह जाते हैं कि क्या पहनें। अगर आप भी हर साल इसी कन्फ्यूजन में रह जाते हैं तो हम आपको इस बार निराश नहीं होने देंगे। पुरुष महिलाओं के साथ स्टाइल मैच करने के लिए कुर्ता, जोधपुरी या फिर कुर्ता-कोटी सेट्स पहन सकती हैं। अगर आपको कई आउटफिट्स में कोई एक चुनने में परेशानी होती हैं, तो हम आपके लिए 5 ट्रेंडी और स्टाइलिश ऑप्शन लेकर आए हैं। इनमें से कोई एक आप चुन सकते हैं। इन्हें पहनकर आप हैंडसम दिखेंगे।
1. पेस्टल पिंक चिकनकारी कुर्ता सेट
अगर आपको सिंपल और क्लासी लुक पसंद है, तो पेस्टल पिंक चिकनकारी कुर्ता पहन सकते हैं। इस पर की गई बारीक कढ़ाई इसे खास बनाती है। आप इसे सफेद पायजामे के साथ पहनें। यह लुक आरामदायक होने के साथ ही आपको स्टाइलिश भी दिखाएगा। इसे पहनकर आप पत्नी के साड़ी या सूट लुक के साथ वाइब मैच कर सकेंगे।
2. फ्लोरल नेहरू जैकेट के साथ कुर्ता सेट
नेहरू जैकेट वाला ट्रेंड कभी पुराना नहीं होता। आप सफेद या ऑफ-व्हाइट कुर्ता-पायजामा के साथ फ्लोरल प्रिंट वाली नेहरू जैकेट पहनकर अपने लुक को खास बना सकते हैं। जैकेट पर रंग-बिरंगे फूलों का प्रिंट या कढ़ाई आपके आउटफिट को फेस्टिव लुक देगी। यह स्टाइल उन पुरुषों के लिए अच्छा है, जो ट्रेडिशनल कपड़ों में मॉडर्न टच चाहते हैं।
3. मल्टीकलर एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता
अगर आप करवा चौथ पर थोड़ा हटकर दिखना चाहते हैं, तो मल्टीकलर कढ़ाई वाला कुर्ता चुन सकते हैं। लाल, मैरून या वाइन कलर के कुर्ते पर रंगीन धागों की कढ़ाई अच्छी लगती है। इसे क्रीम या सफेद पायजामे और लोफर्स के साथ पहनें। इससे करवा चौथ पर आपका लुक फेस्टिव और अट्रैक्टिव लगेगा।
4. पिंक पेस्टल जैकेट और कुर्ता सेट
अगर आपको हल्के रंग पसंद हैं, तो पिंक कुर्ता-पायजामा के साथ मैचिंग नेहरू जैकेट पहन सकते हैं। जैकेट पर हल्की कढ़ाई या प्रिंट आपके लुक को और खूबसूरत बना सकता है। यह आउटफिट उन पुरुषों के लिए अच्छा रहेगा, जो ज्यादा चमक-दमक के बिना स्टाइलिश दिखना चाहते हैं। अगर सिंपल-सोबर लुक चाहते हैं, तो इस तरह का स्टाइल कैरी करें।
5. वाइन रेड एम्ब्रॉयडरी कुर्ता सेट
त्योहार पर रिच और क्लासी लुक के लिए वाइन रेड या डार्क मैरून कुर्ता पहन सकते हैं। कॉलर और दामन पर गोल्डन कढ़ाई वाला कुर्ता एलिगेंट लुक देगा। इसे सफेद पायजामे के साथ पेयर करें। करवा चौथ की शाम पत्नी के साथ डिनर या पूजा के दौरान यह आउटफिट आपको परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक देगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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