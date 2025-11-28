Hindustan Hindi News
ब्लाउज पर थी मोतियों की लेयर, खूबसूरत लहंगे में रेडी जाह्नवी कपूर की देख लें फोटोज

संक्षेप:

Janhvi Kapoor Lehenga Look: जाह्नवी कपूर का लेटेस्ट लहंगा लुक गॉर्जियस दिख रहा है। जिसमे वो मोतियों से लिपटे ब्लाउज के साथ क्रीम कलर के लहंगे में रेडी हैं। फ्रेश वाइब दे रहे इस लहंगे को डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है।

Fri, 28 Nov 2025 02:56 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
जाह्नवी कपूर फिल्मों से ज्यादा अपने गुड लुक्स और गॉर्जियस कपड़ों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। लेटेस्ट लुक जो सामने आया है वो डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लहंगे का है। जिसमे वो राजसी ठाठ के साथ रेडी दिख रही हैं। वहीं लहंगे से लेकर ब्लाउज और दुपट्टा काफी स्टनिंग दिख रहा है। मनीष मल्होत्रा ने इस लहंगे और ब्लाउज की डिटेल भी कैप्शन में शेयर की है। म्यूज बनीं जाह्नवी क्रीम कलर के लहंगे में काफी खूबसूरत दिख रही हैं।

क्रीम कलर का लहंगा है स्टनिंग

जाह्नवी कपूर ने क्रीम कलर के लहंगे को वियर का है। जिसे स्टोन और धागों से तैयार किया गया है। महीन धागों और स्टोन की मदद से पत्तियों के डिजाइन की एंब्रायडरी पूरे लहंगे पर की गई है। वहीं इस लहंगे की ए लाइन डिजाइन इसे फ्री फ्लो और खूबसूरत बना रही है। जबकि साथ में मोतियों को पेयर कर इसे यूनिक लुक दिया गया है।

न्यूड ब्लाउज है खास

थ्रेड एंड स्टोन एंब्रायडरी वाले लहंगे के साथ न्यूड ब्लाउज को पेयर किया गया है। जिस पर स्टोन की एंब्रायडरी की गई है। वहीं ऊपर से मोतियों की लड़ियों को खूबसूरती के साथ लेयर किया गया है। जिससे ये पूरा लुक बेहद सॉफ्ट, एलिगेंट और रीगल दिख रहा। जबकि हाथों में मोतियों से तैयार दुपट्टा लहंगा और ब्लाउज के लुक को कंप्लीट करने के लिए कैरी किया गया है।

स्टनिंग ज्वैलरी और मैट मेकअप ने दी प्रिंसेज वाइब

जाह्नवी कपूर के इस लुक को ब्रॉड पर्ल चोकर नेकपीस के साथ पूरा किया गया है। जिसमे सेंटर पर ग्रीन ओवल शेप एमरॉल्ड स्टोन को जड़ा गया है। वहीं सॉफ्ट ग्लैम मेकअप आउटफिट को हाइलाइट करने के लिए काफी दिख रहा। जाह्नवी कपूर के इस लुक को देखकर वेडिंग सीजन में रेडी होने का टिप्स लिया जा सकता है। आउटफिट को हाइलाईट करने के लिए मेकअप और ज्वैलरी को टोन डाउन किया गया है। जिससे पूरा लुक फ्रेश और एलिगेंट नजर आ रहा।

लेखक के बारे में

अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
