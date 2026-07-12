'बन्नों की सहेली' बनीं जाह्नवी कपूर का देसी लुक लुभा रहा दिल, 1.5 लाख का लहंगा जानें क्यों है खास

Janhvi Kapoor: सहेली आकांक्षा रंजन कपूर की शादी अटेंड करने पहुंची जाह्नवी कपूर का देसी लुक काफी खूबसूरत और ग्लैमरस नजर आ रहा है। लाइटवेट से दिख रहे ब्लैक लहंगे की कीमत जहां डेढ़ लाख है वहीं इसकी खासियत लोगों को अट्रैक्ट कर रही।

जाह्नवी कपूर का देसी ग्लैम लुक फिर से लुभा रहा है। 11 जुलाई को फ्रेंड आकांक्षा रंजन कपूर की शादी में शरीक होने के लिए जाह्नवी कपूर पहुंची थीं। जहां उनका देसी ग्लैम लुक अटेंशन चुरा रहा है। रेड एंड ब्लैक कलर के लहंगे को पहनकर रेडी जाह्नवी की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। जिसमे हमेशा की तरह वो काफी स्टनिंग दिख रही हैं। बता दें कि इन फोटोज को जाह्नवी ने इंस्टा पर शेयर किया है और खास कैप्शन अपनी लिपस्टिक के लिए लिखा है। लेकिन हमारा ध्यान तो उनके खूबसूरत लहंगे पर ही अटक गया जिसकी डिजाइन से लेकर एंब्रायडरी तक बेहद खास दिख रही है।

ब्लैक एंड रेड लहंगे का परफेक्ट कॉम्बो और इसकी डिटेलिंग अगर आप भी 'बन्नों की सहेली' बनकर शादी अटेंड करने वाली हैं तो मिस कपूर का ये लुक आइडियल दिख रहा है। खासतौर पर वो सहेली जिसकी जल्दी ही शादी होने वाली है उनके लिए ये कलर कॉम्बो स्पेशल है। बात करें जाह्नवी की तो ब्लैक एंड रेड लहंगा काफी यूनिक दिख रहा था। जिसकी बारीक डिटेलिंग इंप्रेस कर लेगी।

ब्लैक कलर के लहंगे को घेर वाली कई कलियों को जोड़कर तैयार किया गया है। जो इसे देसी लुक दे रहा है। वहीं लहंगे पर गोल्डन रिच एंब्रायडरी की है और साथ में रेड एंब्रायडरी बॉर्डर ऐड किया गया है। वहीं ब्लाउज की चोली डिजाइन और ब्रॉड नेकलाइन इस लुक को ग्लैमरस बना रहा है। लाल रंग के मिड पार्ट पर गोल्ड एंब्रायडरी की गई तो वहीं हाफ स्लीव ब्लैक रखी गई है जिस पर बॉर्डर गोल्डन एंब्रायडरी वाला है। ब्लाउज के हेम लाइन पर मल्टीकलर के लटकन को ऐड किया गया है। लहंगा स्कर्ट पर गोल्ड जरी की कढ़ाई की गई है, वहीं हेम पर पैजली और फूलों के डिजाइन हैं, जो गहरे काले रंग कपड़े के साथ एक रॉयल कंट्रास्ट कलर बना रहे हैं। साथ में मैचिंग काले दुपट्टे को हल्की सी कढ़ाई वाले बॉर्डर और थोडी सजावट के साथ फिनिश किया गया है जो इसे सुंदर लुक दे रहा है।

सिंपल सा लहंगा है कीमती डिजाइनर रिंपल एंड हरमनप्रीत के कलेक्शन से लिए गए इस अट्रैक्टिव लहंगे की कीमत वेबसाइट के मुताबिक 1,50,000 रुपये है।

जाह्नवी की स्टाइलिंग ने बनाया खास अट्रैक्टिव रॉयल राजस्थानी महारानी वाला फील दे रहे इस लहंगे को जाह्नवी ने अपने ज्वैलरी सेलेक्शन से और भी खास बना दिया है। स्टैक्ड हेरिटेज बैंगल्स, स्टेमटें ब्रेसलेट, हाथ फूल, एंब्रायडरी वाला पोटली बैग, डेलिकेट नोज रिंग, एंटीक गोल्ड झुमका ईयररिंग्स को वियर किया गया है।

साथ में सॉफ्ट ग्लोइंग मेकअप नेचुरल खूबसूरती शो कर रहा है। ग्लोइंग थिन लेयर स्किन, वार्म टोंड आई मेकअप, ग्लॉसी न्यूड लिप्स और छोटी सी लाल बिंदी लुक को कंप्लीट कर रही है। वहीं बालों को सॉफ्ट वेवी कर्ल करके यूं ही खुला छोड़ा गया है।