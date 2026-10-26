करवा चौथ स्पेशल: दिव्यांका से आलिया तक, इन 5 लुक्स से चुनें अपना स्टाइल

करवा चौथ पर हर महिला खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहती है। ऐसे में एक्ट्रेसेस के साड़ी, सूट और लहंगे वाले लुक्स से आइडिया लेकर आप भी अपने लिए खास आउटफिट चुन सकती हैं।

करवा चौथ का त्योहार आते ही कपड़ों से लेकर जूलरी और मेकअप तक की तैयारी शुरू हो जाती है। खासकर अगर आपकी पहली करवा चौथ है, तो मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि ऐसा क्या पहनें, जिसमें नई दुल्हन वाला निखार भी दिखे और लुक भी एलिगेंट लगे। वहीं, जो महिलाएं कई साल से यह व्रत रख रही हैं, वे भी हर बार कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं। ऐसे में एक्ट्रेसेस के ट्रेडिशनल लुक्स से आइडिया लेना अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आलिया भट्ट की साड़ी हो या दिव्यांका त्रिपाठी का क्लासिक लाल लुक, इनसे आप अपनी पसंद के हिसाब से स्टाइलिंग टिप्स ले सकती हैं।

करवा चौथ पर ट्राई करें बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ये 5 खूबसूरत लुक 1. दिव्यांका त्रिपाठी जैसा सिंदूरी लाल लहंगा

अगर आप करवा चौथ पर पारंपरिक लुक चाहती हैं, लेकिन भारी लहंगा पहनकर परेशान नहीं होना चाहतीं, तो दिव्यांका त्रिपाठी के सिंदूरी लाल लहंगे से आइडिया ले सकती हैं। सिंदूरी लाल रंग त्योहार के मौके पर खूब जंचता है और फोटो में भी अच्छा लगता है। इस लुक के साथ आप हल्की कढ़ाई वाला ब्लाउज, मैचिंग दुपट्टा और छोटी-सी बिंदी लगा सकती हैं। जूलरी में झुमके या हल्का नेकलेस चुनें। अगर आप पहली करवा चौथ पर कुछ पारंपरिक और खूबसूरत पहनना चाहती हैं, तो यह लुक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

2. शिल्पा शेट्टी जैसा रेड-पिंक ओम्ब्रे अनारकली-शरारा सूट

करवा चौथ पर लाल रंग के साथ कुछ अलग ट्राई करना है, तो शिल्पा शेट्टी के रेड-पिंक ओम्ब्रे अनारकली-शरारा सूट से इंस्पिरेशन लें। ओम्ब्रे स्टाइल में एक रंग धीरे-धीरे दूसरे रंग में मिलता है, जिससे आउटफिट को खास लुक मिलता है। लाल और गुलाबी का मेल फेस्टिव लुक के लिए अच्छा लगता है। अनारकली की फ्लोई फिटिंग और शरारा का घेर पूरे आउटफिट को खूबसूरत बनाते हैं। इसे आप बड़े झुमकों, चूड़ियों और हल्के मेकअप के साथ पहन सकती हैं। अगर आपको ऐसा आउटफिट पसंद है, जो पारंपरिक होने के साथ थोड़ा अलग भी लगे, तो यह स्टाइल आपके लिए है।

3. करीना कपूर जैसा लाल स्ट्रेट सूट और चूड़ीदार

हर बार करवा चौथ पर भारी कपड़े पहनना जरूरी नहीं है। करीना कपूर के लाल स्ट्रेट सूट और चूड़ीदार से ऐसा लुक बनाने का आइडिया मिल सकता है, जो सादा होने के बाद भी खूबसूरत लगे। स्ट्रेट सूट की फिटिंग साफ-सुथरी दिखती है और चूड़ीदार इसे क्लासिक ट्रेडिशनल टच देता है। आप इस लुक के लिए मैचिंग दुपट्टा, छोटे झुमके, बिंदी और लाल चूड़ियां पहनें। अगर आपको ज्यादा तामझाम पसंद नहीं है या आप पूरे दिन आराम से रहना चाहती हैं, तो यह स्टाइल आपके लिए अच्छा रहेगा।

4. आलिया भट्ट जैसी लाल साड़ी और स्ट्रैपी ब्लाउज

करवा चौथ पर साड़ी पहनने का मन है, लेकिन लुक में थोड़ा मॉडर्न टच भी चाहिए, तो आलिया भट्ट की लाल साड़ी से आइडिया ले सकती हैं। लाल साड़ी अपने आप में खास लगती है और इसके साथ स्ट्रैपी ब्लाउज पहनने से लुक को थोड़ा नया अंदाज मिलता है। आप अपनी पसंद के हिसाब से हल्की शिफॉन, जॉर्जेट या सॉफ्ट सिल्क साड़ी चुन सकती हैं। इसके साथ स्टेटमेंट झुमके, हल्की चूड़ियां और सॉफ्ट मेकअप अच्छा लगेगा। अगर आप साड़ी में सहज महसूस करती हैं, तो यह लुक पहली करवा चौथ से लेकर शादी के कई साल बाद तक ट्राई किया जा सकता है।

5. परिणीति चोपड़ा जैसा कूल और चिक लाल सूट

अगर आपको बहुत भारी या ज्यादा चमक-दमक वाले कपड़े पसंद नहीं हैं, तो परिणीति चोपड़ा के लाल सूट से कूल और चिक लुक का आइडिया लें। एक अच्छी फिटिंग वाला लाल सूट, सही दुपट्टा और कम लेकिन खूबसूरत एक्सेसरीज आपके पूरे लुक को खास बना सकती हैं। इस स्टाइल के लिए आप सिंपल लाल सूट के साथ कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा या हल्की कढ़ाई वाला सेट चुन सकती हैं। यह स्टाइल उन महिलाओं के लिए अच्छा है, जो त्योहार पर तैयार तो होना चाहती हैं, लेकिन अपने लुक को सादा और मॉडर्न रखना पसंद करती हैं।