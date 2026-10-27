हथेली ही नहीं, हाथों के पीछे भी लगवाएं ऐसी मेहंदी, उंगलियों के डिजाइन चुराएंगे दिल

करवा चौथ पर हाथों के बैक के लिए सुंदर मेहंदी डिजाइन खोज रही हैं तो यहां हम आपके लिए कुछ बेहतरीन डिजाइन्स लेकर आए हैं। इसमें मधुबनी, ट्रेडिशनल, सर्कल हर तरह के मेहंदी पैटर्न हैं जो करवा चौथ पर बैक हैंड पर लगाने के लिए बेस्ट हैं।

करवा चौथ सुहागिनों का सबसे बड़ा और पवित्र व्रत है। इस व्रत में महिलाएं खुशहाल वैवाहिक जीवन और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस उपवास के लिए नएक कपड़ों में सोलह शृंगार के साथ तैयार होती हैं। इस सोलह शृंगार में मेहंदी सबसे जरूरी होती है। अपने व्रत के लिए महिलाएं सबसे सुंदर और अच्छी मेहंदी लगवानी की होड़ में लगी रहती हैं। ऐसे में वह पहले से ही अपनी पसंद के डिजाइन को खोजकर सेव कर लेती हैं। अगर आप फ्रंट हैंड पर मेहंदी के डिजाइन को पसंद कर चुकी हैं और बैक के लिए किसी अच्छे डिजाइन को खोज रही हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ बहुत सुंदर बैक हैंड मेहंदी डिजाइन लेकर आए हैं। ये डिजाइन बैक पर लगने के बाद काफी सुंदर लगते हैं। देखिए करवाचौथ स्पेशल बैक हैंड मेहंदी डिजाइन-

1) छलनी से चांद देखती महिला

करवाचौथ पर इस तरह के डिजाइन को खास तौर पर पसंद किया जाता है। इस पैटर्न को महिलाएं हाथों के फ्रंट पर लगाने के साथ ही बैक पर भी लगाना पसंद करती हैं। इस डिजाइन में एक हाथ पर करवाचौथ की थाली है और दूसरे हाथ में छलनी से चांद देखती महिलाए है। फोटो क्रेडिट-priya_mehandii_arts

2) वायरल कमल डिजाइन

अगर आप पहली बार करवाचौथ का व्रत रख रही हैं तो बैक हैंड पर इस तरह का मेहंदी डिजाइन लगाएं। ये पैटर्न ब्राइडल मेहंदी में खूब लगाया जाता है। भरे हुए मेहंदी वाले हाथ पसंद करने वाली महिलाओं के लिए ये एक अच्छा डिजाइन है। फोटो क्रेडिट-lucky_mehandi_arts

3) बेल वाला मेहंदी डिजाइन

इस तरह के डिजाइन को बेल डिजाइन कहा जाता है। खुद से मेहंदी लगा रही हैं तो इसे बहुत आसानी से लगा सकती हैं। इस डिजाइन में उंगलियों को बहुत ही सुंदर पैटर्न के साथ फिल किया जाता है। फोटो क्रेडिट-lucky_mehandi_arts

4) मिनिमल बैक हैंड मेहंदी डिजाइन

इस मिनिमल मेहंदी डिजाइन में उंगलियों के पैटर्न पर पूरी तरह से फोकस किया गया है। ऑफिस जाने वाली महिलाएं इस तरह से हाथों के पीछे मेहंदी लगवा सकती हैं। अगर कोई लड़की रोके के बाद करवाचौथ व्रत रख रही है तो वह बैक पर इस तरह से मेहंदी लगवाएं। फोटो क्रेडिट- soniyajadwani13

5) भरा हुआ बैक हैंड मेहंदी डिजाइन

हाथों के फ्रंट और बैक दोनों पर अगर आप भरी हुई मेहंदी लगवाना चाहती हैं तो इस तरह के पैटर्न को चुना जा सकता है। ये ट्रेडिशनल और मधुबनी डिजाइन का मिक्स है जिसका रंग काफी गहरा आताहै। फोटो क्रेडिट-lucky_mehandi_arts

6) सोबर मेहंदी डिजाइन

सोबर मेहंदी डिजाइन काफी खास होते हैं और ये रचने के बाद हाथों को क्लासी दिखने में मदद करते हैं। अगर आप एक सिंपल लेकिन अच्छा दिखने वाला मेहंदी डिजाइन खोज रही हैं तो इस डिजाइन को चुनें। ये कम समय में फटाफट लगने वाला एक सुंदर मेहंदी डिजाइन है। फोटो क्रेडिट- soniyajadwani13

7) पिंटरेस्टी मेहंदी डिजाइन