गोल चेहरा हो या लंबा, आप पर कैसी बिंदी सुंदर लगेगी? करवाचौथ के लिए ऐसे चुनें सही
माथे पर लगी बिंदी पूरे एथनिक लुक में चार चांद लगा देती है। खासकर अगर आप अपने चेहरे की शेप को ध्यान में रखकर सही बिंदी चुनें, तो बहुत ही आकर्षक और प्यारा लुक आ सकता है। करवाचौथ के लिए पढ़ें ये फैशन टिप्स।
करवाचौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने लुक को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़तीं। साड़ी, चूड़ी, मेकअप, ज्वैलरी से ले कर सब कुछ खास होता है। हालांकि एक और चीज ऐसी है, जो सुहागिन लुक को कंप्लीट करती है। हम बात कर रहे हैं बिंदी की, जिसके बिना एथनिक लुक फीका लगता है। अगर फेसशेप के हिसाब से सही बिंदी चुनी जाए, तो लुक और भी आकर्षक और प्यारा लगता है। बिंदी की अलग-अलग शेप और आकार होते हैं, जिन्हें आप अपनी फेसशेप के मुताबिक चुन सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं इसी बीच कन्फ्यूज रहती हैं कि उनके चेहरे पर कौन सी बिंदी अच्छी लगेगी। इसी के चलते वो गलत बिंदी चुन लगती है, जिससे लुक इतना निखरकर नहीं आता। अगर आप भी नहीं जानतीं कि आपके फेस पर कौन सी बिंदी अच्छी लगेगी, तो ये टिप्स आपको जरूर जाननी चाहिए।
गोल चेहरे के लिए चुनें ऐसी बिंदी
अगर आपका चेहरा गोल है तो बड़े साइज की गोल बिंदी लगाने से बचें। इससे चेहरा और ज्यादा हेवी और भरा हुआ दिखता है। इसकी जगह छोटी साइज की गोल बिंदी चुनें या आप चाहें तो लंबी बिंदी भी लगा सकती हैं। इससे चेहरे की शेप संतुलित नजर आती है, जिससे लुक भी आकर्षक लगता है।
ओवल फेस शेप पर हर बिंदी अच्छी लगेगी
अगर आपके चेहरे की शेप ओवल यानी अंडाकार है, तो लगभग हर शेप और साइज की बिंदी आपके फेस पर अच्छी लगेगी। खासकर मीडियम साइज की गोल बिंदी ऐसे फेस पर काफी ज्यादा सुंदर और बैलेंस लगती है। करवाचौथ पर आप आउटफिट के हिसाब से बिंदी सिलेक्ट कर सकती हैं।
चौकोर चेहरे पर कैसे बिंदी लगाएं?
चौकोर चेहरे में माथे और जबड़े की चौड़ाई लगभग बराबर होती है। ऐसी फैसशेप पर गोल और ओवल शेप की बिंदी काफी अच्छी लगती है। हालांकि आपको बहुत बड़ी साइज की बिंदी लगाना अवॉइड करना चाहिए। इससे माथा ज्यादा चौड़ा नजर आ सकता है।
चौड़े माथे के लिए चुनें ऐसी बिंदी
अगर आपका माथा थोड़ा चौड़ा है, तो मीडियम साइज की गोल या लंबी बिंदी चुन सकती हैं। करवाचौथ पर मांगटीका या माथापट्टी पहनने का प्लान है, तो बिंदी का डिजाइन और आकार ज्वैलरी के हिसाब से चुनें।
छोटे चेहरे पर छोटी बिंदी सूट करेगी
चेहरा छोटा है तो बिंदी का साइज भी छोटा रखें। ज्यादा बड़ी बिंदी आपके फेस को हेवी और मैच्योर लुक दे सकती है। वहीं छोटी बिंदी लगाने से फ्रेश और यंग लुक आता है।
किस साड़ी के साथ कौन सी बिंदी लगाएं?
साड़ी के साथ मैचिंग बिंदी लगाने का फैशन पुराना हो गया है। आजकल कॉन्ट्रास्ट रंग में बिंदी लगाने का चलन बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए अगर आप करवाचौथ पर लाल साड़ी पहन रही हैं, तो हरी बिंदी लगाएं। काली साड़ी के साथ गोल्डन बिंदी, गुलाबी साड़ी के साथ नीली बिंदी, पीली साड़ी के साथ पर्पल बिंदी और सफेद साड़ी के साथ सिल्वर बिंदी लगाएं। इस तरह से बिंदी अलग ही निखरकर आएगी।
(All Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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