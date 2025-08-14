Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर श्री राधा रानी की तरह हों तैयार, यहां देखें स्टाइलिंग टिप्स
स्कूल फंक्शन हो या मोहल्ले में होने वाला जन्माष्टमी सेलिब्रेशन, श्री राधा रानी का लुक हर लड़की का फेवरिट होता है। अगर आप भी इस जन्माष्टमी श्री राधा रानी की तरह तैयार होना चाहती हैं, तो ये टिप्स आपके बड़े काम आ सकती हैं।
जन्माष्टमी का त्यौहार बाकी हर त्यौहार से इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन हर कोई श्री राधा-कृष्ण के रंग में पूरी तरह रंग जाता है। इतना ज्यादा की मां अपने लाडले में कृष्ण की छवि देखने लगती हैं, तो कृष्ण की पुजारिन खुद को श्री राधा की तरह संवार लेती हैं। जन्माष्टमी के दिन बहुत सी छोटी बच्चियां और लड़कियां राधा रानी की तरह तैयार होती हैं। स्कूल फंक्शन हो या मोहल्ले में होने वाला जन्माष्टमी सेलिब्रेशन, श्री राधा रानी का लुक हर लड़की का फेवरिट होता है। अगर आप भी इस जन्माष्टमी श्री राधा रानी की तरह तैयार होना चाहती हैं, तो ये टिप्स आपके बड़े काम आ सकती हैं। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है।
पारंपरिक आउटफिट चुनें
राधा रानी का लुक पाने के लिए सबसे पहले तो एक अच्छा सा लहंगा सिलेक्ट कर लें। बाजार में स्पेशल राधा रानी ड्रेस या गोपी ड्रेस भी आती है, जो और भी ज्यादा सुंदर और ट्रेडिशनल लुक देती है। आउटफिट के लिए हल्के और पेस्टल शेड चुनें ताकि श्री राधा रानी वाला सॉफ्ट और ग्रेसफुल लुक मिले। ज्यादा हेवी लहंगा भी ना चुनें। कॉटन या सिल्क फैब्रिक का लहंगा सही रहेगा, जिसपर गोटा पट्टी, मिरर वर्क या हल्की एंब्रॉयडरी का काम हो।
दुपट्टा ड्रेपिंग स्टाइल रखें सही
राधा रानी वाला लुक पाने के लिए लहंगे का दुपट्टा सही स्टाइल में ड्रेप होना चाहिए। इसके लिए एक साइड से प्लीट्स बनाकर शोल्डर पर पिन करें और दूसरे सिरे से बालों पर हल्का घूंघट रख लें। आगे से दुपट्टे को फैलाकर आप साइड में पिन भी कर सकती हैं। इससे बहुत ही सुंदर और क्लासी लुक आएगा। बॉर्डर वाला दुपट्टा इस लुक के लिए परफेक्ट रहता है।
ये ज्वैलरी होना है जरूरी
अब ज्वैलरी के बिना तो राधा रानी का शृंगार अधूरा है। कुछ बेसिक ज्वैलरी पीस हैं, जो आपको इस लुक के लिए चाहिए होंगे। जैसे- एक मांगटीका, झुमके या चांदबाली, मोतियों या कुंदन का हार, बाजूबंद, कमरबंद और पायल। इसके अलावा हाथों में ढेर सारी चूड़ियां और कड़े भी बहुत सुंदर लगेंगे। राधा रानी लुक के लिए आप फ्लोरल ज्वैलरी भी ले सकती हैं। ये भी बहुत सुंदर लुक देती है।
शृंगार हो सुंदर
राधा रानी वाले लुक के लिए मेकअप आपको लाइट और ग्लोई रखना चाहिए। अपनी स्किन टोन के मुताबिक फाउंडेशन, हल्का गुलाबी या पीच ब्लश, ग्लो के लिए हाईलाइटर, हल्की गुलाबी लिपस्टिक, आंखों में काजल, सॉफ्ट पिंक आईशैडो; आपके लुक के लिए काफी रहेगा। इसके अलावा आप बिंदी के साथ राधा रानी की तरह कुमकुम भी लगा सकती हैं, इससे लुक बहुत ही प्यारा आएगा।
गजरा लगाकर बनाएं हेयरस्टाइल
राधा रानी की सादगी और सुंदरता को दर्शाने के लिए बालों में सुंदर सा गजरा जरूर लगाएं। अगर आपके बाल लंबे हैं, तो आप उन्हें गूंथकर एक सुंदर सी चोटी बना सकती हैं। चोटी में गजरा या फूल भी लगा लें, सुंदरता और बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप गजरा लगाकर बालों का जूड़ा भी बना सकती हैं।
(All Images Credit: Pinterest)
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।