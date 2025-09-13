करीना कपूर के इन ब्लाउज डिजाइन को स्टिच करवा लें, मिलेगा 'बेबो लुक'
Kareena Kapoor: करीना कपूर फैशनिस्टा हैं और किसी भी मौके पर अपने लुक्स से इंप्रेस किये बगैर नहीं रहती। ब्यूटीफुल साड़ी और गॉर्जियस ब्लाउज में कई उनके लुक्स हैं जो किसी भी लेडीज का ड्रीम लुक हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ ब्लाउज डिजाइन करीना कपूर के लु्क्स से इंस्पायर होकर स्टिच करवाएं।
करीना कपूर बढ़ती उम्र के साथ अपने लुक को क्लासी और चार्मिंग बना रही हैं। इवेंट्स या किसी स्पेशल मौके पर जब भी वो साड़ी पहनकर निकलती हैं। उनका बेबो लुक हर किसी का दिल चुरा लेता है। वहीं महिलाएं बेबो के ब्यूटीफुल ब्लाउज की फैन है। स्टाइल के साथ अपने कंफर्ट का ध्यान रखना है को करीना कपूर की तरह इन ब्लाउज डिजाइन को स्टिच करवा सकती हैं।
हॉल्टर नेक ब्लाउज
हाई नेक हॉल्टर नेक ब्लाउज के साथ करीना कपूर का शिमरी साड़ी लुक तो सभी को इंप्रेस कर रहा था। वहीं अब ये ब्लाउज डिजाइन फैशनेबल दिखने के साथ उन महिलाओं के लिए परफेक्ट डिजाइन है जो फ्रंट डीप नेकलाइन को अवॉइड करती हैं।
स्लीवलेस वी नेकलाइन ब्लाउज
करीना कपूर की तरह सिंपल सी साड़ी को फैंसी बनाना है तो वी नेकलाइन वाले स्लीवलेस ब्लाउज को कैरी करें। शोल्डर पर ब्रॉड स्ट्राइप के इस ब्लाउज डिजाइन को जरूर सिलवा लें। ये साड़ी की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे।
कॉर्सेट ब्लाउज
स्क्वेअर शेप नेकलाइन और स्ट्राईप वाला कॉर्सेट ब्लाउज करीना कपूर के बेस्ट लुक्स में से एक है। जिसे महिलाएं स्टिच करवा कर पहन सकती हैं। ये क्लासी और फैशनबेल दोनों एक साथ दिखेगा।
हॉल्टर नेक विद स्वीटहार्ट नेकलाइन
शिमरी ब्लैक साड़ी के साथ करीना कपूर का ये ब्लाउज स्टाइलिश है। हॉल्टर नेक विद स्वीटहार्ट नेकलाइन गॉर्जियस दिख रहा। जिसे आप भी आसानी से ट्राई कर सकती हैं।
बैक नॉट ब्लाउज
बैकलेस ब्लाउज की नेकलाइन पर नॉट की डिजाइन तो कॉमन है। लेकिन अगर आप हटके लुक ट्राई करना चाहती हैं तो करीना कपूर की तरह इस नेक पर नॉट वाले ब्यूटीफुल लुक को ट्राई करें। मरून शेड की साड़ी के साथ करीना का ये हॉल्टर नेक ब्लाउज और साथ में बैक पर लगी नॉट इसे स्टनिंग बना रही है और लेडीज इस तरह के ब्लाउज की फैन बन जाती हैं।
