जींस पर लगा लेबल कोई डिजाइन नहीं! खरीदने से पहले जानें हर लेबल का सही मतलब
Jeans Shopping Tips: जींस खरीदने जाते हैं तो केवल कलर, डिजाइन और ब्रांड देखकर खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जींस पर लगे अलग-अलग लेबल कंपनी यूं ही नहीं लगाती बल्कि हर एक लेबल का मतलब आपको उस जींस से जुड़ी जानकारी देना है। जानें हर लेबल का मतलब क्या है?
कपड़ों पर लगे लेबल और टैग केवल कपड़ों के साइज और कंपनी का नाम बताने के लिए नहीं होते। इनसे कपड़े से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। कंपनियों के इन साइन को काफी सारे लोग जानते ही नहीं। वैसे तो आपने टैग पर लगे वाशिंग इंस्ट्रक्शन पढ़े ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ब्रांड्स अपने लेबल के कलर के जरिए आप तक क्वालिटी की जानकारी शेयर करते हैं। जींस पर आपने ऑरेंज, सफेद, काले रंग के लेदर के लेबल स्टिच किए हुए देखें होंगे। दरअसल, ये लेबल जींस के यूज और क्वालिटी को बताते हैं। जैसे
Levi's की जींस पर लगे अलग रंगों के लेबल
सफेद रंग का लेबल
अगर जींस पर सफेद रंग का लेबल लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जींस लोअर क्वालिटी की है।
लाल लेबल
जींस के बैक पर अगर लाल रंग का लेबल स्टिच किया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये मीडियम क्वालिटी की जींस है। जो रोजाना कैजुअल वियर के लिए सही है।
ऑरेंज लेबल
जींस पर अगर ऑरेंज कलर का लेबल लगा हुआ है तो ऊपर के बाकी दो तरह जींस की तुलना में इसका फैब्रिक ज्यादा बेहतर है और इसकी क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी है। ये बेटर फैब्रिक और गुड क्वालिटी की जींस मानी जाती है।
ब्लैक लेबल
किसी जींस पर अगर ब्लैक कलर का लेबल लगा है तो ये हाई क्वालिटी की जींस माना जाती है। ये ब्लैक लेबल इंडिकेट करता है कि जींस की क्वालिटी काफी अच्छी है।
पर्पल लेबल
वहीं, जिस जींस पर पर्पल कलर का लेबल लगा होता है, वो प्रीमियम क्वालिटी की जींस मानी जाती है। और साथ ही लिमिटेड कलेक्शन में होती है।
ये बात भी जानें
जब भी आप किसी ब्रांड की जींस देखेंगे तो पाएंगे जींस के ऊपर केवल एक नहीं बल्कि चार तरह के लेबल लगे हुए दिखेंगे। हर लेबल अलग जानकारी शेयर करता है। जैसे...
मेन लेबल
मेन लेबल आमतौर जींस के पीछे कमर वाले हिस्से पर अंदर की तरफ से लगा होता है। इस पर ब्रांड का नाम और फेमस लोगो लगा होता है।
फ्लैग लेबल
फ्लैग लेबल पीछे की तरफ जेब के आसपास होता है। जो अलग-अलग कलर का होता है और इसी में जींस से जुड़ी जरूरी जानकारी छिपी होती है। इसे ही ऊपर डिकोड किया गया है।
साइड लेबल
जींस के साइड सीम के पास छोटा सा लेबल लगा होता है। जिसका कलर कई बार अलग-अलग होता है। ये लेबल भी जींस की वैराइटी के बारे में बताती है। कई बार इसमे इसमे यूज करने के इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं या फिर फैब्रिक से जुड़ी डिटेल भी लिखी होती है।
जींस पर लगे लेबल का क्या है काम
जींस पर लगा लेबल आमतौर पर तीन बातों को बताता है
1- लेबल प्रोडक्ट की जरूरी जानकारी जैसे साइज, डिजाइन और केयर करने के इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, जिससे कस्टमर को सही फिट चुनने और अपनी जींस को ठीक से मेंटेन करने में मदद मिलती है।
2- दूसरा लेबल का काम कंपनी के नाम और पहचान को दिखाना होता है। जिससे कस्टमर को पहचानने में आसानी हो।
3- तीसरा है लेबल का काम स्टाइल और डिजाइन को दिखाना। जिससे कस्टमर अपने काम की डिजाइन और यूज के हिसाब से जींस को खरीद सके।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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