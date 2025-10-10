चेहरा गोल है तो ज्वैलरी पहनते हुए ना करें ये 4 गलतियां, वरना बिगड़ जाएगा पूरा लुक Jewellery Tips for Round Faces What to Wear and What to Skip, फैशन - Hindustan
चेहरा गोल है तो ज्वैलरी पहनते हुए ना करें ये 4 गलतियां, वरना बिगड़ जाएगा पूरा लुक

अगर आपका चेहरा गोल है, तब तो आपको ज्वैलरी सिलेक्शन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। गलत ज्वैलरी से आपका फेस और भी राउंड और ब्रॉड दिख सकता है। आइए जानते हैं-

आप ज्वैलरी कैसे सिलेक्ट करती हैं? सिर्फ डिजाइन और रंग देखकर करती हैं, तो शायद गलती कर रही हैं। क्योंकि कोई ज्वैलरी किसी दूसरे पर अच्छी लग रही है, तो जरूरी नहीं आप पर भी उतनी सूट हो। ऐसा इसलिए क्योंकि हर किसी की फेस शेप काफी अलग होती है। मानें या ना मानें लेकिन फेस शेप का आपकी ज्वैलरी पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपका चेहरा गोल है, तब तो आपको ज्वैलरी सिलेक्शन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। गलत ज्वैलरी से आपका फेस और भी राउंड और ब्रॉड दिख सकता है। आइए जानते हैं कैसी ज्वैलरी आपको लेनी है और कैसी ज्वैलरी अवॉइड करनी है।

ऐसे चुनें सही नेकलेस

अगर आपका चेहरा गोल है, तो आपको चोकर यानी गले से बिल्कुल सटे हुए हार पहनना अवॉइड करना चाहिए। ये आपके फेस को और ज्यादा हेवी दिखाते हैं। इनकी जगह आपको रानी हार, वी शेप नेकलेस और लेयर्ड नेकलेस वियर करने चाहिए। ये आपके फेस को बैलेंस दिखाने में मदद करते हैं।

बड़े मांगटीका और माथापट्टी अवॉइड करें

राउंड फेस शेप है, तो बड़े मांगटीका और हेवी माथापट्टी पहनना अवॉइड ही करें। इनसे चेहरा और भी छोटा और बड़ा दिख सकता है। इनकी जगह छोटे मांगटीका और पतली माथा पट्टी वियर करें। ये देखने में काफी स्टाइलिश लगेंगे और आपके फीचर्स को भी हाईलाइट करेंगे।

सर्कुलर इयरिंग्स ना पहनें

गोल चेहरे पर गोल इयरिंग्स खास जमते नहीं हैं। इनकी वजह से चेहरे का बैलेंस बिगड़ जाता है और फेस काफी ब्रॉड और राउंड लगता है। खासतौर से बड़े-बड़े सर्कुलर इयरिंग्स पहनना तो आपको हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। इनकी जगह ड्रॉप इयरिंग्स, झुमकी या थोड़े लंबे इयरिंग्स पहनें। इनसे आपकी फेस शेप में लैंथ एड होगी और चेहरा स्लिम दिखेगा।

नेकलाइन का भी ध्यान रखें

ज्वैलरी के साथ-साथ आपको अपने ब्लाउज या जो भी आउटफिट वियर कर रही हैं, उसकी नेकलाइन पर भी ध्यान देना चाहिए। ज्यादा क्लोज और राउंड नेकलाइन अवॉइड करें, जो आपकी गर्दन को और छोटा दिखाते हों। इनकी जगह वी नेकलाइन या डीप नेकलाइन वाले ब्लाउज वियर करें। ये आपके फेस को स्लिम दिखाते हैं और एक लैंथ एड करते हैं।

