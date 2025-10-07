करवा चौथ पर रेडी हो रहीं तो साड़ी के साथ चुनरी ड्रेप करने की ये 3 स्टाइल जरूर नोट कर लें karwa chauth 2025 saree draping with dupatta try 3 new unique style, फैशन - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनkarwa chauth 2025 saree draping with dupatta try 3 new unique style

करवा चौथ पर रेडी हो रहीं तो साड़ी के साथ चुनरी ड्रेप करने की ये 3 स्टाइल जरूर नोट कर लें

Karwa Chauth Saree Draping With Dupatta: करवा चौथ पर साड़ी के साथ दुपट्टा ड्रेप करना चाह रही हैं तो वहीं पुराना तरीका ना अपनाकर इन 3 यूनिक और न्यू स्टाइल में ड्रेप करें। नोट कर लें तरीका।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 03:09 PM
share Share
Follow Us on
करवा चौथ पर रेडी हो रहीं तो साड़ी के साथ चुनरी ड्रेप करने की ये 3 स्टाइल जरूर नोट कर लें

करवा चौथ पर रेडी होने के लिए काफी सारी महिलाएं ट्रेडिशनल लुक कैरी करती हैं। खासतौर पर सिर पर चुनरी रखकर रेडी होना पसंद करती हैं। लेकिन साड़ी के साथ चुनरी को सही तरीके से ड्रेप करने का तरीका नही समझ आता। ऐसे में ये 3 ड्रेपिंग स्टाइल को जरूर फॉलो कर सकती हैं। जिसकी मदद से चुनरी को अलग से कैरी करने का झंझट नहीं रहेगा और आप फ्री होकर पूजा कर पाएंगी।

प्लीट्स के साथ करें टक

साड़ी के साथ चुनरी कैरी करने का ये तरीका बेस्ट है। इसमे साड़ी की कमर वाली प्लीट्स बनाने के साथ ही चुनरी के एक हिस्से को टक कर लें। फिर चुनरी को घुमाकर लेफ्ट शोल्डर पर पिनअप करें। प्लीट्स बनाने के बाद बची हुई साड़ी को घुमाकर सीधा पल्लू क्रिएट करें। अब आप सिर पर पल्लू रखने के लिए साड़ी या चुनरी किसी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

पल्लू के नीचे शोल्डर पर लगाएं चुनरी

अगर आप चुनरी को सिर पर रखने के लिए किसी आसान ड्रेप की तलाश है। तो इस ड्रेपिंग आइडिया को ट्राई करें। इसमे साड़ी पहनने के बाद पल्लू को कंधे पर इन सेट करने से पहले चुनरी के एक हिस्से को पिन से फिक्स कर लें। अब पल्लू की प्लीट्स बनाएं और कंधे पर चुनरी के ऊपर ही इन से सेट कर लें। जैसे आमतौर पर किया जाता है। बस अब चुनरी के दूसरे सिरे को उठाकर दाहिने कंधे पर ले आएं और बीच का हिस्सा सिर पर पल्लू की तरह टिका लें।

सीधा पल्ला विद चुनरी

साड़ी के साथ दुपट्टे को ड्रेप करना है तो ये तरीका भी आसान है। इसे बनाने के लिए साड़ी की प्लीट्स को लेफ्ट साइड पर घुमाकर कमर पर टक कर करें और पल्लू को राइट साइड पर प्लीट्स बनाकर पिनअप करें। अब कमर के पास दुपट्टे की प्लीट्स बनाकर साड़ी की प्लीट्स के नीचे टक करें। चुनरी को घुमाकर दूसरे साइड से ले आएं और आगे की तरफ रखें। दुपट्टे को पिन से सेफ कर लें। बस जब पूजा में सिर पर रखना हो तो चुनरी को सिर पर रखकर पूजा करें। ये दुपट्टा ड्रेपिंग स्टाइल भी काफी आसान है।

Karwa Chauth Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।