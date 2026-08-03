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कलमकारी प्रिंट साड़ी में कंगना रनौत ने जीता दिल, सिंपल लुक में दिए परफेक्ट फैशन गोल्स

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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कंगना रनौत ने पार्लियामेंट सेशन के लिए खूबसूरत कलमकारी प्रिंट वाली साड़ी कैरी की। उनका ये साड़ी लुक बेहद सिंपल था लेकिन रॉयल दिख रहा था। चलिए आपको उनके लुक और इस साड़ी के इतिहास के बारे में बताते हैं।

Kangana Ranaut wear kalamkari print saree
कलमकारी प्रिंट साड़ी में कंगना रनौत लगीं खूबसूरत, देखें तस्वीरें

एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत पार्लियामेंट में हमेशा अलग-अलग ट्रेडिशनल साड़ी लुक में नजर आती हैं। उनके साड़ी लुक्स हटके और क्लासी होते हैं। हाल ही में कंगना कलमकारी प्रिंट वाली साड़ी में नजर आईं और हर कोई उनके लुक की तारीफ करने लगा। मानसून सीजन के लिए उनकी ये साड़ी फुल देसी वाइब दे रही है और हल्की भी दिख रही है। अगर आप भी ऐसा एथनिक आउटफिट चाहती हैं, जो देखने में रॉयल लगे और पहनने में भी आरामदायक हो, तो कंगना रनौत का यह साड़ी लुक आपके लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन हो सकता है। चलिए एक्ट्रेस के इस साड़ी लुक के बारे में आपको बताते हैं।

कलमकारी साड़ी की खासियत

कलमकारी साड़ी की खासियत

कंगना रनौत ने जिस प्रिंट की साड़ी कैरी की है, उसे कलमकारी प्रिंट कहते हैं। इसमें पेसली, पत्तियों और पारंपरिक डिजाइन का सुंदर मेल है, जो साड़ी लुक को खास बनाता है। इस साड़ी का चौड़ा एंटीक गोल्ड जरी बॉर्डर इसे रॉयल टच दे रहा है। साड़ी का पल्लू भी जरी वर्क के साथ काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है।

कलमकारी साड़ी का इतिहास भी जानें

कलमकारी साड़ी का इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे बनाने की शुरुआत दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्रों में हुई थी। यह नाम फारसी शब्दों 'कलम' (यानी पेन) और 'कारी' (यानी शिल्प) से मिलकर बना है। इस साड़ी को प्रिंट करने के लिए प्राकृतिक रंगों और हाथ से बने डिजाइनों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले के समय में कलाकार सूती कपड़े पर बांस या खजूर की लकड़ी से बनी कलम की मदद से देवी-देवताओं, महाभारत, रामायण के चित्र बनाते थे। इन कपड़ों का उपयोग मंदिरों की सजावट और धार्मिक कार्यक्रमों में किया जाता था। इस तरह कलमकारी कला का विस्तार हुआ और फिर ये साड़ी और दुपट्टे में किया जाने लगा। इसकी श्रीकालहस्ती शैली और मछलीपट्टनम शैली दो प्रमुख कला है।

कंगना ने कलमकारी प्रिंट साड़ी में बिखेरा जलवा

साड़ी के कलर का शानदार कॉम्बिनेशन

कंगना की खूबसूरत कलमकारी साड़ी में कलर भी बेहतरीन है। साड़ी का बेस कलर ग्रे और ऑलिव ग्रीन टोन में है। इसके साथ ब्लू, बेज, मरून और गोल्डन रंगों का कॉम्बिनेशन इसे और भी खूबसूरत बना रहा है। कंगना ने इसके साथ मैचिंग प्रिंटेड ब्लाउज पहना है, जिससे उनका लुक और भी स्टाइलिश दिख रहा है।

ऑफिस वियर के लिए परफेक्ट

मानसून सीजन में अगर आप हल्की-फुल्की साड़ी का ऑप्शन खोज रहे हैं, तो कंगना की तरह कलमकारी प्रिंट साड़ी कैरी कर सकते हैं। लाइट कलर के साथ ट्रेडिशनल प्रिंट और सिंपल स्टाइलिंग के साथ इस आप ऑफिस में पहनकर जा सकती हैं।

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ऐसे करें स्टाइल

कंगना रनौत ने इस साड़ी को काफी सादगी के साथ पहना है लेकिन फिर भी उनका लुक किसी महारानी जैसा दिख रहा है। उन्होंने छोटी बिंदी, स्टड ईयररिंग्स, सनग्लासेस और सिंपल घड़ी के साथ साड़ी को स्टाइल किया।बालों में बन और मिनिमल मेकअप उनके पूरे लुक को बेहद एलिगेंट बना रहा है। किसी खास फंक्शन के लिए इस साड़ी को गोल्डन जूलरी के साथ भी पहना जा सकता है।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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