जाह्नवी कपूर ने साड़ी में शेयर की फोटोज तो अटक गई ब्लाउज पर निगाहें, बिल्कुल यूनिक है डिजाइन

संक्षेप: Janhvi Kapoor Photos: जाह्नवी कपूर ने फ्रेंड की वेडिंग से अपने लुक की फोटोज को शेयर किया है। जिसमे वो सेसी लुक के साथ देसी लुक को क्रिएट करते दिखीं। साड़ी संग पहने ब्लाउज की डिजाइन बिल्कुल हटकर नजर आ रही तो वहीं गोल्डन फिटेड आउटफिट में जाह्नवी स्लिम फिगर को फ्लांट कर रही हैं।

जाह्नवी कपूर एक पल में अपने सेसी गर्ल वाले लुक को देसी अंदाज में बदल देती हैं। लेटेस्ट तस्वीरों को देखकर ये बात पूरी तरह सही होती दिख रही। इंस्टाग्राम पर जाह्नवी कपूर ने अपने दो लुक की फोटोज को फैंस के साथ शेयर किया है। जिसमे वो कभी बिल्कुल सेसी लुक में पोज दे रहीं तो वहीं दूसरी फोटोज में भारतीय नारी वाले अंदाज में नजर आ रहीं। बता दें जल्दी ही जाह्नवी की नई फिल्म रिलीज होने वाली हैं। लेकिन उनके ये लुक फ्रेंड की वेडिंग के है। जहां पर जाह्नवी कपूर के अलावा अनन्या पांडे, तारा सुतारिया, शनाया कपूर भी पहुंची थीं। गुजराती लहंगे में खूबसूरत अंदाज में दिख रहीं जाह्नवी इन फोटोज में भी स्टनिंग दिख रहीं। वहीं साड़ी के साथ पेयर ब्लाउज की डिजाइन काफी इंटररेस्टिंग दिख रही है।

गोल्डन आउटफिट में दिखा सल्ट्री लुक जाह्नवी ने पहले लुक में मनीष मल्होत्रा का कस्टम मेड गोल्ड आउटफिट वियर किया है। जिसमे फिटेड स्कर्ट के साथ वन शोल्डर डिजाइन वाला ब्लाउज पेयर किया गया है। जिसकी टाइट फिटिंग सेसी दिख रही। वहीं इस स्कर्ट विद ब्लाउज के काम्बिनेशन के साथ केप स्टाइल दुपट्टे को पेयर किया गया है। महीन फैब्रिक के इस दुपट्टे को एक तरफ शोल्डर तो वहीं दूसरी तरफ हाथों पर टिकाकर जाह्नवी पोज दे रही हैं।

खुद से किया मेकअप वहीं बात करें मेकअप की तो स्टेटमेंट आईब्रो, काजल क्लैड आई मेकअप, गोल्डन शिमरी चिक्स के साथ न्यूड ब्राउन शेड लिपस्टिक को पेयर किया गया है। जिस पर डार्क अंडरलाइन लिप्स को हाईलाइट कर परफेक्ट शेप देने में मदद कर रहे हैं।

साड़ी-ब्लाउज का काम्बिनेशन दिखा खूबसूरत जबकि दूसरी फोटोज में जाह्नवी बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह रेडी दिखीं। गोल्ड कलर की साड़ी जिसके बॉर्डर पर लाल रंग का काम था। सूरत बेस्ड डिजाइनर लेबल वस्त्र से ली गई ये साड़ी सिल्क फैब्रिक के साथ जरी वर्क से तैयार की गई है।

ब्लाउज की डिजाइन है खास जिसके ब्लाउज पर खास तरह की एंब्रायडरी की गई है। बाजुओं पर दो मोर को एंब्रायडरी से तैयार किया गया है। वहीं बैक पर भी सुंदर एंब्रायडरी के साथ जालनुमा एंब्रायडरी को पूरे ब्लाउज पर किया गया है। इस ब्लाउज पर लगे लटकन भी बिल्कुल हटके है। बाजुओं पर हैवी लटकन के साथ बैक की हेमलाइन पर लटकन को स्टिच किया गया है। जो इसे काफी यूनिक बना रही है।