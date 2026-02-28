Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रस्ट अनारकली में करिश्मा कपूर का रॉयल लुक, एथनिक फैशन को दिया मॉडर्न टच

Feb 28, 2026 02:58 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड की स्टाइल आइकॉन करिश्मा कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एलिगेंस कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। रस्ट कलर के खूबसूरत अनारकली सेट में उनका यह लुक इंटरनेट पर खूब चर्चा में है।

रस्ट अनारकली में करिश्मा कपूर का रॉयल लुक, एथनिक फैशन को दिया मॉडर्न टच

बॉलीवुड में अगर ग्रेस, एलिगेंस और टाइमलेस स्टाइल की बात हो, तो Karisma Kapoor का नाम सबसे पहले लिया जाता है। 90 के दशक से लेकर आज तक करिश्मा कपूर ने हर दौर में अपने फैशन सेंस से एक अलग पहचान बनाई है। हाल ही में सामने आई तस्वीरों में करिश्मा कपूर रस्ट कलर के अनारकली सेट में नजर आ रही हैं, जिसमें शाही ठाठ और सादगी का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। उनका यह लुक साबित करता है कि सही रंग, सही सिलुएट और मिनिमल स्टाइलिंग के साथ ट्रेडिशनल आउटफिट्स कभी भी पुराने नहीं लगते। जानें उनके लुक की खास बातें -

आउटफिट की खासियत

करिश्मा का रस्ट अनारकली सेट फ्लोई सिलुएट में डिजाइन किया गया है, जो हर बॉडी टाइप को ग्रेसफुल लुक देता है। अनारकली पर की गई गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और फ्लोरल मोटिफ्स इसे बेहद रिच और फेस्टिव फील देते हैं। फुल-लेंथ फ्लेयर के साथ इसका स्ट्रक्चर इतना बैलेंस्ड है कि यह आउटफिट ना तो ओवरडन लगता है और ना ही सिंपल। यह लुक शादी, फेस्टिव फंक्शन या किसी खास पारिवारिक समारोह के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है।

ये भी पढ़ें:निसा देवगन के लहंगा लुक डिटेल्स: क्लासिक डिजाइन में बोल्ड स्टाइल

दुपट्टा और डिटेलिंग

रस्ट शेड के साथ मैच करता हल्का, शियर दुपट्टा पूरे लुक में एलिगेंस जोड़ता है। दुपट्टे पर किया गया सटल बॉर्डर वर्क आउटफिट को फ्रेम करता है और उसे एक रॉयल फिनिश देता है। करिश्मा ने दुपट्टे को सहज तरीके से ड्रेप किया है, जिससे उनका लुक नेचुरल और ग्रेसफुल दिखाई देता है।

ये भी पढ़ें:फेस्टिव सीजन लुक में चार चांद लगा देंगे खूबसूरत कढ़ाई वाले ये 8 कुर्ता सेट्स

ज्वेलरी और स्टाइलिंग

करिश्मा कपूर ने इस अनारकली लुक को मिनिमल ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया है। स्टेटमेंट चोकर नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स और सॉफ्ट मेकअप उनके ओवरऑल लुक को बैलेंस करता है। हेयर को सॉफ्ट वेव्स में खुला रखा गया है, जो ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ मॉडर्न टच जोड़ता है। न्यूड मेकअप, डिफाइंड आईज़ और सटल लिप शेड उनके चेहरे की नेचुरल ब्यूटी को उभारता है।

क्यों ट्रेंड में है यह लुक?

रस्ट और अर्थी टोन इस समय इंडियन फैशन में काफी ट्रेंड में हैं। करिश्मा कपूर का यह अनारकली लुक दिखाता है कि कैसे गहरे, वॉर्म शेड्स को सही एम्ब्रॉयडरी और सिलुएट के साथ स्टाइल किया जा सकता है। यह लुक खासतौर पर उन महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है जो एलीगेंट, टाइमलेस और कम्फर्टेबल ट्रेडिशनल फैशन पसंद करती हैं।

ये भी पढ़ें:क्यों खास होते हैं साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस के वेडिंग लुक्स? यहां देखें तस्वीरें

फैशन टिप: करिश्मा कपूर का रस्ट अनारकली सेट यह साबित करता है कि क्लासिक ट्रेडिशनल आउटफिट्स कभी फैशन से बाहर नहीं जाते। सही रंग, सटीक फिट और सिंपल स्टाइलिंग के साथ यह लुक हर उम्र की महिलाओं के लिए परफेक्ट फैशन गोल बन सकता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।