इस करवाचौथ बॉलीवुड एक्ट्रेसेज की तरह हों तैयार, लुक्स देखकर ले लें टिप्स

Karwa Chauth 2025: अगर आप अभी कन्फ्यूज हैं कि करवाचौथ पर आपको कैसे रेडी होना है, ताकि अलग हटकर एकदम स्टाइलिश अंदाज दिखे, तो बॉलीवुड हसीनाओं के लुक्स आपकी इंस्पिरेशन बन सकते हैं।

करवाचौथ का दिन हर महिला के लिए बहुत स्पेशल होता है। इस दिन वो खूब सज-संवरकर, पूरे सोलह शृंगार कर अपने पतिदेव के लिए तैयार होती हैं। जाहिर है इस दिन के लिए उनका आउटफिट, मेकअप से ले कर ज्वैलरी तक, सब कुछ स्पेशल होता है। वो चाहती हैं इस दिन सबसे स्पेशल दिखें। अगर आप अभी कन्फ्यूज हैं कि करवाचौथ पर आपको कैसे रेडी होना है, ताकि अलग हटकर एकदम स्टाइलिश अंदाज दिखे, तो बॉलीवुड हसीनाओं के लुक्स आपकी इंस्पिरेशन बन सकते हैं। फ्यूजन लुक से ले कर, ट्रेडिशनल आउटफिट को उन्होंने बखूबी कैरी किया है, जो आप भी ट्राई कर सकती हैं। आइए एक्ट्रेसेज के कुछ चुनिंदा लुक्स देखते हैं।

कैटरीना का मिनिमल लुक

करवाचौथ पर कैटरीना का लुक हमेशा सुर्खियां बटोरता है। उनका सादगी भरा अंदाज फैंस खूब पसंद करते हैं। इस करवाचौथ आप भी उनकी तरह मिनिमल लुक फ्लॉन्ट कर सकती हैं। हेवी साड़ी के साथ ज्वैलरी और मेकअप लाइट रखें, ताकि लुक बैलेंस रहे। पारंपरिक टच एड करने के लिए सिंदूर, बिंदी और मंगलसूत्र जरूर हाइलाइट करें।

अदिति का स्टाइलिश अंदाज

इस करवाचौथ थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश लगना है, तो अदिति का लुक ट्राई कर सकती हैं। स्लीवलेस ब्लाउज पीस के साथ उनकी सिंपल साड़ी बहुत एलिगेंट लग रही है। इसके साथ उन्होंने ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वैलरी वियर की है, जो ट्रेडिशनल टच एड कर रही है। इसके साथ अदिति की मांग में लगा सिंदूर, बिंदी और न्यूड मेकअप; उनके लुक को बहुत परफेक्टली बैलेंस कर रहा है।

परी की तरह हेवी सूट पहनें

परिणीति का करवाचौथ लुक भी फैंस को काफी पसंद आया था। उन्होंने साड़ी की जगह एक कंफर्टेबल सूट चूज किया था, जो देखने में काफी एलिगेंट था। इसके साथ ही हाथों में पिंक चूड़ा, स्टेटमेंट इयरिंग्स, गले में मंगलसूत्र और मांग में लगा सिंदूर। ओवरऑल कहें तो परिणीती का लुक एकदम परफेक्ट है, अगर आप ऑफिस जाती हैं या खुद को कंफर्टेबल रखना चाहती हैं।

पारंपरिक लुक में हों तैयार

करवाचौथ पर इससे बेहतर लुक शायद ही कोई हो। लाल सिल्क की साड़ी, बालों में गजरा, हाथों में मेंहदी या आलता, गले में स्टेटमेंट नेकलेस और लाइट मेकअप। इस लुक में आप किसी दुल्हन से कम नहीं लगेंगी और लुक ज्यादा ओवर भी नहीं होगा। करवाचौथ पर एकदम पारंपरिक लुक चाहती हैं, तो इसे ट्राई जरूर करें।

पंजाबी कुड़ी लुक