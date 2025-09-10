लाल रंग की ड्रेस में बेबो का सुंदर अंदाज, करीना का ये फ्यूजन वियर वेडिंग पार्टी में दिखाएगा अट्रैक्टिव kareena kapoor looks stunning in red one shoulder fusion dress for event in UK see photos, फैशन - Hindustan
लाल रंग की ड्रेस में बेबो का सुंदर अंदाज, करीना का ये फ्यूजन वियर वेडिंग पार्टी में दिखाएगा अट्रैक्टिव

Kareena Kapoor: करीना कपूर का लेटेस्ट लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वहीं इस सेकेंड लुक की फोटोज भी सामने आ चुकी हैं। जिसमे वो रेड कलर के वन शोल्डर ड्रेस को पहनकर रेडी हैं और उनका लुक स्टनिंग नजर आ रहा। 

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 01:21 PM
करीना कपूर का अंदाज फैंस का दिल चुरा लेता है। हाल ही में बर्मिंघम में इवेंट लांच के मौके पर पहुंची बेबो का स्टाइलिश अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है। जहां वो सिल्वर कलर की शिमरी साड़ी को पहनकर रेडी थीं। लेकिन इस सिल्वर साड़ी के साथ एक और लुक सामने आया है। जिसमे वो फ्यूजन लुक में रेडी हैं और उनका ये लुक स्टाइलिश गर्ल्स को जरूर पसंद आने वाला है। रेड कलर की वन शोल्डर ड्रेस में करीना कपूर की खूबसूरती अट्रैक्ट कर रही है।

करीना कपूर का फ्यूजन वियर

वन शोल्डर ड्रेस में रेडी करीना

करीना कपूर ने इवेंट के लिए इस ब्यूटीफुल आउटफिट को चुना है। एस्मेट्रिकल हेमलाइन के साथ वन शोल्डर डिजाइन के टॉप के साथ स्ट्रेट फिट पैंट पेयर किया गया है। जिसके किनारों पर रेड कलर के फूलों की मैचिंग एंब्रायडरी की गई है। करीना कपूर का ये फ्यूजन लुक काफी इंट्रेस्टिंग दिख रहा है। जिसे डिजाइन अनामिका खन्ना के कलेक्शन से लिया गया है।

हाई पोनी टेल और ईयरिंग्स ने बना दिया इंडो-वेस्टर्न लुक

इस फ्यूजन ड्रेस को करीना के लुक ने और भी ज्यादा परफेक्ट बना दिया है। स्लीक हाई पोनी टेल के साथ करीना ने कुंदन और जड़ाऊ डिजाइन के ईयररिंग्स पहन रखे हैं। वहीं हाथों में दो कंगन भी हैं। जो इस लुक को परफेक्ट इंडो-वेस्टर्न लुक दे रहे।

करीना कपूर का फ्यूजन वियर

स्मोकी आईज और न्यूड लिप्स हैं फॉरएवर

वहीं, करीना कपूर ने अपने इस लुक को सॉफ्ट ब्राउन स्मोकी आईज और न्यूड शेड लिपस्टिक के साथ कंप्लीट किया है। तो गर्ल्स अगर आप फ्रेंड्स की वेडिंग में स्टाइलिश लुक में रेडी होना चाहती हैं तो इस तरह के आउटफिट को सेलेक्ट कर सकती हैं।

kareena kapoor Fashion Tips

