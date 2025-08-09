जाह्नवी कपूर ने पहन ली अब तक की सबसे यूनिक साड़ी, नजरें हटाना हो गया मुश्किल

Janhvi Kapoor: जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी जल्दी ही रिलीज होने वाली है और वो प्रमोशनल इवेंट में नजर आने लगी हैं। लेटेस्ट लुक में जाह्नवी फूलों के जाल से तैयार साड़ी पहनी। जिसका डेलिकेट लुक देख जाह्नवी को देखते रह जाएंगे।

जाह्नवी कपूर जल्दी ही नई फिल्म परम सुंदरी में नजर आने वाली हैं। जिसका गाना भीगी साड़ी रिलीज होने के साथ ही चर्चा बटोर रहा। गाने में जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की सिजलिंग कमेस्ट्री देखने को मिल रही। वहीं फिल्म के बाद अब उनका प्रमोशनल लुक सुर्खियों में हैं। दरअसल, फिल्म के प्रमोशन के लिए रेडी जाह्नवी कपूर का लुक बिल्कल हटके दिखा। दरअसल, जाह्नवी ने फूलों वाली साड़ी पहनी थी। जिसमे वो काफी खूबसूरत दिख रहीं।

इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया वीडियो जाह्नवी कपूर ने अपने लुक का वीडियो इंस्टाग्राम पर भी फेंस के साथ शेयर किया है। जिसमे वो फूलों के जाल जैसी साड़ी को पहने रेडी हैं। फूल जैसे डेलिकेट चीज से बनी साड़ी को जाह्नवी ने बहुत ही एलिगेंस के साथ कैरी किया था।

लुक में क्या था खास बता दें जाह्नवी कपूर की ये साड़ी तोरानी ऑफिशियल की कस्टममेड है। सॉफ्ट पिंक शेड की साड़ी के साथ पल्लू को फूलों की कलियों को जाल की तरह बुनकर तैयार किया गया था। वहीं बॉर्डर पर पिंक फ्लोरल डिजाइन की एंब्रायडरी की गई थी।

ब्लाउज भी था खास वहीं फूलों के पल्लू के साथ ब्लाउज भी बेहद खास था। गुलाबी रंग के साड़ी से मैच करते ब्लाउज की ब्रालेट डिजाइन इसे खास बना रही थी। जिस पर सेम बॉर्डर से मिलती हुई एंब्रायडरी को किया गया था।