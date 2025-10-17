जन्नत जुबैर का ट्रेडिशनल ग्लैम लुक, पीली बनारसी साड़ी में दिखीं क्वीन जैसी!

संक्षेप: जन्नत जुबैर का लेटेस्ट साड़ी लुक हर फैशन लवर के लिए इंस्पिरेशन है। आप भी इस फेस्टिव-वेडिंग सीजन में रॉयल और ग्लैमरस लुक अपनाना चाहती हैं तो इन टिप्स को फॉलो कर सकती हैं।

Saree Styling Tips: टीवी की पॉपुलर अभिनेत्री और सोशल मीडिया स्टार जन्नत जुबैर (Jannat Zubair) अपने फैशन सेंस के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल तक, हर लुक में वो कमाल लगती हैं और फैशन ट्रेंड्स सेट कर देती हैं। इस बार उनका साड़ी लुक काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जन्नत ने पीले रंग की बनारसी साड़ी पहनी है जो उन्हें एकदम रॉयल और परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक दे रही है। उन्होंने साड़ी को बखूबी स्टाइल भी किया है। साड़ी ड्रेपिंग से लेकर ब्लाउज डिजाइन, मेकअप और हेयरस्टाल तक, सबकुछ परफेक्ट है। अगर आप भी इस फेस्टिव या वेडिंग सीजन में क्लासिक और ग्लैमरस लुक पाना चाहती हैं तो जन्नत के इन स्टाइलिंग टिप्स को अपनाकर अपने आउटफिट में चार्म जोड़ सकती हैं।

रंग और फैब्रिक का कमाल (Yellow Banarasi): पीला रंग चेहरे को फ्रेश और ग्लोइंग बनाता है। वहीं, बनारसी सिल्क का शाही टेक्सचर लुक को परफेक्ट रॉयल टच देता है।

ब्लाउज डिजाइन: जन्नत ने साड़ी के साथ गोल्डन शाइन वाला ब्लाउज टीमअप किया है। आप भी भारी या हल्के एम्ब्रॉइडरी वाले ब्लाउज़ चुनकर लुक को स्टाइलिश बना सकती हैं।

साड़ी ड्रेपिंग: जन्नत ने फ्री पल्लू स्टाइल में साड़ी को ड्रेप किया है। वहीं, साड़ी की कड़क प्लेट्स भी परफेक्ट साड़ी ड्रेपिंग का उदाहरण हैं।

ज्वेलरी का चुनाव: जन्नत ने मिनिमल गोल्ड और पर्ल ज्वेलरी के साथ स्टाइलिंग की है। ट्रेडिशनल लुक के लिए गोल्ड नेकलेस और झुमके बेहतरीन विकल्प हैं।

हेयरस्टाइल: बालों को स्लीक बन या सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल करें। यह फेस को डिफाइन करता है और शाही लुक को और उभारता है।

मेकअप टिप्स: न्यूड लिप शेड, हल्का ब्लश और स्मोकी आईज पीली बनारसी साड़ी के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं।