जन्माष्टमी के दिन पहनें इन 5 रंगों के कपड़े, लड्डू गोपाल की विशेष कृपा प्राप्त होगी!

जन्माष्टमी के त्यौहार का इंतजार हर किसी को बड़ी बेसब्री से रहता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु पृथ्वी पर श्रीकृष्ण स्वरूप में अवतरित हुए थे। इस लिहाज से जन्माष्टमी का दिन बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। इस दिन कई लोग व्रत उपवास भी करते हैं और ज्यादातर तो कान्हा की भक्ति में ही डूबे रहते हैं। हालांकि धार्मिक त्यौहार है इसलिए इसके कुछ नियम भी हैं। आप किस रंग के कपड़े पहनकर पूजा करते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। दरअसल रंगों का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा माना गया है। जहां कुछ जीवन में शुभता, शांति और समृद्धि के प्रतीक माने गए हैं। वहीं कुछ रंग नकारात्मकता के प्रतीक कहे गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि लड्डू गोपाल की पूजा के दौरान किन रंगों के कपड़े पहनना उचित रहेगा।

पीले रंग के वस्त्र पहनें मान्यता है कि पीला रंग भगवान श्रीकृष्ण को बहुत प्रिय है। यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम 'पीतांबर धारण करने वाला' भी है। पीले रंग को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है और ये जीवन में पॉजिटिविटी और खुशी अट्रैक्ट करने वाला रंग कहा जाता है। ऐसे में आप जन्माष्टमी के दिन पीले कपड़े पहन सकते हैं और लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं।

हरा रंग भी पहन सकते हैं हरा रंग भी भगवान श्रीकृष्ण को बेहद प्रिय है। चूंकि हरा रंग प्रकृति से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। लड्डू गोपाल की पूजा के समय आप हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं। महिलाएं हरे रंग की साड़ी या सूट पहन सकती हैं, वहीं पुरुष हरे रंग का कोई पारंपरिक परिधान पहन सकते हैं।

गुलाबी रंग के कपड़े पहनें गुलाबी रंग को प्रेम, सुंदरता और सुख का प्रतीक माना जाता है। इसे शुक्र से जोड़कर देखा जाता है। भगवान श्रीकृष्ण चूंकि प्रेम और सौंदर्य को दर्शाते हैं, इसलिए उनकी पूजा के दौरान गुलाबी रंग पहनना विशेष महत्व रखता है। कुंवारी लड़कियां गुलाबी रंग का सूट पहन सकती हैं, तो वहीं शादीशुदा महिलाएं गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो सकती हैं। पुरुष भी धोती, कुर्ता जैसे पारंपरिक परिधान ही चुनें।

नीले रंग के वस्त्र हैं शुभ नीला रंग भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जन्माष्टमी पूजन के समय इससे बेहतर रंग शायद ही कोई और होगा। घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं, तो उनके लिए भी नीले रंग की पोशाक लाएं और घर में सभी लोग नीले रंग के कपड़े पहनें। कहते हैं ये रंग पहनकर पूजा करने से जीवन में मानसिक शांति और संतुलन आता है।