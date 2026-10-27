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हथेली ही नहीं, हाथों के पीछे भी लगवाएं ऐसी मेहंदी, उंगलियों के डिजाइन चुराएंगे दिल

By Avantika Jain
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करवा चौथ पर हाथों के बैक के लिए सुंदर मेहंदी डिजाइन खोज रही हैं तो यहां हम आपके लिए कुछ बेहतरीन डिजाइन्स लेकर आए हैं। इसमें मधुबनी, ट्रेडिशनल, सर्कल हर तरह के मेहंदी पैटर्न हैं जो करवा चौथ पर बैक हैंड पर लगाने के लिए बेस्ट हैं।

Karwa chauth 2026 Special simple back hand mehndi design
करवा चौथ 2026 स्पेशल सिंपल बैक हैंड मेहंदी डिजाइन

करवा चौथ सुहागिनों का सबसे बड़ा और पवित्र व्रत है। इस व्रत में महिलाएं खुशहाल वैवाहिक जीवन और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस उपवास के लिए नएक कपड़ों में सोलह शृंगार के साथ तैयार होती हैं। इस सोलह शृंगार में मेहंदी सबसे जरूरी होती है। अपने व्रत के लिए महिलाएं सबसे सुंदर और अच्छी मेहंदी लगवानी की होड़ में लगी रहती हैं। ऐसे में वह पहले से ही अपनी पसंद के डिजाइन को खोजकर सेव कर लेती हैं। अगर आप फ्रंट हैंड पर मेहंदी के डिजाइन को पसंद कर चुकी हैं और बैक के लिए किसी अच्छे डिजाइन को खोज रही हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ बहुत सुंदर बैक हैंड मेहंदी डिजाइन लेकर आए हैं। ये डिजाइन बैक पर लगने के बाद काफी सुंदर लगते हैं। देखिए करवाचौथ स्पेशल बैक हैंड मेहंदी डिजाइन-

1) छलनी से चांद देखती महिला

छलनी से चांद देखती महिला वाला मेहंदी डिजाइन

करवाचौथ पर इस तरह के डिजाइन को खास तौर पर पसंद किया जाता है। इस पैटर्न को महिलाएं हाथों के फ्रंट पर लगाने के साथ ही बैक पर भी लगाना पसंद करती हैं। इस डिजाइन में एक हाथ पर करवाचौथ की थाली है और दूसरे हाथ में छलनी से चांद देखती महिलाए है। फोटो क्रेडिट-priya_mehandii_arts

2) वायरल कमल डिजाइन

कमल के फूल वाला भरा हुआ मेहंदी डिजाइन

अगर आप पहली बार करवाचौथ का व्रत रख रही हैं तो बैक हैंड पर इस तरह का मेहंदी डिजाइन लगाएं। ये पैटर्न ब्राइडल मेहंदी में खूब लगाया जाता है। भरे हुए मेहंदी वाले हाथ पसंद करने वाली महिलाओं के लिए ये एक अच्छा डिजाइन है। फोटो क्रेडिट-lucky_mehandi_arts

3) बेल वाला मेहंदी डिजाइन

बेल मेहंदी डिजाइन

इस तरह के डिजाइन को बेल डिजाइन कहा जाता है। खुद से मेहंदी लगा रही हैं तो इसे बहुत आसानी से लगा सकती हैं। इस डिजाइन में उंगलियों को बहुत ही सुंदर पैटर्न के साथ फिल किया जाता है। फोटो क्रेडिट-lucky_mehandi_arts

4) मिनिमल बैक हैंड मेहंदी डिजाइन

भरी उंगलिया और बैक हैंड मेहंदी डिजाइन

इस मिनिमल मेहंदी डिजाइन में उंगलियों के पैटर्न पर पूरी तरह से फोकस किया गया है। ऑफिस जाने वाली महिलाएं इस तरह से हाथों के पीछे मेहंदी लगवा सकती हैं। अगर कोई लड़की रोके के बाद करवाचौथ व्रत रख रही है तो वह बैक पर इस तरह से मेहंदी लगवाएं। फोटो क्रेडिट- soniyajadwani13

5) भरा हुआ बैक हैंड मेहंदी डिजाइन

भरा हुआ बैक हैंड मेहंदी डिजाइन

हाथों के फ्रंट और बैक दोनों पर अगर आप भरी हुई मेहंदी लगवाना चाहती हैं तो इस तरह के पैटर्न को चुना जा सकता है। ये ट्रेडिशनल और मधुबनी डिजाइन का मिक्स है जिसका रंग काफी गहरा आताहै। फोटो क्रेडिट-lucky_mehandi_arts

6) सोबर मेहंदी डिजाइन

सोबर मेहंदी डिजाइन

सोबर मेहंदी डिजाइन काफी खास होते हैं और ये रचने के बाद हाथों को क्लासी दिखने में मदद करते हैं। अगर आप एक सिंपल लेकिन अच्छा दिखने वाला मेहंदी डिजाइन खोज रही हैं तो इस डिजाइन को चुनें। ये कम समय में फटाफट लगने वाला एक सुंदर मेहंदी डिजाइन है। फोटो क्रेडिट- soniyajadwani13

7) पिंटरेस्टी मेहंदी डिजाइन

बैक हैंड के लिए सिंपल कमल मेहंदी डिजाइन

ज्यादातर लड़कियां मेहंदी के डिजाइन भी पिंटरेस्ट पर खोजती हैं। ये डिजाइन पिंटरेस्ट के मिनिमल मेहंदी डिजाइन पैटर्न में से एक है। शगुन की मेहंदी लगवाने वालों के लिए ये एक अच्छा और बहुत सुंदर मेंहदी डिजाइन है। अगर आप खुद से मेहंदी लगाना जानती हैं तो इस तरह के मेहंदी पैटर्न को आसानी से हाथों के पीछे लगा सकती हैं। फोटो क्रेडिट- soniyajadwani13

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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