करीना के आइकॉनिक लुक से इंस्पायर्ड निसा देवगन का ग्लैमरस लहंगा अवतार

Feb 27, 2026 05:48 pm IST Shubhangi Gupta
काजोल और अजय देवगन की बेटी Nyasa Devgan का लेटेस्ट लहंगा लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस लुक में उन्होंने क्लासिक डिजाइन को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ पेश कर फैशन लवर्स को इंस्पायर कर दिया।

बॉलीवुड स्टार किड्स में अगर कोई नाम लगातार अपने फैशन चॉइसेज को लेकर सुर्खियों में बना रहता है, तो वह है Nyasa Devgn। काजोल और अजय देवगन की बेटी निसा ने इस बार अपने लहंगे के साथ ऐसा स्टाइल स्टेटमेंट दिया है, जिसने क्लासिक और कंटेम्पररी फैशन के बीच एक खूबसूरत संतुलन बना दिया है। उनका यह लुक सिर्फ एक आउटफिट नहीं, बल्कि बॉलीवुड फैशन हिस्ट्री को मॉडर्न अंदाज में दोहराने की कोशिश है।

निसा का यह कोरल और पीच ओम्ब्रे लहंगा साल 2001 के एक आइकॉनिक डिजाइन (बोले चूड़ियां गाने में करीना कपूर के लुक) से प्रेरित है, लेकिन इसकी सिलुएट, ब्लाउज स्टाइल और ओवरऑल वाइब पूरी तरह आज की जेनरेशन को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस लुक में जहां ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी की झलक मिलती है, वहीं बोल्ड ब्लाउज डिजाइन इसे यंग, सल्ट्री और हाई-फैशन टच देता है। यही वजह है कि निसा का यह लहंगा लुक सोशल मीडिया और फैशन गलियारों में जमकर चर्चा में है।

निसा के लहंगा लुक की डिटेल्स -

शानदार लहंगा- ओम्ब्रे लहंगा जिसने खींचा सबका ध्यान

निसा का लहंगा सॉफ्ट पीच से डीप कोरल शेड में खूबसूरती से ट्रांजिशन करता है। वॉल्यूमिनस सिलुएट वाला यह ओम्ब्रे लहंगा सिल्वर सीक्विन वर्क और इंट्रिकेट फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी से सजा हुआ है, जो इसे रॉयल और ग्लैमरस बनाता है। चलते समय लहंगे का फ्लो और शाइन इसे परफेक्ट फेस्टिव और वेडिंग आउटफिट बनाता है।

ट्रेंडी ब्लाउज - ब्लाउज ने दिया ट्रेडिशनल लुक को बोल्ड ट्विस्ट

जहां ओरिजिनल लुक में शॉर्ट-स्लीव चोली थी, वहीं निसा ने एक स्ट्रैपलेस बैंडो-स्टाइल ब्लाउज चुना। इस ब्लाउज का बैक डिजाइन सबसे ज्यादा चर्चा में है- डेरिंग हॉरिजॉन्टल क्रिस-क्रॉस स्ट्रैप्स ने पूरे लुक को एजी और सेंसुअस वाइब दी। यह डिजाइन ट्रेडिशनल लहंगे को यूथफुल और हाई-फैशन टच देता है।

स्टाइलिंग और ओवरऑल लुक वाइब

निसा ने इस आउटफिट के साथ मिनिमल ज्वेलरी चुनी, ताकि लहंगा और ब्लाउज ही फोकस में रहें। सॉफ्ट ग्लैम मेकअप और खुले बालों ने उनके पूरे लुक को बैलेंस और एलिगेंट बनाया। यह लुक उन लड़कियों के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है, जो ट्रेडिशनल आउटफिट में मॉडर्न एलिमेंट जोड़ना चाहती हैं।

आइकॉनिक लुक से तुलना: यह कहना गलत नहीं होगा कि निसा का लुक उस फेमस लुक को ट्रिब्यूट देता है, जिसे कभी Kareena Kapoor ने पहना था और जिसे सिलेब्रिटी फैशन डिजाइनर Manish Malhotra ने डिजाइन किया था। जहां करीना का लुक यूथफुल एनर्जी से भरा था, वहीं निसा का वर्जन ज्यादा मैच्योर, सल्ट्री और कॉन्फिडेंट नजर आता है।

Shubhangi Gupta

