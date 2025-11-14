Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनJodha Akbar Fame Paridhi Sharma Stuns in Glam Ethnic and Chic Western Outfits latest looks
11 साल बाद भी नहीं बदले 'जोधा बेगम' के तेवर, सादगी से जीत लेती हैं फैंस का दिल, देखें तस्वीरें

11 साल बाद भी नहीं बदले 'जोधा बेगम' के तेवर, सादगी से जीत लेती हैं फैंस का दिल, देखें तस्वीरें

संक्षेप: टीवी सीरियल जोधा अकबर में परिधि शर्मा को जोधा बेगम के किरदार में खूब पसंद किया गया। इतने सालों बाद आज भी परिधि अपने लुक्स से फैंस को इंप्रेस करती आ रही हैं, देखें उनकी कुछ स्टाइलिश तस्वीरें।

Fri, 14 Nov 2025 01:12 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साल 2013 में 'जोधा अकबर' टीवी सीरियल शुरू हुआ था, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला। इसमें जोधा का किरदार एक्ट्रेस परिधि शर्मा ने निभाया था, जिनकी एक्टिंग और खूबसूरती ने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। परिधि का लुक फैंस को इतना पसंद आया था कि आज भी उनके लुक को फिल्म जोधा अकबर में ऐश्वर्या राय के किरदार से कंपेयर किया जाता है। ये तो रही सीरियल की बात, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में भी परिधि बेहद स्टाइलिश हैं। वेस्टर्न हो या एथनिक वियर, हर अंदाज को वो बड़े ही स्टाइलिश तरीके से कैरी करती हैं। तो चलिए परिधि के कुछ ग्लैमरस लुक्स पर नजर डालते हैं। आप पाएंगे कि 11 साल बाद भी उनकी खूबसूरती और स्टाइल का जादू बरकरार है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंडो वेस्टर्न ड्रेस में ग्लैमरस लुक

परिधि शर्मा

परिधि का ये इंडो वेस्टर्न लुक बहुत ही ग्लैमरस लग रहा है। मस्टर्ड येलो रंग के आउटफिट पर मल्टीकलर एंब्रॉयडरी, काफी खिलकर आ रही है। परिधि ने इसके साथ न्यूड मेकअप, चोकर और मांगटीका कैरी किया है, जो परफेक्ट ग्लैम लुक दे रहा है।

सफेद अनारकली में बेहद प्यारी लगीं

परिधि शर्मा

सफेद अनारकली सूट में परिधि का ये लुक किसी का भी दिल चुरा लेगा। उनके इस सादगी भरे अंदाज को देखकर आपको पक्का जोधा बेगम की याद आ जाएगी। उनके स्टेटमेंट इयरिंग्स और हेयरस्टाइल इस पूरे लुक की हाइलाइट हैं। आप भी कुछ ऐसा ट्राई कर सकती हैं।

वेस्टर्न में भी दिल चुरा लेंगी परिधि

परिधि शर्मा

परिधि का वेस्टर्न अंदाज भी कम कुछ कम नहीं है। इस स्टाइलिश डेनिम ड्रेस में वो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। पार्टी, दोस्तों के साथ घूमने या आउटिंग के लिए ऐसा आउटफिट परफेक्ट रहेगा। उन्होंने इसके साथ गोल्डन बैंगल, स्टेटमेंट नेकलेस और मैचिंग फुटवियर कैरी की हैं, जो बहुत ही अच्छे तरीके से खिलकर आ रही हैं।

साड़ी में झलकती सादगी

परिधि शर्मा

फैंस को परिधि की सादगी बहुत पसंद आती है और इस साड़ी लुक में उनका वही अंदाज नजर आ रहा है। उनकी गोल्डन साड़ी के साथ ब्लैक वैलवेट ब्लाउज काफी खिलकर आ रहा है। लुक को सिंपल रखते हुए परिधि ने थ्रेड बैंगल्स, हूप इयरिंग्स कैरी किए हैं। साथ में नो मेकअप मेकअप लुक और माथे पर लगी बिंदी ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं।

'जोधा बेगम' का कैजुअल अंदाज

परिधि शर्मा

परिधि का कैजुअल अंदाज आपके लिए फैशन इंस्पिरेशन बन सकता है। उनका लुक बहुत ही सिंपल है, लेकिन उन्होंने इसे काफी स्टाइलिश तरीके से कैरी किया है। हाथों में बैंगल्स, ईयरिंग्स और बिग ग्लासेस, उनके लुक की हाइलाइट हैं। डेली वियर में कहीं बाहर जाते हुए आप भी ऐसा लुक ट्राई कर सकती हैं।

(Images Credit: Instagram, Pinterest)

ये भी पढ़ें:गोल्डन साड़ी, पहाड़ी टोपी में सादगीभरे अंदाज से दिल चुरा रहीं शिवांगी जोशी
ये भी पढ़ें:माधुरी दीक्षित का ये लुक विंटर वेडिंग के लिए है परफेक्ट, ठंड में दिखेगा स्टाइलिश
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।