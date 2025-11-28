ब्लाउज पर थी मोतियों की लेयर, खूबसूरत लहंगे में रेडी जाह्नवी कपूर की देख लें फोटोज

संक्षेप: Janhvi Kapoor Lehenga Look: जाह्नवी कपूर का लेटेस्ट लहंगा लुक गॉर्जियस दिख रहा है। जिसमे वो मोतियों से लिपटे ब्लाउज के साथ क्रीम कलर के लहंगे में रेडी हैं। फ्रेश वाइब दे रहे इस लहंगे को डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है।

जाह्नवी कपूर फिल्मों से ज्यादा अपने गुड लुक्स और गॉर्जियस कपड़ों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। लेटेस्ट लुक जो सामने आया है वो डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लहंगे का है। जिसमे वो राजसी ठाठ के साथ रेडी दिख रही हैं। वहीं लहंगे से लेकर ब्लाउज और दुपट्टा काफी स्टनिंग दिख रहा है। मनीष मल्होत्रा ने इस लहंगे और ब्लाउज की डिटेल भी कैप्शन में शेयर की है। म्यूज बनीं जाह्नवी क्रीम कलर के लहंगे में काफी खूबसूरत दिख रही हैं।

क्रीम कलर का लहंगा है स्टनिंग जाह्नवी कपूर ने क्रीम कलर के लहंगे को वियर का है। जिसे स्टोन और धागों से तैयार किया गया है। महीन धागों और स्टोन की मदद से पत्तियों के डिजाइन की एंब्रायडरी पूरे लहंगे पर की गई है। वहीं इस लहंगे की ए लाइन डिजाइन इसे फ्री फ्लो और खूबसूरत बना रही है। जबकि साथ में मोतियों को पेयर कर इसे यूनिक लुक दिया गया है।

न्यूड ब्लाउज है खास थ्रेड एंड स्टोन एंब्रायडरी वाले लहंगे के साथ न्यूड ब्लाउज को पेयर किया गया है। जिस पर स्टोन की एंब्रायडरी की गई है। वहीं ऊपर से मोतियों की लड़ियों को खूबसूरती के साथ लेयर किया गया है। जिससे ये पूरा लुक बेहद सॉफ्ट, एलिगेंट और रीगल दिख रहा। जबकि हाथों में मोतियों से तैयार दुपट्टा लहंगा और ब्लाउज के लुक को कंप्लीट करने के लिए कैरी किया गया है।