Karwa Chauth 2025 No Parlour Needed Try These Gorgeous Makeup Looks at Home

करवाचौथ पर ट्राई करें ये ट्रेंडी मेकअप लुक्स, बिना पार्लर जाए ही दिखेंगी सबसे खूबसूरत!

Karwa Chauth 2025: करवाचौथ के लिए अभी तक मेकअप लुक डिसाइड नहीं किया है, तो यहां से चुन लें। बेस्ट बात है कि ये ट्रेंडी मेकअप लुक्स आप घर पर ही कर सकती है, किसी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 07:49 AM
करवाचौथ पर हर सुहागिन महिला सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती है। उनके आउटफिट से ले कर ज्वैलरी तक, सब कुछ बहुत ही स्पेशल होता है। लेकिन फाइनल लुक तो मेकअप के हाथ में ही है। अगर मेकअप सही नहीं हुआ, तो फिर बाकी चीजों में वो बात नहीं रह जाती। इसलिए सही मेकअप का चुनाव करना बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि आपको अच्छे मेकअप के लिए पार्लर जाना ही जरूरी है। क्योंकि ऐसे कई मेकअप लुक्स भी हैं, जिन्हें आप घर पर ही रीक्रिएट कर सकती हैं। तो चलिए कुछ मेकअप लुक्स के बारे में जानते हैं, जिनमें से कोई एक आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकती हैं।

सॉफ्ट और रोमांटिक पिंक ब्लश मेकअप

करवाचौथ मेकअप

आजकल सॉफ्ट और ग्लोई मेकअप काफी पसंद किया जा रहा है। ये आपके फीचर्स को बड़ी खूबसूरती से एन्हांस करता है और ओवर भी नहीं लगता। इस मेकअप लुक के लिए आपको रोजी आईशैडो, ब्लश, सॉफ्ट पिंक लिपस्टिक और हाइलाइटर लगा लेना है। पेस्टल या पिंक शेड्स वियर कर रही हैं, तो ये मेकअप लुक बहुत ही सुंदर लगेगा।

न्यूड लिप्स और बोल्ड आई मेकअप

करवाचौथ मेकअप

हर किसी पर आजकल न्यूड लिप्स का क्रेज चढ़ा हुआ है। इसके साथ बोल्ड आई मेकअप बहुत ही सुंदर लगता है। करवाचौथ पर अगर आप स्टाइलिश और ग्लैमरस लगना चाहती हैं, तो कुछ इस तरह का मेकअप लुक ट्राई कर सकती हैं। इसमें आई मेकअप काफी हाइलाइट होता है, जिससे लुक बेहद प्यारा आता है।

क्लासिक रेड ग्लैम लुक

करवाचौथ मेकअप

करवाचौथ के लिए क्लासिक रेड ग्लैम लुक परफेक्ट रहेगा। खासतौर से अगर आप हेवी रेड साड़ी या लहंगा वियर कर रही हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें। इस लुक का मेन हाइलाइट है बोल्ड रेड लिप्स। आईशेडो के लिए आप गोल्डन शिमर, वॉर्म ब्राउन या कोई कलरफुल आई शैडो चूज कर सकती हैं। वहीं चीक्स पर थोड़ा पीच ब्लश लगाएं। इसके साथ गजरा हेयरस्टाइल एकदम परफेक्ट करवाचौथ लुक देगा।

मिनिमल मेकअप लुक

करवाचौथ मेकअप

अगर आप ज्यादा मेकअप नहीं करना जानती हैं, तो सिंपल मिनिमल लुक ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए चेहरे पर कोई भी टिंटेड मॉइश्चराइजर लगाएं, साथ में कंसीलर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। लिपस्टिक के लिए आप सॉफ्ट पिंक या न्यूड शेड पिक कर सकती हैं। आंखों में काजल और आईलाइनर लगाएं, गालों पर हल्का पिंक ब्लश और हाइलाइटर। बिंदी और सिंदूर लगाते ही पूरे लुक में जान आ जाएगी।

(All Images Credit: Pinterest)

Karwa Chauth Makeup Tips

