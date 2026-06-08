करिश्मा तन्ना या सुरभि ज्योति, किसका मैटरनिटी साड़ी लुक लगा ज्यादा खूबसूरत?
Styling Tips in Pregnancy: मैटरनिटी फैशन अब सिर्फ आराम तक सीमित नहीं रहा। करिश्मा तन्ना और सुरभि ज्योति ने अपने खूबसूरत साड़ी लुक्स से दिखाया है कि प्रेग्नेंसी के दौरान भी स्टाइल और ग्रेस का शानदार कॉम्बो मेंटेन कर सकते हैं।
साड़ी का फैशन कभी पुराना नहीं होता, और जब बात मैटरनिटी लुक की हो तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। इन दिनों सुरभि ज्योति और करिश्मा तन्ना की तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं। दोनों अभिनेत्रियों ने साड़ी में अपने बेबी बंप को बेहद खूबसूरती से फ्लॉन्ट किया है। खास बात यह है कि दोनों का स्टाइल एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है।
किसी को सुरभि की मुस्कान और पारंपरिक अंदाज पसंद आ रहा है, तो कोई करिश्मा के रॉयल लुक का दीवाना हो गया है। अगर आप भी सोच रही हैं कि मैटरनिटी फोटोशूट के लिए साड़ी कैसे स्टाइल की जाए, तो इन दोनों के लुक आपके लिए बेहतरीन प्रेरणा बन सकते हैं।
- करिश्मा तन्ना का गोल्डन ग्लो
करिश्मा ने सुनहरे रंग की साड़ी पहनकर बेहद खूबसूरत और खुशमिजाज अंदाज दिखाया। साड़ी का हल्का सुनहरा रंग उनके चेहरे की चमक को और बढ़ा रहा है। यह लुक उन महिलाओं के लिए शानदार प्रेरणा हो सकता है जो प्रेग्नेंसी फोटोशूट में पारंपरिक और खुशियों से भरा अंदाज चाहती हैं।
लुक की खास बातें
- सुनहरे रंग की साड़ी
- पारंपरिक गहनों का खूबसूरत मेल
- हाथों में मेहंदी और चूड़ियां
- हल्का और सॉफ्ट मेकअप
- खुलकर मुस्कुराता हुआ अंदाज
2. सुरभि ज्योति का रॉयल अंदाज
सुरभि ने हल्के आइवरी रंग की साड़ी में बेहद शालीन और रॉयल लुक चुना। कम रोशनी और मोमबत्तियों से सजा माहौल उनके पूरे लुक को किसी शाही तस्वीर जैसा बना रहा है। उनका अंदाज शांत, सलीकेदार और बेहद आकर्षक लग रहा है। यह लुक उन महिलाओं को पसंद आ सकता है जो ज्यादा चमक-दमक की बजाय सादगी में खूबसूरती ढूंढती हैं।
लुक की खास बातें
- आइवरी रंग की साड़ी
- खूबसूरत हार और झुमके
- सॉफ्ट मेकअप
- सलीके से बंधे बाल
गहनों ने बढ़ाई दोनों की खूबसूरती
सिर्फ साड़ी ही नहीं, दोनों ने अपने गहनों के चुनाव से भी लुक को खास बनाया। करिश्मा ने भारी गहनों के साथ पारंपरिक अंदाज चुना, जबकि सुरभि ने कम लेकिन बेहद खूबसूरत गहनों के जरिए अपने लुक को निखारा।
मेकअप भी रहा खास
दोनों ने बहुत ज्यादा मेकअप की बजाय हल्का और नेचुरल लुक चुना। यही वजह है कि उनकी त्वचा की चमक और चेहरे की खुशी साफ नजर आती है।
अगर आप मैटरनिटी फोटोशूट की तैयारी कर रही हैं तो
- आरामदायक साड़ी चुनें
- बहुत भारी कपड़ों से बचें
- हल्का मेकअप रखें
- ऐसे गहने पहनें जो आरामदायक हों
- तस्वीरों में अपनी मुस्कान को सबसे बड़ा गहना बनाएं
किसका लुक लगा ज्यादा खूबसूरत?
अगर आपको पारंपरिक और खुशियों से भरा अंदाज पसंद है, तो करिश्मा तन्ना का लुक आपका दिल जीत सकता है। वहीं अगर आप शालीन, रॉयल और क्लासी स्टाइल पसंद करती हैं, तो सुरभि ज्योति का अंदाज ज्यादा आकर्षित कर सकता है। दोनों ने अपने-अपने तरीके से यह साबित किया कि मैटरनिटी फैशन सिर्फ कपड़ों का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और खुशी को खूबसूरती से दिखाने का नाम है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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