Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनKajol western look in Black and white outfit Know her styling secrets
काजोल का मॉडर्न वेस्टर्न लुक: व्हाइट शर्ट और ब्लैक स्कर्ट में एलिगेंट अंदाज

काजोल का मॉडर्न वेस्टर्न लुक: व्हाइट शर्ट और ब्लैक स्कर्ट में एलिगेंट अंदाज

संक्षेप: काजोल का यह वेस्टर्न लुक सादगी और एलिगेंस का खूबसूरत मेल है जहां क्लासिक व्हाइट शर्ट, ब्लैक मैक्सी स्कर्ट और स्टेटमेंट ज्वेलरी मिलकर एक मॉडर्न, पॉलिश्ड और हाई-फैशन स्टाइल क्रिएट करते हैं।

Wed, 19 Nov 2025 12:04 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फैशन की दुनिया में ऐसे आउटफिट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं जो सादगी और ग्लैमर का संतुलन एक साथ बनाए रखें। काजोल के इस वेस्टर्न लुक में वही खूबसूरती देखने को मिलती है जहां क्लासिक एलिमेंट्स, मॉडर्न डिजाइन और मिनिमल स्टाइलिंग मिलकर एक स्टनिंग और हाई-फैशन अपील क्रिएट करते हैं। न्यूट्रल टोन्स, स्ट्रक्चर्ड सिल्हूट और स्टेटमेंट एक्सेसरीज इस लुक को कैज़ुअल फॉर्मल से लेकर रेड-कार्पेट जैसे सेटअप तक के लिए उपयुक्त बना देते हैं। यह पूरा लुक उन लोगों के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है जो कम प्रयास में भी क्लासी और फॉर्मल दिखना चाहते हैं। जानें उनके लुक की खास बातें-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्टेटमेंट कॉलर वाली व्हाइट शर्ट

सफेद शर्ट इस आउटफिट की सबसे खास डिटेल्स में से एक है। इसमें ओवरसाइज्ड, फोल्डेड कॉलर है जो इसे रेगुलर फॉर्मल शर्ट्स से बिल्कुल अलग और हाई-फैशन बनाता है। वाइड और फ्लेयर्ड स्लीव्स इसे आधुनिक और रनवे-स्टाइल वाइब देती हैं। फेब्रिक का स्मूथ टेक्सचर लाइटिंग में खूबसूरती से ग्लो करता है जिससे पूरा लुक और पॉलिश्ड दिखता है।

हाई-वेस्ट ब्लैक मैक्सी स्कर्ट

ऊपर की शर्ट की संरचना को बैलेंस करती है एक शानदार, फिगर-हगिंग ब्लैक मैक्सी स्कर्ट। इसकी हाई-वेस्ट फिटिंग, फ्लोइंग लाइनें आउटफिट को मिनिमल रखते हुए भी एक ड्रामेटिक साइलेंस देती हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट इस लुक को क्लासिक और टाइमलेस बनाता है।

ज्वेलरी

इस मोनोक्रोमैटिक आउटफिट को एक नया आयाम देता है मल्टीकलर स्टेटमेंट नेकलेस। नेकलेस में ब्राइट जेम-टोन कलर्स हैं जो आउटफिट में एक शानदार पॉप जोड़ते हैं। इसकी लेयरिंग और स्ट्रक्चर चेहरे को फ्रेम करती है और पूरे लुक को और रिच बनाती है।

स्टाइलिंग (मेकअप और हेयरस्टाइल)

डिफाइंड आईज और न्यूट्रल लिपस्टिक इस एलिगेंट आउटफिट का परफेक्ट पूरक हैं। सॉफ्ट मैट बेस लाइटिंग में सॉफ्ट ग्लो देता है। ब्राउन्स और न्यूड्स का चुनाव इसे बहुत ही सटल और सोफिस्टिकेटेड रूप देता है। वहीं, शॉर्ट, स्टाइल्ड हेयर लुक को एक मॉडर्न, बोल्ड और कॉन्फिडेंट फिनिश देते हैं।

ये भी पढ़ें:दीपिका सिंह: पेस्टल पिंक लहंगे में ‘संध्या बिंदणी’ का देसी बार्बी अवतार!
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Kajol Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।