और भी बढ़ जाएगा 'पिया' का प्यार! जब करवाचौथ पर लगाएंगी ये थीम बेस्ड मेंहदी

करवाचौथ हो और मेंहदी की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। मेंहदी सोलह शृंगार में से एक है और इसके बिना सुहागिन का शृंगार अधूरा माना जाता है। इसलिए रस्म के तौर पर ही सही, लेकिन करवाचौथ पर मेंहदी लगाना बहुत जरूरी होता है। सखियों के बीच तो होड़ भी लग जाती है कि किसकी मेंहदी सबसे सुंदर होगी। अगर आपने भी अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि करवाचौथ पर कैसी मेंहदी लगवाने वाली हैं, तो कम से कम एक थीम तो आपको सिलेक्ट कर लेनी चाहिए। आजकल कई तरह की मेंहदी ट्रेंड में हैं, लेकिन करवाचौथ की मेंहदी ऐसी होनी चाहिए जो सुंदर भी लगे और मीनिंगफुल भी हो। यहां हम आपको कुछ थीम बता रहे हैं, जो आप इस बार ट्राई कर सकती हैं।

कपल मेंहदी डिजाइन करवाचौथ पर सबसे ज्यादा डिमांड में कपल मेंहदी डिजाइन ही रहता है। ये हाथों पर सुंदर भी लगता है और एक रोमांटिक टच भी एड करता है। इसमें दूल्हा-दुल्हन की थीम पर मेंहदी लगाई जाती है। करवाचौथ स्पेशल लुक के लिए दोनों को साथ में चांद देखते हुए, जल देते हुए या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, जैसे कई डिजाइनों में उकेरा जा सकता है। आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ पर्सनल टच भी एड कर सकती हैं।

राजस्थानी मेंहदी डिजाइन राजस्थानी मेंहदी का भरवां डिजाइन हाथों पर बहुत सुंदर लगता है। इसमें हाथी, मोर, झरोखे, कलश और अन्य ट्रेडिशनल मोटिफ शामिल होते हैं। करवाचौथ पर चूंकि ज्यादातर महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनती हैं, इसलिए राजस्थानी मेंहदी और भी ज्यादा सुंदर लगती है। करवाचौथ स्पेशल टच देने के लिए आप इसमें चांद, कलश और छलनी जैसे छोटे-छोटे पैटर्न भी शामिल करा सकती हैं।

पर्सनलाइज मेंहदी लगेगी स्पेशल करवाचौथ पर पार्टनर को और स्पेशल फील कराना चाहती हैं, तो थोड़ी पर्सनल टच वाली मेहंदी लगवा सकती हैं। इसमें अपने पार्टनर का नाम, हार्ट, आपकी लाइफ से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स एड कर सकती हैं। इसके अलावा प्रॉमिस नोट, लेटर या कोई स्पेशल लाइन भी अपने पार्टनर के लिए हाथों पर लिख सकती हैं। ये छोटी-छोटी चीजें बहुत रोमांटिक लगती हैं और आपके रिश्ते को स्पेशल बना देती हैं।

मिनीमलिस्टिक मेंहदी है ट्रेंड आजकल मिनिमल लुक का ट्रेंड है। सिलेब्रिटीज अक्सर अपने वेडिंग डे पर भी मिनिमल मेंहदी में ही नजर आती हैं। ये काफी एलिगेंट लगती है और सिंपल सोबर लुक देती है। आप चाहें तो एक हल्की बेल बनवा सकती हैं, मंडला डिजाइन भी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा भी कई ऐसे हल्के डिजाइन हैं, तो आपके हाथ को पूरा कवर नहीं करते हैं, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगते हैं।