कंगना रनौत का क्लासिक पटोला लुक: साड़ी, ब्लाउज और ज्वेलरी की पूरी डिटेल
बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद Kangana Ranaut का पटोला साड़ी लुक पारंपरिक भारतीय बुनाई और आधुनिक एलिगेंस का परफेक्ट मेल है। जानिए उनके इस रॉयल लुक को आप कैसे रीक्रिएट कर सकती हैं।
कंगना रनौत हमेशा से अपने बेबाक अंदाज और दमदार फैशन स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं। इस बार उनका लाल-पीली पटोला सिल्क साड़ी लुक ना सिर्फ पारंपरिक भारतीय शिल्प को सेलिब्रेट करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि हेरिटेज फैशन आज के दौर में कितना प्रासंगिक है। पटोला साड़ी, जो गुजरात की शाही बुनाई मानी जाती है, अपने जियोमेट्रिक पैटर्न और डबल इकत तकनीक के लिए मशहूर है। कंगना ने इसे जिस कॉन्फिडेंस और ग्रेस के साथ कैरी किया, वही इस लुक को खास बनाता है।
पटोला साड़ी क्यों है खास?
पटोला साड़ी सिर्फ एक परिधान नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कला का प्रतीक है। इसकी बुनाई में महीनों लगते हैं और हर डिजाइन बेहद सटीक होता है। लाल और पीले रंग का कॉम्बिनेशन भारतीय संस्कृति में शुभता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो कंगना की पर्सनैलिटी से पूरी तरह मेल खाता है। कंगना की साड़ी में पारंपरिक ज्योमेट्रिक पैटर्न, बारीक बुनाई और गहरे रंगों का सुंदर संतुलन देखने को मिल रहा है। लाल बॉर्डर और पीले बेस वाली इस साड़ी ने उनके लुक को रॉयल और पावरफुल बना दिया।
ब्लाउज स्टाइलिंग से मिला रॉयल टच
कंगना ने साड़ी के साथ गहरे लाल रंग का ब्लाउज चुना, जिस पर हल्का गोल्डन वर्क था। यह ब्लाउज ना तो ज्यादा भारी है और ना ही सादा- बल्कि साड़ी के पैटर्न को बैलेंस करता है। अगर आप यह लुक रीक्रिएट करना चाहती हैं, तो ध्यान रखें कि पटोला साड़ी के साथ हमेशा सॉलिड कलर और फिटेड ब्लाउज चुनें।
ज्वेलरी ने बढ़ाई एलिगेंस
कंगना ने अपने लुक को ओवरडू किए बिना ट्रेडिशनल ज्वेलरी से कंप्लीट किया। उन्होंने कुंदन और मोती से जड़े झुमके पहने, जो पटोला साड़ी के एथनिक फील को और निखार रहे थे। गले में भारी नेकलेस ना पहनकर उन्होंने लुक को बैलेंस रखा। हाथ में वॉच और रिंग जैसे मिनिमल एक्सेसरीजज लुक को मॉडर्न टच दे रही थीं।
मेकअप और हेयर स्टाइल
मेकअप की बात करें तो कंगना ने न्यूड बेस, सॉफ्ट ब्राउन आईशैडो, हल्का ब्लश और न्यूड लिप्स चुने। माथे पर छोटी सी लाल बिंदी पूरे लुक की जान बन गई। बालों को उन्होंने स्लीक मिड-पार्टेड के साथ खुला रखा है, जो साड़ी और ज्वेलरी दोनों के साथ परफेक्ट लग रहा था।
आप कैसे रीक्रिएट करें कंगना का यह लुक
अगर आप किसी शादी, पूजा या ऑफिशियल फंक्शन में यह लुक अपनाना चाहती हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:
- ऑथेंटिक या इंस्पायर्ड पटोला प्रिंट साड़ी चुनें
- सॉलिड कलर सिल्क या कॉटन ब्लाउज पहनें
- ज्वेलरी को मिनिमल और ट्रेडिशनल रखें
- मेकअप सॉफ्ट रखें और बिंदी जरूर लगाएं
कंगना रनौत का यह पटोला साड़ी लुक दिखाता है कि ट्रेडिशनल फैशन कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता, बस उसे सही तरीके से कैरी करना आना चाहिए।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
