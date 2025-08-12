Janmashtami 2025 : इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल के पुराने कपड़ों को करें रियूज, ऐसे बनाएं खूबसूरत तकिया-आसन Janmashtami 2025 know 5 best tips to reuse ladoo gopal old clothes diy ideas to make kanha clothes asana pillows, फैशन - Hindustan
DIY Hacks To Reuse Ladoo Gopal Clothes: क्या करें कि कान्हा के पुराने कपड़े विसर्जन भी ना करने पड़े और दोबारा रियूज भी हो जाएं। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो जानें लड्डू गोपाल के पुराने कपड़ों को रियूज करने के खूबसूरत तरीके।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 06:42 PM
जन्माष्टमी 2025 का त्योहार हर कृष्ण भक्त के लिए उत्साह और आस्था का प्रतीक है। इस दिन कान्हा के भक्त उन्हें उनका प्रिय माखन-मिश्री का भोग चढ़ाकर व्रत रखते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में कान्हा के भक्त अभी से लड्डू गोपाल को सजाने के लिए नए-नए वस्त्र, झूला, आसन और भोग की तैयारी करने में जुट गए होंगे। ज्यादातर लोग हर साल जन्माष्टमी पर कान्हा के पुराने वस्त्र बदलकर उन्हें नए कपड़े पहनाते हैं। लड्डू गोपाल के लिए खूबसूरत पोशाक से लेकर, आसन , तकिया सब कुछ नया खरीदा जाता है। लेकिन कई बार बड़े चाव से लाए गए कान्हा के पुराने कपड़े विसर्जन करने का मन नहीं करता है। ऐसे में क्या करें कि कान्हा के पुराने कपड़े विसर्जित भी ना करने पड़े और दोबारा रियूज भी हो जाएं। अगर आप भी ऐसी ख्वाहिश रखते हैं तो आपको बताते हैं लड्डू गोपाल के पुराने कपड़ों को रियूज करने के आसान और खूबसूरत तरीके।

लड्डू गोपाल के पुराने कपड़ों को रियूज करने के आसान और खूबसूरत तरीके

लड्डू गोपाल का आसन

लड्डू गोपाल का आसन तैयार करने के लिए सबसे पहले पुराने कपड़ों के चमकीले हिस्से को काटकर अपनी पसंद के गोल या चौकोर आकार में सिल लें। कपड़े के अंदर थोड़ा सा फोम भरकर किनारों पर लेस या गोटा-पत्ती लगाएं। रंगीन कपड़ों से बना लड्डू गोपाल का यह आसन देखने में बेहद आकर्षक लगेगा।

लड्डू गोपाल का तकिया

लड्डू गोपाल के झूले को सजाने के लिए अगर आप छोटे-छोटे तकिये बनाना चाहती हैं तो पुराने कपड़ों को रियूज कर सकती हैं। इसके लिए कपड़े को चौकोर आकार में काटकर घर पर पड़ी कोई पुराने रुई भरकर किनारों को सिल दें। आप चाहें तो तकिए के किनारों पर मोती, गोटा या कढ़ाई से सजावट करके उसे नया लुक दे सकती हैं।

भोग की थाली का कवर

आप कान्हा के पुराने कपड़ों से भोग की छोटी थाली का कवर भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसके लिए कपड़े को गोल आकार में काटकर किनारों पर लेस लगा दें। यह भोग की थाली का कवर प्रसाद ढकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

