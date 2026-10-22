करवा चौथ पर चांद सा निखरेगा रूप, देखें खूबसूरत साड़ियों के शानदार डिजाइन

करवा चौथ के लिए जरी वर्क, मिरर डिटेलिंग और खूबसूरत कढ़ाई वाली साड़ियों के आकर्षक डिजाइन देखें। पूजा से लेकर शाम के उत्सव तक, अपनी पसंद की साड़ी चुनें और अपने श्रृंगार को खास बनाएं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखती हैं। सोलह श्रृंगार करके तैयार होना और चांद निकलने का इंतजार करना इस पर्व की रौनक बढ़ा देता है।

करवा चौथ पर अपने श्रृंगार को निखारने के लिए चुनें जरी वर्क, मिरर वर्क और खूबसूरत कढ़ाई वाली साड़ियां।

इस मौके पर साड़ी पहनना कई महिलाओं की पहली पसंद होती है। लाल, गुलाबी, मरून और गोल्डन रंगों के साथ जरी वर्क, मिरर वर्क और फूलों की कढ़ाई वाली साड़ियां त्योहार के लिए खूब जंचती हैं। अगर आप भी इस करवा चौथ पर अपने श्रृंगार को खास बनाना चाहती हैं, तो इन खूबसूरत साड़ी डिजाइनों पर नजर डालें।

जरी और सीक्विन वर्क वाली साड़ी से पाएं खूबसूरत लुक करवा चौथ पर सोलह श्रृंगार के साथ कढ़ाई वाली साड़ी पहनने का अपना ही आकर्षण है। स्पेस सिल्क फैब्रिक से बनी यह साड़ी जरी और सीक्विन वर्क के साथ आती है। इस पर आम की आकृति से प्रेरित कढ़ाई की गई है, जबकि बॉर्डर और पल्लू पर बारीक सजावट इसे शानदार रूप देती है।

इसके साथ 0.90 मीटर का बिना सिला ब्लाउज पीस मिलता है, जिसे अपनी पसंद के डिजाइन में सिलवाएं। 5.50 मीटर लंबी यह साड़ी व्रत के दिन के साथ शादी, रिसेप्शन और पारिवारिक समारोहों में भी खूब जंचेगी। इसके साथ गोल्डन ज्वेलरी, चूड़ियां और सजा हुआ हेयरस्टाइल पहनकर अपने श्रृंगार को पूरा करें।

मिरर वर्क वाली साड़ी से पाएं एलिगेंट लुक अगर आपको सादगी के साथ चमकदार कारीगरी पसंद है, तो रंगोली सिल्क फैब्रिक की यह गुलाबी साड़ी अच्छी रहेगी। इसका सादा बॉडी डिजाइन पल्लू पर की गई जरी और मिरर वर्क की सजावट के साथ सुंदर मेल बनाता है। हल्की चमक वाला कपड़ा इसकी ड्रेपिंग को भी आकर्षक बनाता है।

इसके साथ गहरे गुलाबी और नीले रंग का डिजाइनर ब्लाउज मटेरियल मिलता है, जो साड़ी के रंगों को उभारता है। इसे त्योहार, शादी या पारिवारिक समारोह में गोल्डन झुमकों, चूड़ियों और छोटी-सी बिंदी के साथ पहनें। कारीगरी और चमक बनाए रखने के लिए इसे हाथ से धोने की सलाह दी गई है।

मल्टीकलर प्रिंट वाली साड़ी से पाएं रंगीन लुक करवा चौथ पर रंगों से भरी साड़ी पहनना चाहती हैं, तो यह मल्टीकलर प्रिंट वाली सिल्क साड़ी आपके कलेक्शन में अच्छी जगह बना सकती है। पूरे कपड़े पर दिया गया रंगीन प्रिंट इसे आकर्षक बनाता है, जबकि मिरर वर्क की सजावट त्योहार के लिए चमकदार टच जोड़ती है। इसका हल्का और मुलायम फैब्रिक पहनने में आराम देता है।

इसके साथ मैचिंग प्रिंट वाला बिना सिला ब्लाउज पीस भी मिलता है, जिसे अपनी पसंद के डिजाइन में सिलवाएं। व्रत के दिन, शादी और पार्टी में इसे कुंदन या ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, रंगीन चूड़ियों और छोटी-सी बिंदी के साथ पहनें। प्रिंट और मिरर वर्क की सजावट बनाए रखने के लिए ड्राई क्लीन कराएं।

क्रीम और लाल पटोला सिल्क साड़ी से पाएं शाही लुक अगर इस करवा चौथ पर दो रंगों का खूबसूरत मेल पहनना चाहती हैं, तो क्रीम और लाल रंग की पटोला सिल्क साड़ी पर ध्यान दें। साड़ी का हल्का क्रीम रंग और लाल ब्लाउज पीस एक-दूसरे के साथ सुंदर कंट्रास्ट बनाते हैं। इस पर एथनिक प्रिंट के साथ जरी वर्क और सिल्क में बुना डिजाइन दिया गया है, जो इसे त्योहारों और खास समारोहों के लिए आकर्षक बनाता है।

छह गज लंबी इस साड़ी के साथ बिना सिला ब्लाउज पीस भी मिलता है, जिसे अपनी पसंद के डिजाइन में सिलवाएं। इसे लाल चूड़ियों, गोल्डन झुमकों और हल्के मेकअप के साथ पहनकर अपने श्रृंगार को निखारें। करवा चौथ, शादी और पारिवारिक मिलन के लिए यह साड़ी अच्छी रहेगी। क्रीम और लाल रंग का मेल इसे उपहार में देने के लिए भी अच्छा बनाता है।

डिजिटल प्रिंट और मिरर वर्क साड़ी में दिखें खास हल्की साड़ी में प्रिंट और कारीगरी का मेल चाहती हैं, तो सिल्क क्रेप फैब्रिक का यह डिजाइन एक अच्छा चुनाव है। डिजिटल प्रिंट इसे नया रूप देता है, वहीं मिरर वर्क की सजावट त्योहार की रौनक से मेल खाती है। हल्का और मुलायम क्रेप कपड़ा सुंदर ड्रेपिंग देता है और लंबे समय तक पहनने में आरामदायक रहता है।

इसके साथ मैचिंग बिना सिला ब्लाउज पीस भी मिलता है, जिसे अपनी पसंद की फिटिंग और डिजाइन में सिलवाएं। व्रत के दिन, पारिवारिक मिलन और शाम के समारोहों में इसे एथनिक झुमकों, चूड़ियों और एथनिक फुटवियर के साथ पहनें। प्रिंट और सजावट को अच्छी स्थिति में रखने के लिए ड्राई क्लीन कराएं।

विचित्र सिल्क साड़ी और वेलवेट ब्लाउज का खूबसूरत मेल करवा चौथ के पहनावे में शाही छाप जोड़ने के लिए विचित्र सिल्क की यह साड़ी अच्छी रहेगी। इसकी खासियत बुनी हुई कढ़ाई और लटकन वाली सजावट है, जो डिजाइन को आकर्षक बनाती है। सिल्क फैब्रिक की सुंदर ड्रेपिंग इसे त्योहारों और शाम के समारोहों के लिए उपयुक्त बनाती है। इसके साथ वेलवेट का ब्लाउज दिया गया है, जो साड़ी के साथ सुंदर मेल बनाता है। ब्लाउज सहित इसकी कुल लंबाई 6.3 मीटर है।

इसे गोल्डन ज्वेलरी, चूड़ियों और सजे हुए हेयरस्टाइल के साथ पहनें। शादी, पार्टी और पारिवारिक समारोहों में भी इसका कढ़ाई वाला डिजाइन खूब जंचेगा। जन्मदिन या त्योहार पर उपहार देने के लिए भी यह साड़ी अच्छी पसंद है। कढ़ाई और लटकन को लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रखने के लिए इसे हल्के हाथों से साफ करें।

पर्पल जॉर्जेट साड़ी से पाएं खूबसूरत रंगत करवा चौथ पर गहरे और चटक रंग पहनना पसंद है, तो पर्पल रंग की यह स्टार जॉर्जेट साड़ी आपके श्रृंगार को निखारेगी। हल्के जॉर्जेट फैब्रिक की बहती हुई ड्रेपिंग पहनने पर सुंदर आकार देती है। साड़ी और ब्लाउज पर की गई बारीक कढ़ाई इसकी खूबसूरती बढ़ाती है। इसके साथ कंट्रास्ट रंग का ब्लाउज पीस मिलता है, जो पूरे पहनावे में रंगों का सुंदर मेल जोड़ता है। साड़ी की लंबाई 5.5 मीटर और ब्लाउज पीस की लंबाई 0.8 मीटर है।

इसे व्रत के दिन, त्योहारों और शादी समारोहों में गोल्डन झुमकों, चूड़ियों और मैचिंग सैंडल के साथ पहनें। पर्पल रंग शाम के कार्यक्रमों में भी खूब खिलेगा। कपड़े की चमक और कढ़ाई बनाए रखने के लिए इसे ठंडे पानी में हल्के वॉश साइकल पर धोएं और ब्लीच का इस्तेमाल न करें।

मरून साड़ी और गोल्डन बॉर्डर से पाएं रॉयल लुक करवा चौथ के श्रृंगार में मरून रंग की साड़ी गहरी और आकर्षक रंगत जोड़ती है। जॉर्जेट फैब्रिक से बनी इस साड़ी पर सुनहरी जरी से फूलों वाला बॉर्डर तैयार किया गया है, जबकि पूरे कपड़े पर मोतियों जैसी हल्की सजावट की गई है। हल्के और बहने वाले जॉर्जेट की ड्रेपिंग भी सुंदर लगती है।

इसके साथ 0.80 मीटर का बिना सिला ब्लाउज पीस मिलता है, जो साड़ी के एक छोर पर जुड़ा हुआ है। ब्लाउज तैयार कराने के लिए इस कपड़े को साड़ी से अलग करके अपनी पसंद के डिजाइन में सिलवाएं। करवा चौथ, रिसेप्शन, शादी और त्योहारों के लिए यह साड़ी अच्छी रहेगी। इसे गोल्डन ज्वेलरी, मरून चूड़ियों और छोटी-सी बिंदी के साथ पहनकर अपने श्रृंगार को पूरा करें। कढ़ाई और सजावट को बनाए रखने के लिए इसे हाथ से धोएं।

करवा चौथ के लिए चुनें अपनी पसंद की खूबसूरत साड़ी करवा चौथ प्रेम, विश्वास और सुहाग का प्रतीक है। इस दिन व्रत और पूजा की तैयारियों के साथ महिलाएं अपने पहनावे पर भी ध्यान देती हैं। मरून, पर्पल, गुलाबी और क्रीम जैसे रंगों से लेकर जरी वर्क, मिरर डिटेलिंग, मोतियों की सजावट और फूलों की कढ़ाई तक, इन साड़ियों में हर डिजाइन की अपनी अलग पहचान है। अपनी पसंद, आराम और बजट को ध्यान में रखकर इनमें से साड़ी चुनें।

दिन के समय हल्की ज्वेलरी और चूड़ियों के साथ सादगी भरा श्रृंगार करें। शाम को चांद देखने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए झुमके, मांगटीका और मैचिंग फुटवियर पहनें। साड़ी खरीदते समय फैब्रिक, लंबाई, ब्लाउज पीस और देखभाल से जुड़ी जानकारी जरूर देखें, ताकि पहनने में आराम बना रहे। इस करवा चौथ अपनी पसंद की साड़ी पहनें, पूरे उत्साह से त्योहार मनाएं और इस दिन को यादगार बनाएं।

ग्राहकों के मन में उठने वाले 4 सवाल-जवाब 1. करवा चौथ पर किस तरह की साड़ी पहनना अच्छा रहेगा? करवा चौथ के लिए जरी वर्क, मिरर वर्क, फूलों की कढ़ाई और आकर्षक प्रिंट वाली साड़ियां अच्छी रहती हैं। अपनी पसंद और आराम के अनुसार रंग व डिजाइन चुनें।

2. करवा चौथ के लिए कौन से रंग की साड़ी खरीदें? लाल, मरून, गुलाबी, पर्पल और क्रीम रंग की साड़ियां त्योहार के लिए खूब जंचती हैं। आप अपनी पसंद के साथ ब्लाउज और गहनों के मेल को ध्यान में रखकर रंग चुनें।

3. करवा चौथ पर साड़ी के साथ किस तरह की ज्वेलरी पहनें? जरी वर्क वाली साड़ी के साथ गोल्डन झुमके और चूड़ियां अच्छी लगती हैं। मिरर वर्क या प्रिंट वाली साड़ी के साथ कुंदन ज्वेलरी, मांगटीका और मैचिंग चूड़ियां पहनकर श्रृंगार पूरा करें।

4. करवा चौथ के लिए साड़ी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? साड़ी खरीदते समय फैब्रिक, लंबाई, ब्लाउज पीस, कढ़ाई और देखभाल से जुड़ी जानकारी जरूर देखें। ऐसा डिजाइन चुनें, जो पूजा और शाम के उत्सव के दौरान पहनने में आरामदायक रहे।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।