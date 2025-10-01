काजोल से लेकर रानी मुखर्जी के इन लुक्स से लें फेस्टिवल के लिए इंस्पिरेशन

Durga Puja Look 2025: दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है और एक्ट्रेसेज के ब्यूटीफुल लुक्स लेडीज को आने वाले फेस्टिवल सीजने के लिए जरूर इंस्पिरेशन दे सकते हैं। काजोल से लेकर रानी मुखर्जी के साड़ी, ब्लाउज और ज्वैलरी को देख लें आइडिया।

दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है और मुंबई में काजोल, रानी मुखर्जी मां दुर्गा की पूजा में शामिल हैं। वहीं कई सारी एक्ट्रेसेज भी दुर्गा पूजा के लिए रेडी नजर आईं। जिन्हें देखकर लेडीज जरूर इंस्पिरेशन ले सकती हैं। साड़ी से लेकर ट्रेडिशनल ब्लाउज और ज्वैलरी का कॉम्बिनेशन ब्यूटीफुल दिख रहा है। देखें काजोल, रानी मुखर्जी, ट्विंकल खन्ना के ट्रेडिशनल फेस्टिवल रेडी लुक।

आइवरी साड़ी में काजोल दुर्गा पूजा के पहले दिन शिमरी आइवरी साड़ी में रेडी काजोल का ये लुक फेस्टिवल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जिसके साथ हाफ स्लीव वी नेक ब्लाउज और कानों में फूलों वाले स्टड परफेक्ट दिख रहे।

रानी मुखर्जी की गोटा पट्टी साड़ी वहीं रानी मुखर्जी ने सप्तमी के दिन ब्यूटीफुल मसाबा गुप्ता के कलेक्शन से ली गोटा पट्टी वर्क वाली रेड साड़ी को पहना। जिसके साथ गोल्डन टू लेयर स्लिम चोकर नेकपीस ब्यूटीफुल दिख रहा था। और इस लुक को रानी ने शार्ट वी नेकलाइन वाले ब्लाउज के साथ पेयर किया है।

यलो, पिंक, व्हाइट साड़ी काजोल का ट्रेडिशनल लुक व्हाइट साड़ी में भी ब्यूटीफुल दिखा। यलो एंड पिंक बांधनी डिजाइन के साथ ऑफ व्हाइट पैटर्न की साड़ी को यलो कलर के साथ कंट्रास्ट लुक दिया गया है और साथ में यलो कलर झुमका, पीली चूड़ी परफेक्ट दिख रही। तो लेडीज करवा चौथ पर रेडी होने के लिए आप इन लुक्स को जरूर ट्राई कर सकती हैं।