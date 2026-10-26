करवा चौथ पर लगाएं ये 5 सिंपल मेहंदी डिजाइन, हाथों की खूबसूरती में लग जाएंगे चार चांद

करवा चौथ के खास दिन पर मेहंदी हर महिला लगवाती हैं और इसके लिए कई लोग पहले से ही मेहंदी के डिजाइंस सेव करके रखते हैं। अगर आप भी ट्रेंडी पैटर्न हाथों पर लगाना चाहती हैं, तो यहां 5 लेटेस्ट हिना डिजाइन देखें।

करवा चौथ का त्योहार बिना श्रृंगार के अधूरा माना जाता है और जब सजने-संवरने की बात हो तो मेहंदी जरूर लगाई जाती है। मेहंदी के बिना सुहागिनों का सजना-संवरना अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पर हाथों में मेहंदी लगाने के लिए बाजार में खूब भीड़ दिखेगी और कई महिलाएं घर पर किसी को बुलवाकर भी मेहंदी लगवाती हैं। अगर आप खुद मेहंदी लगाती हैं या किसी से लगवाती हैं, तो कुछ डिजाइन पहले से ही सेव कर लीजिए। त्योहार के दिन मेहंदी की डिजाइन सोचनी या खोजनी नहीं पड़ेगी। हम आपको 5 सबसे आसान मेहंदी डिजाइंस दिखाने जा रहे हैं, जो करवा चौथ के त्योहार के लिए परफेक्ट रहेंगी। इनके डिजाइन ऐसे होंगे कि आपके हाथों की खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे।

1. करवा चौथ बॉक्स मेहंदी डिजाइन

करवा चौथ पर कुछ यूनिक और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन लगाना चाहती हैं, तो बॉक्स स्टाइल मेहंदी ट्राई कर सकती हैं। इस डिजाइन में हथेली के बीच चौकोर बॉक्स बनाकर उसमें ‘Karwa Chauth’ लिखा गया है। इसके आसपास पत्तियों की बेल, करवा, दीया और जालीदार पैटर्न बनाए गए हैं। वहीं, उंगलियों पर बारीक लाइनों और छोटे-छोटे मोटिफ्स से डिजाइन को खूबसूरत लुक दिया गया है।

2. चांद और छलनी वाली करवा चौथ मेहंदी डिजाइन

करवा चौथ के खास मौके पर चांद और छलनी वाली मेहंदी डिजाइन आपके हाथों की खूबसूरती बढ़ा सकती है। इसमें हथेली के बीच चांद को छलनी से देखती महिला की आकृति बनाई गई है, जो इस त्योहार की परंपरा को दर्शाती है। इसके चारों ओर गोलाकार पैटर्न, पत्तियों की बेल और फूलों की बारीक डिजाइन बनाई गई है। उंगलियों पर छोटे दिल और कलाई पर फ्लोरल पैटर्न इसे और आकर्षक बनाते हैं। अगर आप करवा चौथ पर ऐसी मेहंदी लगाना चाहती हैं, जो खूबसूरत होने के साथ त्योहार से जुड़ी भावनाओं को भी दर्शाए, तो यह डिजाइन आपके लिए परफेक्ट रहेगी।

3. मंडला और विश मैसेज मेहंदी डिजाइन

यह हिना डिजाइन क्लासिक मंडला आर्ट और मैसेज स्टाइल का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हथेली के सेंटर में गोल मंडला के अंदर 'Happy Karwa Chauth' लिखा हुआ है। कलाई पर बारीक कड़े स्टाइल का पैटर्न और जालीदार बॉर्डर बनाया गया है। यह सोबर, साफ-सुथरा और फेस्टिव वाइब दे रहा है। इस तरह का पैटर्न करवा चौथ के लिए परफेक्ट रहेगा।

4. मिनिमलिस्टिक चांद-छलनी और दीया मेहंदी डिजाइन

अगर आप एक सिंपल, एलिगेंट और कम समय में बनने वाला डिजाइन पसंद करती हैं, तो यह मिनिमल मेहंदी डिजाइन आपके लिए ही है। हथेली के बीच में छलनी, ऊपर चांद और चारों तरफ छोटे दीये व पत्तियों के मोटिफ्स बनाए गए हैं। उंगलियों के पोरों को पारंपरिक तरीके से भरा गया है। यह ट्रेंडी और मॉडर्न लुक उन कामकाजी या व्यस्त महिलाओं के लिए है जो कम मेहनत में सोबर और खूबसूरत लुक पाना चाहती हैं।

5. करवा चौथ कथा मेहंदी डिजाइन