गोटा किनारी साड़ी में करिश्मा कपूर का वायरल लुक, जैकेट ने बढ़ाया स्टाइल कोशेंट
बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस Karisma Kapoor का गोटा किनारी येलो साड़ी लुक इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जैकेट के साथ यह ट्रेडिशनल-फ्यूजन स्टाइल फैशन लवर्स को खूब पसंद आ रहा है।
बॉलीवुड की सदाबहार अदाकारा Karisma Kapoor एक बार फिर अपने एलिगेंट और क्लासिक फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर उनका गोटा किनारी येलो साड़ी लुक तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने साड़ी को स्टाइलिश जैकेट के साथ पेयर किया है। यह लुक ना सिर्फ ट्रेडिशनल है, बल्कि मॉडर्न टच के साथ एथनिक फैशन को नए अंदाज में पेश करता है। फेस्टिव सीजन से लेकर वेडिंग फंक्शन्स तक, करिश्मा कपूर का यह लुक उन महिलाओं के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है जो सादगी में रॉयल एलिगेंस पसंद करती हैं।
करिश्मा कपूर के स्टाइलिंग सीक्रेट्स -
साड़ी और जैकेट डिटेल्स: करिश्मा कपूर ने सॉफ्ट पीले रंग की गोटा किनारी साड़ी पहनी है, जिसमें सिल्वर बॉर्डर इसे एक रॉयल टच देता है। साड़ी के साथ मैचिंग जैकेट इस आउटफिट का सबसे बड़ा हाईलाइट है। यह जैकेट ना सिर्फ साड़ी को मॉडर्न अपील देता है, बल्कि पूरे लुक को स्ट्रक्चर्ड और एलिगेंट भी बनाता है। यह स्टाइल उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो पारंपरिक पहनावे में भी कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं।
मेकअप और हेयरस्टाइल: करिश्मा कपूर की स्टाइलिंग हमेशा मिनिमल लेकिन इफेक्टिव रहती है। इस लुक में भी उन्होंने हैवी जूलरी की बजाय छोटे ईयररिंग्स और सटल मेकअप को चुना। न्यूड बेस, सॉफ्ट आई मेकअप और नेचुरल लिप शेड उनके फेस फीचर्स को खूबसूरती से उभारते हैं। खुले, स्लीक हेयर इस पूरे लुक को और भी ग्रेसफुल बनाते हैं।
वेडिंग रेडी: गोटा किनारी साड़ियां वैसे भी भारतीय फेस्टिव फैशन का अहम हिस्सा रही हैं। हल्दी सेरेमनी, पूजा, फैमिली फंक्शन या डे वेडिंग के लिए यह साड़ी स्टाइल एक आइडियल ऑप्शन बन सकती है। जैकेट के साथ साड़ी पहनने का ट्रेंड उन लोगों के लिए खास है जो ब्लाउज से हटकर कुछ अलग और कंफर्टेबल पहनना चाहते हैं।
फैशन टिप: अगर आप करिश्मा कपूर के इस लुक से इंस्पायर्ड होकर खुद के लिए ऐसा आउटफिट प्लान करना चाहती हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। साड़ी का फैब्रिक हल्का और फ्लोई हो, ताकि जैकेट के साथ लुक भारी ना लगे। जैकेट पर हल्की एम्ब्रॉयडरी या प्रिंट इसे और स्टाइलिश बना सकती है। साथ ही, मेकअप और एक्सेसरीज को सिंपल रखें ताकि आउटफिट ही फोकस में रहे।
फैशन ट्रेंड्स: कुल मिलाकर, करिश्मा कपूर का यह गोटा किनारी येलो साड़ी लुक एक बार फिर साबित करता है कि क्लासिक फैशन कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता। सही स्टाइलिंग के साथ ट्रेडिशनल आउटफिट्स भी मॉडर्न और ट्रेंडी नजर आ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
