हथेली ही नहीं, हाथों के पीछे भी लगवाएं सुंदर मेहंदी, करवाचौथ के लिए देखें 10 डिजाइन

करवाचौथ पर फ्रंट हैंड के लिए तो अब तक आपने मेहंदी के डिजाइन सेव कर लिए होंगे। लेकिन आज हम आपके लिए बैक हैंड के लिए ऐसे सुंदर डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें लगाने पर आपके हाथों की खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। आप इन्हें अभी से सेव कर के रख सकती हैं।

करवाचौथ पर महिलाओं के सोलह शृंगार में मेहंदी का खास महत्व है। जब तक हाथों में भरी-भरी मेहंदी ना लगी हो, तब तक करवाचौथ का शृंगार अधूरा ही लगता है। ऐसे में महिलाएं पहले से ही मेहंदी के डिजाइन सेव कर लेती हैं, जो करवाचौथ से एक दिन पहले बड़े काम आते हैं। फ्रंट हैंड के लिए तो सुंदर-सुंदर डिजाइन आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन बैक हैंड के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। जबकि बैक हैंड पर अगर सुंदर सा डिजाइन हो तो हाथ बड़े ही प्यारे लगते हैं। कई बार महिलाएं फ्रंट हैंड पर सिंपल सा गोल-टिक्की डिजाइन बनवा लेती हैं, लेकिन बैक पर डिजाइनर मेहंदी लगवाती हैं। ये भी बहुत सुंदर लगता है। यहां हम आपके लिए बैक हैंड मेहंदी के कुछ सुंदर डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें आप सेव कर सकती हैं।

फ्लोरल डिजाइन बनवाएं

अगर आप बैक हैंड पर थोड़ी भरी-भरी मेहंदी लगवाना चाहती हैं, तो ये डिजाइन सेव कर सकती हैं। इसमें खूबसूरत फ्लोरल पैटर्न है जो रचने के बाद बहुत सुंदर लगता है और इसका रंग भी गहरा आता है।

कलीरे वाली मेहंदी बनवाएं

बैक हैंड के लिए ट्रेंडी कलीरे वाला मेहंदी डिजाइन भी सेव किया जा सकता है। ये डिजाइन देखने में काफी यूनिक लगता है और ज्यादा भरा-भरा भी नहीं है। अगर आप मेहंदी को थोड़ा हल्का रखना चाहती हैं, तो इसे ट्राई कर सकती हैं।

लोटस मंडला मेहंदी डिजाइन

आजकल मिनिमल मंडला शेप मेहंदी डिजाइन काफी पॉपुलर हो रहे हैं। अगर आप भी हाथों पर मिनिमल और फैंसी डिजाइन चाहती हैं, तो ये लोटस वाला पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। ये बनाने में भी काफी आसान है।

सिंपल है ये वाला मेहंदी डिजाइन

अगर आप एक ऐसा मेहंदी डिजाइन ढूंढ रही हैं, जो लगाने में आसान हो तो ये वाला पैटर्न सेव कर सकती हैं। बैक हैंड पर ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। ऐसी मेहंदी ना ज्यादा ओवर लगती है और ना ही बहुत लाइट। कुल मिलाकर करवाचौथ के लिए ये परफेक्ट है।

करवाचौथ स्पेशल मेहंदी डिजाइन

करवाचौथ थीम वाला मेहंदी डिजाइन भी एक अच्छी चॉइस हो सकता है। मोर और फूल-पत्ते वाले मोटिफ के साथ झूले पर बैठी सुहागिन का ये सुंदर डिजाइन बैक हैंड पर बड़ा प्यारा लगेगा।

मोर और झरोखे वाला डिजाइन

मोर वाला मेहंदी डिजाइन देखने में बहुत सुंदर लगता है। अगर करवाचौथ पर आप बिल्कुल पारंपरिक डिजाइन वाली मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो इसे सेव कर सकती हैं। सुंदर घंटी और कलश से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है।

कमल के फूल वाला ट्रेंडी डिजाइन

कमल के फूल वाला ये मेहंदी डिजाइन काफी ट्रेंडी है। सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल रहता है। इसकी खासियत है कि ये बहुत गहरे रंग का रचता है और इसकी डिटेलिंग देखने में बेहद प्यारी लगती है।

ये फ्लोरल डिजाइन भी चुन सकती हैं

थोड़ा भरा भरा डिजाइन चाहती हैं तो ये पैटर्न सेव कर सकती हैं। खासकर नई नवेली बहू हैं तो करवाचौथ पर आपको ऐसे ही फुल हैंड मेहंदी डिजाइन बनवाने चाहिए। ये डिजाइन देखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना ही आसान भी है।

राजस्थानी मेहंदी बनवाएं

राजस्थानी मेहंदी में झरोखा और फूल-पत्ती वाला सुंदर, बारीक पैटर्न बनाया जाता है। अगर आप इस बार कुछ अलग हटकर चाहती हैं, जो रॉयल लुक भी दे और बहुत ज्यादा ओवर ना लगे तो ये डिजाइन आपको सेव कर लेना चाहिए।

सिंपल मंडला मेंहदी बनाएं

कोई ऐसा डिजाइन ढूंढ रही हैं जो मिनटों में आप खुद ही लगा सकें, तो ये मंडला वाला डिजाइन सेव कर सकती हैं। इसमें उंगलियों पर सुंदर पैटर्न बनाया गया है और बाकी हाथ पर सिंपल पैटर्न है। इसे आप आसानी से बना सकती हैं और देखने में भी ये काफी मिनिमल और स्टाइलिश सा लुक देगा।