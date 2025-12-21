Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनjanhvi kapoor sizzling hot look in velvet black saree for award function in delhi
वेलवेट साड़ी में रेडी जाह्नवी कपूर का सिजलिंग अंदाज देख बढ़ी फैंस की धड़कनें, विंटर में रेडी होने के लिए लिए लें टिप्स

वेलवेट साड़ी में रेडी जाह्नवी कपूर का सिजलिंग अंदाज देख बढ़ी फैंस की धड़कनें, विंटर में रेडी होने के लिए लिए लें टिप्स

संक्षेप:

Janhvi Kapoor Velvet Saree Look: सर्दियों शादी अटेंड करनी है तो जाह्ववी कपूर की तरह आप भी वेलवेट साड़ी में रेडी हो सकती हैं। ब्लैक कलर की साड़ी में जाह्नवी कपूर का सिजलिंग अवतार फैंस को भी इंप्रेस कर रहा है।

Dec 21, 2025 11:27 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर एक बार फिर अपने सिजलिंग अंदाज से फैंस को दीवाना बना रही है। सर्दियों का सीजन हो और वेलवेट का ट्रेंड ना दिखे, ऐसा हो नहीं सकता। इस साल भी मखमली कपड़े में बॉलीवुड हसीनाओं के गॉर्जियस लुक एक के बाद एक नजर आ रहे हैं। अगर आप वेलवेट की साड़ी को बोरिंग और आउटडेटेड समझती हैं तो जाह्नवी कपूर के इस लुक पर जरूर नजर डाल लें। जिन्होंने डिजाइनर के लेटेस्ट कलेक्शन को पहनकर हर किसी को पलटकर देखने पर मजबूर कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
जाह्ववी कपूर ब्लैक वेलवेट साड़ी

अवॉर्ड शो में पहुंची जाह्नवी कपूर

एनडीटीवी के अवॉर्ड शो में पहुंची जाह्नवी कपूर साड़ी में भी गजब की हॉट लग रही थीं। उनका विंटर रेडी लुक टेंपरेचर बढ़ाने के लिए काफी दिख रहा था। ब्लैक कलर की वेलवेट साड़ी को पहनकर पहुंची जाह्नवी बेहद अट्रैक्टिव दिख रही थीं। तो अगर आप विंटर वेडिंग में गेस्ट बनने वाली हैं तो जाह्नवी कपूर के इस लुक को कॉपी कर सकती हैं।

जाह्ववी कपूर ब्लैक वेलवेट साड़ी

ब्लैक साड़ी में जाह्नवी का हॉट लुक

जाह्ववी कपूर ने ब्लैक कलर की वेलवेट साड़ी को वियर किया था। जो डिजाइनर सावन गांधी के अनरिलीज्ड वर्जन से ली गई थी। लेटेस्ट कलेक्शन की इस साड़ी पर गोल्डन कलर के तारों से दबके की कढ़ाई की गई थी। जिगजैग पैटर्न के बॉर्डर के साथ ब्लाउज पर बनी हैवी एंब्रायडरी इसे खास बना रही थी।

साड़ी की ड्रैपिंग और ब्लाउज डिजाइन

हॉल्टर स्लीव स्वीटहार्ट नेकलाइन के साथ बैकलेस ब्लाउज संग जाह्नवी ने साड़ी को ओपन पल्लू में इस तरह ड्रैप किया था कि उनकी स्लिम ऑवरग्लास फिगर आसानी से फ्लांट हो रही थी। वहीं इस गॉर्जियस लुक को क्लासी बना रहा था उनका स्टाइल। जिसमे सेंटर पार्टेड स्लीक ओपन हेयर और कानों में हैवी डैंगलर्स शामिल थे। सिल्वर एंटीक पीस डिजाइन वाले ईयररिंग्स, रिंग के साथ हाथों में कड़े को वियर किया था।

वहीं बात करें मेकअप की तो काजल क्लैड विंग्ड आईलाइनर और सॉफ्ट स्मोकी इफेक्ट वाले आईशैडो के साथ न्यूड पिंक शेड ग्लॉसी लिप्स और टिंटेड ब्लश चिक्स के साथ चेहरे को नेचुरली हाईलाइटेड किया गया था। जाह्नवी का ये सिंपल स्लीक सटल लुक उनकी ब्लैक वेलवेट साड़ी को पूरी तरह से अटेंशन दे रहा था और लुक को ग्लैमरस बनाने के लिए काफी था।

तो अगर आपको भी विंटर में यूं सजधज कर रेडी होना है तो जाह्ववी कपूर जैसे वेलवेट साड़ी के लुक को क्रिएट कर सकती हैं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Fashion Tips Janhvi Kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।