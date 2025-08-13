कान्हा जी के लिए अपने हाथों से सजाएं सुंदर झूला, नोट कर लें ये आइडियाज

Jhula Decoration Tips: जन्माष्टमी के उत्सव पर अपने कान्हा जी के लिए सुंदर सा झूला सजाना चाहते हैं। तो देर ना करें और इन ब्यूटीफुल आइडियाज की मदद से सजा लें झूला। इन आइडियाज की मदद से झूला सजाने पर बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा।

जन्माष्टमी का त्योहार एक उत्सव है। जिसमे लोग अपने कान्हा के जन्म को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मंदिरों से लेकर घरों में झांकी सजाते हैं और कान्हा का गुणगान गाते हैं। काफी सारे लोग जो घरों में लड्डू गोपाल को रखते हैं। अपने प्यारे को झूले पर बैठाकर झुलाते हैं और सोहर गाते हैं। कान्हा जी के शृंगार के साथ ही उनके झूले को भी सुंदर सा सजाते हैं। वैसे तो मार्केट में तरह-तरह के झूले मिल जाएंगे। लेकिन अपने हाथों से कान्हा के लिए सजावट करने की बात ही अलग होती है। तो इन क्रिएटिव आइडिया को नोट कर लें, जिनकी मदद से आप भी झूले को सुंदर सा सजा सकती हैं।

फूलों से सजाएं कान्हा जी के झूले में फूलों की मीठी सुंगध के साथ सुंदरता चाहते हैं तो गेंदे से लेकर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को रख लें। इन्हें एक-एक कर पूरे झूले पर चिपकाएं और साथ ही टेप की मदद से इन पंखुड़ियों को एक सा इकट्ठा कर झूले के आकार के फूल बनाकर चिपकाएं। सुंदर झूला बनकर रेडी हो जाएगा।

रंगीन पॉमपॉम से सजाएं मार्केट में ऊन से बने कलफुल पॉम पॉम बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। इन्हें झूले पर चिपकाकर और झूले के आगे-पीछे लगाकर सुंदर झूला तैयार किया जा सकता है।

मिरर और ऊन कुछ क्रिएटिव करने का मन है तो पीले, लाल, गुलाबी या आरेंज कलर के ऊन को झूले के चारों तरफ लपेटर फ्रेम को कलरफुल बनाएं। फिर छोटे-छोटे ऊन काटकर उनसे झालर जैसा बनाएं और उन सबमे मिरर चिपकाएं। ऊन की मदद से बहुत ही सुंदर झूला तैयार किया जा सकता है।

मोतियों की लड़ियां लगाएं कान्हा जी के झूले को मोतियों की लड़ियों से भी सजाया जा सकता है। छोटी-बड़ी मोतियों को धागे में पिरोकर झूले के साइज के हिसाब से डिजाइन बनाएं।

मोरपंख से सजाएं लड्डू गोपाल के झूले को सजाना है तो मोरपंख भी सुंदर लगेगा। मार्केट में छोटे आकार के ढेर सारे मोरपंख मिल जाएंगे। इन्हें झूले के चारों तरफ लगाएं और किसी कार्डबोर्ड पर एक साथ चिपकाकर कान्हा जी के पीछे का बैकग्राउंड तैयार करें। ये काफी सुंदर दिखेगा।