वेलवेट साड़ी में रेडी जाह्नवी कपूर का सिजलिंग अंदाज देख बढ़ी फैंस की धड़कनें, विंटर में रेडी होने के लिए लिए लें टिप्स

संक्षेप: Janhvi Kapoor Velvet Saree Look: सर्दियों शादी अटेंड करनी है तो जाह्ववी कपूर की तरह आप भी वेलवेट साड़ी में रेडी हो सकती हैं। ब्लैक कलर की साड़ी में जाह्नवी कपूर का सिजलिंग अवतार फैंस को भी इंप्रेस कर रहा है।

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर एक बार फिर अपने सिजलिंग अंदाज से फैंस को दीवाना बना रही है। सर्दियों का सीजन हो और वेलवेट का ट्रेंड ना दिखे, ऐसा हो नहीं सकता। इस साल भी मखमली कपड़े में बॉलीवुड हसीनाओं के गॉर्जियस लुक एक के बाद एक नजर आ रहे हैं। अगर आप वेलवेट की साड़ी को बोरिंग और आउटडेटेड समझती हैं तो जाह्नवी कपूर के इस लुक पर जरूर नजर डाल लें। जिन्होंने डिजाइनर के लेटेस्ट कलेक्शन को पहनकर हर किसी को पलटकर देखने पर मजबूर कर दिया।

अवॉर्ड शो में पहुंची जाह्नवी कपूर एनडीटीवी के अवॉर्ड शो में पहुंची जाह्नवी कपूर साड़ी में भी गजब की हॉट लग रही थीं। उनका विंटर रेडी लुक टेंपरेचर बढ़ाने के लिए काफी दिख रहा था। ब्लैक कलर की वेलवेट साड़ी को पहनकर पहुंची जाह्नवी बेहद अट्रैक्टिव दिख रही थीं। तो अगर आप विंटर वेडिंग में गेस्ट बनने वाली हैं तो जाह्नवी कपूर के इस लुक को कॉपी कर सकती हैं।

ब्लैक साड़ी में जाह्नवी का हॉट लुक जाह्ववी कपूर ने ब्लैक कलर की वेलवेट साड़ी को वियर किया था। जो डिजाइनर सावन गांधी के अनरिलीज्ड वर्जन से ली गई थी। लेटेस्ट कलेक्शन की इस साड़ी पर गोल्डन कलर के तारों से दबके की कढ़ाई की गई थी। जिगजैग पैटर्न के बॉर्डर के साथ ब्लाउज पर बनी हैवी एंब्रायडरी इसे खास बना रही थी।

साड़ी की ड्रैपिंग और ब्लाउज डिजाइन हॉल्टर स्लीव स्वीटहार्ट नेकलाइन के साथ बैकलेस ब्लाउज संग जाह्नवी ने साड़ी को ओपन पल्लू में इस तरह ड्रैप किया था कि उनकी स्लिम ऑवरग्लास फिगर आसानी से फ्लांट हो रही थी। वहीं इस गॉर्जियस लुक को क्लासी बना रहा था उनका स्टाइल। जिसमे सेंटर पार्टेड स्लीक ओपन हेयर और कानों में हैवी डैंगलर्स शामिल थे। सिल्वर एंटीक पीस डिजाइन वाले ईयररिंग्स, रिंग के साथ हाथों में कड़े को वियर किया था।

वहीं बात करें मेकअप की तो काजल क्लैड विंग्ड आईलाइनर और सॉफ्ट स्मोकी इफेक्ट वाले आईशैडो के साथ न्यूड पिंक शेड ग्लॉसी लिप्स और टिंटेड ब्लश चिक्स के साथ चेहरे को नेचुरली हाईलाइटेड किया गया था। जाह्नवी का ये सिंपल स्लीक सटल लुक उनकी ब्लैक वेलवेट साड़ी को पूरी तरह से अटेंशन दे रहा था और लुक को ग्लैमरस बनाने के लिए काफी था।