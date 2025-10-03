करवाचौथ के लिए सेव कर लें नेल आर्ट के सुंदर डिजाइन, पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी
करवाचौथ के लिए आपने लगभग सभी तैयारियां कर ली होंगी, लेकिन क्या आपने नेल आर्ट अभी तक डिसाइड की? देखिए अब वो जमाने गए जब सिंपल नेल पेंट लगाकर काम चल जाता था। आजकल तो नेल आर्ट का जमाना है, जिनमें खूबसूरत तरीके से नाखूनों को सजाया जाता है। जरूरी नहीं कि आप हर बार किसी पार्लर या स्टूडियो जा कर ही नेल आर्ट कराएं। घर पर भी कुछ बेसिक डिजाइन बनाए जा सकते हैं, जो बहुत सिंपल भी हैं और देखने में काफी सुंदर भी। यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे ही करवाचौथ स्पेशल नेल आर्ट वाले डिजाइन लाएं हैं, जो आपको इस बार ट्राई कर सकती हैं।
गोल्डन और रेड का कॉम्बो
करवाचौथ के लिए रेड और गोल्डन के कॉम्बिनेशन से बेहतर भला क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल डिजाइन है लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगेगा। इसके लिए बस आपको शिमरी गोल्ड नेल पेंट लेनी है और अपनी रेड क्लासिक नेल पेंट। इस तरह के पैटर्न में नेल पेंट अप्लाई कर लें, लुक इतना प्यारा आएगा कि सब देखते रह जाएंगे।
ब्यूटीफुल नेल आर्ट
थोड़ा सी डिटेलिंग वाली एलिगेंट नेल आर्ट भी आसानी से घर पर बना सकती हैं। इसके लिए नेल आर्ट किट आराम से मार्केट में मिल जाती हैं। वरना बॉबी पिन या सेफ्टी पिन और स्टोन की मदद से पैटर्न बना सकती हैं। ये डिजाइन थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब बनाने बैठेंगी तो यकीन मानें बहुत आसानी से बना लेंगी।
ये पैटर्न ट्राई करें
नेल आर्ट का ये पैटर्न भी काफी सिंपल है और देखने में बहुत ब्यूटीफुल भी। इसमें गोल्डन, पिंक और रेड का बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। परफेक्ट लाइनिंग के आप टेप का इस्तेमाल कर सकती हैं। बाकी बॉबी पिन की मदद से गोल्डन ऑर्डर आराम से बनाया जा सकता है।
स्पार्कलिंग नेल्स
स्पार्कलिंग नेल्स वाला ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगेगा। इसमें नेल्स के बॉर्डर पर गोल्डन नेल पेंट अप्लाई करनी है, जो आप आराम से कर सकती हैं। ये पैटर्न बहुत ही सिंपल है लेकिन काफी क्लासी भी लगता है। आप अपनी ड्रेस से मैचिंग की नेल पेंट भी अपले कर सकती हैं।
स्टोन वर्क नेल आर्ट
स्टोन वर्क वाली नेल आर्ट भी आप फटाफट बना सकती हैं। इसके लिए बस आपको ग्लिटर वाली नेल पेंट अप्लाई करनी है और स्टोन को अरेंज कर लेना है। किसी पिन की मदद से आप ये फटाफट कर लेंगी। अपने मनपसंद रंगों की नेलपेंट से आप ये नेल आर्ट ट्राई कर सकती हैं।
(Image Credit: Pinterest)
